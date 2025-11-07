スパークル・クリーン・テックとアクアデイ、次世代ナノバブル技術で石油・ガス業界の水処理を変革するグローバルアライアンスを発足

インド・ムンバイ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- スパークル・クリーン・テック（SCT） （シーメンス・エナジーの石油・ガス水処理関連知的財産の独占的グローバル・ライセンシー）とアクアデイ（Aquadei, LLC）は、アクアデイが独自に開発したナノバブルおよび流体キャビテーション技術を世界の石油・ガス分野に展開するための戦略的提携を締結しました。本提携により、業界全体で運用面、経済面、環境面の実効的なメリットをもたらす高度な水処理手法の導入が加速されます。

石油・ガス分野におけるナノバブル技術の性能的優位性

ナノバブル（直径200ナノメートル未満の気体粒子）は、油分や固形物の水中での挙動を最適化する、卓越した物理的および界面特性を有しています。SCTの分離技術と組み合わせることで、より効率的な分離、薬剤使用量の削減、プロセスの安定性向上を実現します。

従来の浮上分離システムが浮力のみに依存するのに対し、SCTとアクアデイのアプローチはナノバブルとマイクロバブルを組み合わせたハイブリッド浮上方式を採用しており、気泡と油滴の付着効率を大幅に改善することが実証されています。フローテーション装置の前段に設置される流体キャビテーション予備処理では、制御された圧力差を利用してマイクロジェットや衝撃波を発生させ、頑固なエマルジョンを破壊しつつ、安定したナノバブルを自然生成します。このプロセスにより産出水が物理的に「調整（コンディショニング）」され、微細な油滴が拡大して浮上捕捉しやすくなります。ナノバブルは油滴表面を修飾し、凝集を促進し、浮上のための揚力をもたらすマイクロバブルへの橋渡しとの役割を果たします。その結果、より迅速でクリーン、かつエネルギー効率に優れた分離プロセスが実現します。

運用および環境への影響

両社の共同展開により、油田の水管理において飛躍的な性能向上が見込まれています。

石油回収率（EOR）の最大40%向上

処理薬品コストの30％削減（産出水処理）

バイオフィルムおよびスケールの抑制によるパイプライン寿命の延長

酸素（O2）、オゾン（O3）、二酸化炭素（CO2）などのガスを高効率で供給し、廃棄とエネルギー消費を最小化

よりクリーンな水、薬品依存度の低減、高い運用効率を実現し、持続可能で環境負荷の少ない油田運用を実現

戦略的パートナーシップの概要

SCTが有するグローバルな事業展開力と、シーメンスからライセンス供与を受けた技術ポートフォリオに、アクアデイの革新的なナノバブルおよび超微細技術を組み合わせることで、本提携は運用コスト、薬品使用量、環境負荷の大幅な削減を目指しています。共同プロジェクトは、2026年初頭に北米および中東で展開を開始する予定です。

アクアデイ（Aquadei, LLC）について

アクアデイは、ウェルネス分野、産業用水の効率化、および環境再生を目的としたナノバブルおよび超微細バブル技術を専門とする水分野のイノベーション企業です。 同社は、GAIA Waterの買収を通じて、量子粒子科学と実用的応用を融合させた持続可能なソリューションの開発を推進しています。

ウェブサイト：https://aquadei.net/、https://gaiawater.com/

SCTテクノロジーズについて

スパークル・クリーン・テック（SCT）は、シーメンス・エナジーのライセンス技術および独自の技術革新に基づく次世代の石油・ガス水処理システムを提供しています。SCTは、水の再利用、エネルギー効率の向上、排出量削減を実現する技術を通じて、運用面・規制面・持続可能性に関する課題に取り組む顧客を支援しています。

ウェブサイト：www.sctwater.com

