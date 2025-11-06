BOSTON ONCOLOGY ARABIA e la LOCAL CONTENT & GOVERNMENT PROCUREMENT AUTHORITY siglano un accordo per la localizzazione in Arabia Saudita dei farmaci biologici avanzati

RIYADH, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--Nell'ambito di un importante progresso verso il miglioramento del contenuto farmaceutico locale e della sicurezza nazionale dei farmaci, BOSTON ONCOLOGY ARABIA e la Local Content & Government Procurement Authority (LCGPA) hanno siglato un accordo per la localizzazione della produzione di due farmaci biosimilari nel regno.

La cerimonia di firma si è svolta presso la Global Health Exhibition sotto l'egida del Ministero della Salute e della Local Content & Government Procurement Authority, a sottolineare l'impegno dell'Arabia Saudita nel consolidare le capacità produttive locali e nel garantire un accesso affidabile alle terapie biologiche essenziali per i pazienti di tutto il paese.

