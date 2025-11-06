Esri soutient l’initiative mondiale de l’UICN en faveur de l’éducation par la nature

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--À l’occasion du Congrès mondial de la nature de l’UICN en 2025, Esri, le leader mondial dans le domaine des technologies de systèmes d’information géographique (SIG), a annoncé une initiative conjointe avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et sa Commission de l’éducation et de la communication. L’objectif de cette initiative est d’élargir l’accès aux données, aux cartes et aux technologies SIG afin de soutenir l’éducation par la nature (EPN) dans le monde entier.

Esri a choisi de faire un don en nature de 10 millions de dollars américains pour développer un nouveau géoportail EPN qui permettra aux étudiants, aux enseignants et aux défenseurs de l’environnement de l’UICN du monde entier de comprendre et d’explorer notre planète à l’aide de cartes et de données géographiques, de collaborer à des solutions cruciales pour la conservation et de développer des compétences techniques indispensables à leur future carrière dans ce domaine. Cette nouvelle initiative, actuellement en phase pilote de consultation et de conception, soutiendra les objectifs de l’UICN en matière d’EPN visant à promouvoir l’apprentissage et l’action environnementaux, tels qu’adoptés par les membres lors du dernier Congrès mondial de la nature de l’UICN, qui s’est tenu à Abu Dhabi en octobre.

Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement de l’engagement de longue date d’Esri en faveur de la conservation et de l’éducation géographique. « L’éducation par la nature est plus importante que jamais », a déclaré Jack Dangermond, président d’Esri. « Elle permet de développer des compétences de vie essentielles, comme la résolution de problèmes, la créativité et la résilience, tout en cultivant un lien et une responsabilité envers l’environnement qui dureront toute l’existence. Nous sommes ravis de collaborer avec l’UICN dans le cadre de cette initiative importante. »

L’éducation par la nature (EPN) est une approche holistique qui place la nature au cœur de l’apprentissage. En combinant éducation environnementale, savoirs des populations autochtones, apprentissage en plein air et apprentissage par l’expérience, elle favorise un lien profond entre l’être humain et la nature. Se déroulant dans des contextes formels et informels, cette approche permet d’envisager la nature comme un environnement d’apprentissage, ainsi que de cultiver la pensée systémique, l’empathie, la responsabilité et les compétences nécessaires pour lutter contre le changement climatique, la perte de biodiversité et préserver la santé de la planète. La combinaison des SIG et de l’EPN permet aux étudiants, aux enseignants et aux défenseurs de l’environnement de visualiser le monde qui les entoure en s’appuyant sur le contexte crucial de la localisation. Cette approche géographique holistique permet de mieux comprendre ce qui se passe, de savoir comment les choses évoluent et, surtout, de déterminer les endroits où il est nécessaire d’agir pour protéger et préserver la nature.

Pour faciliter cette initiative, l’UICN travaille actuellement à la mise en place d’un nouveau centre dédié à l’éducation par la nature. Ce centre servira de fonds mondial, d’incubateur et de pôle de connaissances et il permettra aux étudiants et aux défenseurs de l’environnement d’accéder au nouveau géoportail EPN (NbE GeoPortal).

« La contribution d’Esri en termes de technologies géospatiales au nouveau géoportail soutenant l’éducation et l’expertise en matière de nature est une initiative opportune et transformatrice », a déclaré Sean Southey, ancien président de la Commission de l’éducation et de la communication de l’UICN et PDG de la Fédération canadienne de la faune. « Le monde a besoin d’un coup de pouce en matière d’éducation par la nature, et nous avons précisément atteint le moment où cela est le plus nécessaire. »

À propos d’Esri :

Esri, le leader mondial du marché des logiciels de systèmes d’information géographique (SIG), de l’intelligence géospatiale et de la cartographie, aide ses clients à exploiter le plein potentiel des données et à améliorer leurs résultats opérationnels et commerciaux. Fondée en 1969 à Redlands, en Californie (États-Unis), Esri conçoit des logiciels qui sont déployés dans des centaines de milliers d’organisations à travers le monde, parmi lesquelles figurent des entreprises du classement Fortune 500, des agences gouvernementales, des institutions à but non lucratif et des universités. Esri s’appuie sur des bureaux régionaux, des distributeurs internationaux et des partenaires, lui permettant de fournir un support local dans plus de 100 pays sur six continents. Forts de l’engagement pionnier de l’entreprise dans les technologies géospatiales et dans l’analyse, les ingénieurs d’Esri conçoivent des solutions extrêmement innovantes qui mettent à profit une approche géographique pour résoudre certains des problèmes les plus complexes de notre planète en les plaçant dans le contexte crucial de la localisation. Retrouvez-nous sur esri.com.

À propos de l’UICN

L’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) est une union de membres composée à la fois d’organisations gouvernementales et de la société civile. Elle met à la disposition des organisations publiques, privées et non gouvernementales des connaissances et des outils qui permettent concomitamment de réaliser le progrès humain, le développement économique et la conservation de la nature.

Fondée en 1948, l’UICN est aujourd’hui le plus vaste et le plus diversifié des réseaux environnementaux mondiaux, exploitant et synthétisant les connaissances, les ressources et la portée de plus de 1 400 organisations membres et de quelque 17 000 experts. L’UICN est le principal fournisseur de données, d’outils d’évaluation et d’analyse en matière de conservation. Grâce à ses nombreux membres, elle joue le rôle d’incubateur et de dépositaire fiable des meilleures pratiques, des outils et des normes internationales.

L’UICN offre un espace neutre dans lequel les diverses parties prenantes, notamment les gouvernements, les ONG, les scientifiques, les entreprises, les communautés locales, les organisations de peuples autochtones et bien d’autres, collaborent pour élaborer et mettre en œuvre des solutions aux défis environnementaux et parvenir à un développement durable.

Travaillant aux côtés de nombreux partenaires et collaborateurs, l’UICN met en œuvre un portefeuille important et diversifié de projets de conservation dans le monde entier. En combinant les dernières avancées scientifiques et les connaissances traditionnelles des communautés locales, ces projets visent à inverser la tendance à la perte d’habitats, à restaurer les écosystèmes et à améliorer le bien-être des populations.

À propos de la Commission de l’éducation et de la communication de l’UICN

La Commission de l’éducation et de la communication (CEC) de l’UICN est un réseau mondial d’experts qui œuvrent en faveur de la conservation de la nature par le biais de l’éducation, de la communication et de l’engagement du grand public. En donnant aux personnes les moyens d’agir par le biais de connaissances, de récits et d’informations comportementales, la CEC contribue à changer les mentalités, à susciter l’action et à renforcer le soutien de la société aux politiques de conservation et aux modes de vie durables. Elle met en relation des spécialistes du monde entier pour favoriser l’innovation dans l’apprentissage environnemental, la sensibilisation et la mobilisation communautaire.

