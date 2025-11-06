-

Visa e Transcard collaborano per offrire soluzioni avanzate integrate di capitale operativo nel settore logistica e trasporti

La nuova collaborazione amplia la portata della finanza integrata per il settore dei trasporti, potenziando l'agilità operativa per gli utenti di WebCargo by Freightos®

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Visa e Transcard oggi hanno annunciato il lancio di una piattaforma finanziaria integrata di prossima generazione, progettata per alimentare i pagamenti e le soluzioni di capitale operativo nel settore logistica e trasporti. Nell'ambito dell'iniziativa congiunta, Visa e Transcard collaborano anche a iniziative agentiche per il segmento B2B.

Questo sodalizio mette soluzioni integrate di credito e di capitale operativo a disposizione degli spedizionieri e dei vettori aerei su WebCargo by Freightos (Nasdaq: CRGO), una piattaforma leader nel settore delle prenotazioni e dei pagamenti digitali nell'industria dei trasporti.

