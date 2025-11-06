Esri支持IUCN的全球自然教育法倡议

加利福尼亚州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在2025年IUCN世界自然保护大会（World Conservation Congress）上，Esri（全球领先的地理信息系统（GIS）技术公司）宣布与世界自然保护联盟（IUCN）及其教育与传播委员会达成联合倡议，扩大数据、地图和GIS技术的普及，以在全世界支持自然教育法（NbE）。

Esri将捐赠价值1,000万美元的实物，以支持开发新的NbE地理门户（GeoPortal），让全世界的师生和IUCN自然保护活动家都可以通过地图和地理科学了解和探索地球，在关键自然保护解决方案上开展协作，以及培养未来自然保护职业所需的关键技术技能。这一新倡议目前还处于咨询和设计试点阶段，将支持IUCN的NbE壮志，推动联盟会员在今年10月于阿布扎比将举行的IUCN世界自然保护大会上批准的环境学习和行动项目。

本次合作反映了Esri对自然保护和地理教育的长期承诺。“自然教育法比什么时候都更重要”，Esri总裁Jack Dangermond指出。“它不仅可以发展解决问题、创造和毅力等关键的人生技能，同时还可以培养对环境的终身联系和责任感。我们很荣幸能够与IUCN携手建设这一重要的事业。”

NbE是一种综合全面的教育方法，将自然放在学习的中心位置。通过将环境教育、本土知识、户外和体验式学习相结合，它可促进人与自然的深层联系。这种方法以自然为学习环境，培养系统思维、共情、责任感，以及解决气候变化、生物多样性损失、地球健康所需的技能，涵盖各种正式和非正式的场景。通过将GIS和NbE相结合，可让学生、教师和自然保护活动家通过关键的位置上下文直观地了解周围的世界。这是一种综合全面的地理式方法，可让人更好地了解正在发生什么、它在如何变化以及（最为重要的是）需要采取哪些行动才能保护和保育自然。

为促进这一倡议，IUCN将研究谁里新的自然教育法基金（Nature-based Education Facility），以作为一个全球性的基金、孵化器和知识中心，学生和自然保护活动家都能访问新的NbE GeoPortal。

“Esri为新的地理门户捐赠了地理空间技术，支持自然教育和专业知识，十分及时也极具革命意义”，已离任的IUCN教育与传播委员会主席兼加拿大自然基金会首席执行官Sean Southey指出。“促进自然教育法是世界所需，并且也正当时。”

关于 Esri

Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com.

关于IUCN

世界自然保护联盟（IUCN）是一个由政府和民间组织组成的联盟为公共、私营和非政府组织提供所需的知识和工具，以实现人类进步、经济发展和自然保护齐头并进。

IUCN创立于1948年，现已发展成为全世界最大、最多元的环境保护网络，利用全球1,400多家会员组织和大约17,000位专家的知识、资源和影响力。该联盟是领先的自然保护数据、评估和分析服务提供商。广泛的会员来源让IUCN成为了孵化器以及可信的最佳实践经验、工具和国际标准存储库。

IUCN为各类利益相关方提供中立的平台，包括政府、非政府组织、科学家、企业、当地社区、原住民组织以及其他人等，让他们能够共同携手打造和实施应对环境挑战，实现可持续发展的解决方案。

通过与众多的合作伙伴和支持者携手，IUCN在全世界实施了大量且多元化的自然保护项目组合。通过将最新科学与当地社区的传统知识相结合，这些项目旨在逆转栖息地损失、恢复生态系统、改善人们的福祉。

关于IUCN教育与传播委员会

IUCN教育与传播委员会（CEC）是一个全球性的专家网络，旨在通过教育、传播和公众接触来推动自然保护。通过为人们提供知识、讲故事以及行为洞察，CEC帮助塑造思维方式，启发行动，促进社会对自然保护政策和可持续生活方式的支持。它联系全世界的从业人员，促进环境学习、辐射和社区动员的创新。

