BOSTON ONCOLOGY ARABIA e la LOCAL CONTENT & GOVERNMENT PROCUREMENT AUTHORITY siglano un accordo per la localizzazione in Arabia Saudita dei farmaci biologici avanzati

original Representatives from the Local Content & Government Procurement Authority (LCGPA) and Boston Oncology Arabia at the Global Health Exhibition 2025 in Riyadh, following the signing of an agreement to localize the manufacturing of advanced biologic medicines. The partnership builds on Boston Oncology Arabia’s fully integrated Saudi operations and its leadership in transferring global biopharma expertise to strengthen national drug security, expand local value creation, and deliver sustainable access to high-quality biologic therapies in line with Vision 2030.

RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Nell'ambito di un importante progresso verso il miglioramento del contenuto farmaceutico locale e della sicurezza nazionale dei farmaci, BOSTON ONCOLOGY ARABIA e la Local Content & Government Procurement Authority (LCGPA) hanno siglato un accordo per la localizzazione della produzione di due farmaci biosimilari nel regno.

La cerimonia di firma si è svolta presso la Global Health Exhibition sotto l'egida del Ministero della Salute e della Local Content & Government Procurement Authority, a sottolineare l'impegno dell'Arabia Saudita nel consolidare le capacità produttive locali e nel garantire un accesso affidabile alle terapie biologiche essenziali per i pazienti di tutto il paese.

