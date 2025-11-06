BOSTON ONCOLOGY ARABIA und LOCAL CONTENT & GOVERNMENT PROCUREMENT AUTHORITY unterzeichnen Abkommen zur Lokalisierung fortschrittlicher biologischer Medikamente in Saudi-Arabien

RIAD, Saudi-Arabien--(BUSINESS WIRE)--In einem wichtigen Schritt zur Förderung lokaler Inhalte im Pharmabereich und der nationalen Arzneimittelsicherheit haben BOSTON ONCOLOGY ARABIA und die Local Content & Government Procurement Authority (LCGPA) eine Vereinbarung unterzeichnet, die die lokale Herstellung von zwei Biosimilar-Arzneimitteln im Königreich vorsieht.

Die Unterzeichnungszeremonie fand auf der Global Health Exhibition unter der Schirmherrschaft des Gesundheitsministeriums und der Local Content & Government Procurement Authority statt und unterstreicht das Engagement des Königreichs für die Stärkung lokaler Produktionskapazitäten und die Sicherung des Zugangs zu essenziellen biologischen Therapien für Patienten im ganzen Land.

Stärkung der nationalen Arzneimittelversorgung

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Boston Oncology Arabia den Technologietransfer, die lokale Herstellung und die Markteinführung von zwei hochwertigen Biologika übernehmen: Adalimumab und Etanercept. Diese Medikamente werden zur Behandlung von Autoimmun- und Entzündungskrankheiten wie rheumatoider Arthritis und Psoriasis eingesetzt. Die Initiative trägt zum weiteren Ausbau des pharmazeutischen Local-Content-Portfolios des Königreichs bei und unterstützt die Ziele der Vision 2030 in Bezug auf die Transformation des Gesundheitswesens und die industrielle Selbstversorgung.

„Diese Unterzeichnung stellt einen entscheidenden Moment in der Lokalisierung komplexer Biologika dar“, sagte Dr. Abdullah Baaj, Gründer und CEO von Boston Oncology Arabia. „Durch die Herstellung von Adalimumab und Etanercept im Inland erweitern wir nicht nur den Zugang zu lebensverändernden biologischen Therapien, sondern schaffen auch eine nachhaltige Grundlage für die Selbstversorgung Saudi-Arabiens im Bereich der fortschrittlichen Arzneimittelproduktion.“

Eng. Abdulrahman bin Ibrahim Alsagheir, offizieller Sprecher der LCGPA, erklärte: „Diese Vereinbarungen werden voraussichtlich einen wirtschaftlichen Effekt von schätzungsweise über 1,2 Milliarden SAR auf das nationale BIP generieren und rund 500 direkte Arbeitsplätze zur Qualifizierung saudischer Talente im Gesundheits- und Pharmasektor schaffen.“

Ein Meilenstein für die lokalisierte Herstellung biologischer Arzneimittel

Boston Oncology Arabia steht an der Spitze der pharmazeutischen Local-Content-Strategie Saudi-Arabiens und verfügt über ein wachsendes Portfolio fortschrittlicher Generika, Biosimilars, Peptide und Injektionspräparate für die Intensivmedizin, um den nationalen Bedarf in therapeutisch besonders relevanten Bereichen zu decken. Die hochmoderne Produktionsanlage des Unternehmens in der Industriestadt Sudair arbeitet nach den Standards der USFDA, EMA und SFDA und gewährleistet dadurch, dass jedes lokal hergestellte Produkt den höchsten internationalen Benchmarks für Qualität und Sicherheit entspricht.

Die Lokalisierung dieser fortschrittlichen Biologika untermauert die Rolle von Boston Oncology Arabia als national führender Hersteller von Biologika, ermöglicht einen schnelleren, zuverlässigeren Zugang zu kritischen Medikamenten und unterstützt das langfristige Ziel des Königreichs, pharmazeutische Unabhängigkeit zu erreichen.

Über Boston Oncology Arabia

Boston Oncology Arabia ist ein vollständig integriertes, speziell für die Lokalisierung gegründetes Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Riad. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vermarktet fortschrittliche Generika, Biosimilars, Peptide und Injektionspräparate für die Intensivmedizin, die den höchsten globalen Standards entsprechen und dabei den tatsächlichen Bedarf saudischer Krankenhäuser decken.

Mit seinem Betrieb in der Industriestadt Sudair unterstützt Boston Oncology Arabia die Ziele der Vision 2030, indem es die nationale Arzneimittelsicherheit stärkt und die Kapazitäten des Königreichs für die hochwertige, technologiegestützte pharmazeutische Produktion erweitert. Das End-to-End-Modell des Unternehmens – das Lizenzierung, lokale Entwicklung, Herstellung und Vermarktung umfasst – gewährleistet eine zuverlässige Versorgung mit erstklassigen Medikamenten, die Patienten schnell, sicher und kostengünstig erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://bostononcology.com/

