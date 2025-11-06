Esri respalda iniciativa internacional da IUCN para Educação baseada na Natureza

REDLANDS, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--No Congresso Mundial de Conservação da IUCN de 2025, a Esri, líder mundial em tecnologia de Sistemas de Informação Geográfica (GIS), anunciou uma iniciativa conjunta com a União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN) e sua Comissão de Educação e Comunicação para ampliar o acesso a dados, mapas e tecnologia de GIS em apoio à Educação baseada na Natureza (NbE) a nível mundial.

A Esri está fazendo uma doação em espécie de US$ 10 milhões para viabilizar o desenvolvimento de um novo GeoPortal de NbE, o qual irá permitir que estudantes, professores e conservacionistas da IUCN de todo o mundo compreendam e explorem nosso planeta mediante mapas e ciência da geografia, cooperem em soluções cruciais para conservação e desenvolvam habilidades técnicas essenciais para futuras carreiras na área. Esta nova iniciativa, atualmente em fase piloto de consulta e projeto, irá apoiar as aspirações da IUCN para NbE, a fim de promover a aprendizagem e a ação ambiental, conforme adotado pelos membros durante o Congresso Mundial de Conservação da IUCN em Abu Dhabi, em outubro deste ano.

Esta cooperação tem por base um compromisso de longa data da Esri com a conservação e a educação geográfica. "A educação baseada na natureza é mais importante do que nunca", disse Jack Dangermond, Presidente da Esri. "Ela desenvolve habilidades essenciais à vida, como solução de problemas, criatividade e resiliência, além de cultivar uma conexão e responsabilidade duradouras com o meio ambiente. Temos o prazer de trabalhar com a IUCN nesta importante iniciativa."

A NbE é um enfoque holístico que coloca a natureza no centro da aprendizagem. Ao combinar educação ambiental, conhecimento indígena, aprendizagem ao ar livre e experiencial, ela promove uma profunda conexão entre o ser humano e a natureza. Este enfoque trata a natureza como um ambiente de aprendizagem, cultivando o pensamento sistêmico, a empatia, a responsabilidade e as habilidades necessárias para lidar com mudanças climáticas, perda de biodiversidade e saúde do planeta em contextos formais e informais. A combinação de GIS e NbE permite que estudantes, professores e ambientalistas visualizem o mundo a seu redor usando o contexto crítico da localização. Isto propicia uma abordagem geográfica holística para melhor entender o que está ocorrendo, como está mudando e, mais importante, onde é necessário atuar para proteger e conservar a natureza.

Para facilitar esta iniciativa, a IUCN trabalha para criar um novo Centro de Educação baseada na Natureza. Ele irá funcionar como um fundo mundial, incubadora e centro de conhecimento, onde estudantes e ambientalistas poderão acessar o novo GeoPortal de NbE.

"A contribuição da Esri com a tecnologia geoespacial para o novo GeoPortal que apoia a educação e o conhecimento sobre a natureza é oportuna e transformadora", disse Sean Southey, Ex-Presidente da Comissão de Educação e Comunicação da IUCN e Diretor Executivo da Federação Canadense de Vida Selvagem. "Um impulso à Educação baseada na Natureza é o que o mundo precisa, em um momento em que é mais necessário do que nunca."

Sobre a Esri

A Esri, líder global de mercado em software de sistema de informações geográficas (GIS), inteligência de localização e mapeamento, ajuda os clientes a liberar todo o potencial dos dados para melhorar os resultados operacionais e comerciais. Fundada em 1969 em Redlands, Califórnia, EUA, o software da Esri é implementado em centenas de milhares de organizações no mundo inteiro, incluindo empresas da Fortune 500, agências governamentais, instituições sem fins lucrativos e universidades. A Esri possui escritórios regionais, distribuidores internacionais e parceiros que fornecem suporte local em mais de 100 países em seis continentes. Com seu compromisso pioneiro com a tecnologia e a análise geoespaciais, a Esri desenvolve as soluções mais inovadoras que utilizam uma abordagem geográfica para resolver alguns dos problemas mais complexos do mundo, colocando-os no contexto crucial da localização. Visite-nos em esri.com.

Sobre a IUCN

A IUCN é uma união de membros composta exclusivamente por organizações governamentais e da sociedade civil. Ela fornece a organizações públicas, privadas e não governamentais o conhecimento e as ferramentas que possibilitam que o progresso humano, o desenvolvimento econômico e a conservação da natureza ocorram em conjunto.

Criada em 1948, a IUCN é hoje a maior e mais diversificada rede ambiental do mundo, que aproveita o conhecimento, os recursos e o alcance de mais de 1.400 organizações membros e cerca de 17.000 especialistas. É uma das principais provedoras de dados, avaliações e análises sobre conservação. Sua ampla base de membros permite que a IUCN desempenhe o papel de incubadora e repositório confiável de melhores práticas, ferramentas e padrões internacionais.

A IUCN oferece um espaço neutro no qual várias partes interessadas, incluindo governos, ONGs, cientistas, empresas, comunidades locais, organizações de povos indígenas e outras, podem trabalhar juntas para elaborar e implementar soluções para os desafios ambientais e conquistar o desenvolvimento sustentável.

Trabalhando com diversos parceiros e apoiadores, a IUCN implementa um vasto e diversificado portfólio de projetos de conservação a nível mundial. Ao combinar a ciência mais recente com o conhecimento tradicional das comunidades locais, estes projetos visam reverter a perda de habitat, restaurar ecossistemas e melhorar o bem-estar das pessoas.

Sobre a Comissão de Educação e Comunicação da IUCN

A Comissão de Educação e Comunicação (CEC) da IUCN é uma rede internacional de especialistas dedicada a promover a conservação da natureza através da educação, comunicação e participação pública. Ao capacitar as pessoas com conhecimento, narrativas e informações sobre comportamentos, a CEC ajuda a moldar mentalidades, inspirar ações e gerar apoio social para políticas de conservação e vida sustentável. Ela conecta profissionais de todo o mundo para fomentar a inovação na aprendizagem ambiental, divulgação e mobilização comunitária.

