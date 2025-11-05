Corpay et la Ligue nationale de hockey annoncent un partenariat pluriannuel en Amérique du Nord

TORONTO et NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE : CPAY), un chef de file mondial des solutions de paiement pour les entreprises, et la Ligue nationale de hockey (National Hockey League, LNH®) ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un partenariat pluriannuel en Amérique du Nord, désignant l’activité transfrontalière de Corpay (Corpay Cross-Border) comme le Fournisseur officiel de services de change (FX) de la LNH.

Grâce à ce partenariat, la LNH pourra utiliser les solutions innovantes de Corpay Cross-Border pour réduire son exposition au risque de change dans le cadre de ses opérations au quotidien. La NHL bénéficiera également de la plateforme primée de Corpay, qui offre une gestion transparente des paiements internationaux depuis un point d’accès unique.

Dans le cadre de ce partenariat, Corpay bénéficiera d’une présence sur les panneaux publicitaires numériques améliorés de la LNH ainsi que sur la signalisation des stades lors des événements NHL Winter Classic®, NHL Stadium Series™ et NHL Heritage Classic™. Corpay pourra également profiter d’autres opportunités d’activation lors d’événements phares de la LNH au cours des prochaines saisons. Corpay et la LNH créeront par ailleurs du contenu pour les plateformes médiatiques de Corpay et de la LNH, afin d’informer les fans de la LNH et les clients de Corpay sur la manière dont Corpay aide la Ligue à optimiser ses opérations de change grâce à ses outils et à son expertise.

« Corpay est ravie de rejoindre la famille de la LNH en tant que Fournisseur officiel de services de change de la Ligue », a déclaré Brad Loder, directeur du marketing de Corpay Cross-Border Solutions. « Grâce à notre expertise éprouvée dans les paiements transfrontaliers et dans la gestion du risque de change, nous sommes convaincus que la LNH, ses 32 équipes et leur réseau de partenaires commerciaux bénéficieront de nos solutions innovantes. Forts de notre vaste expérience dans le sport, nous sommes particulièrement bien placés pour offrir une valeur ajoutée significative, et nous sommes impatients de soutenir la croissance et le succès continus de la LNH à l’échelle mondiale. »

« En tant que représentante d’un sport mondial de premier plan qui rassemble des personnes du monde entier, la LNH est heureuse d’accueillir Corpay, un leader mondial dans le domaine des paiements d’entreprise, comme Fournisseur officiel de services de change », a déclaré Chris Falkiner, vice-président du développement commercial de la LNH. « Nous sommes impatients de voir Corpay fournir les meilleurs services de change à notre Ligue. »

NHL et le logo en forme de bouclier de la NHL (NHL Shield) sont des marques déposées de la Ligue nationale de hockey. © 2025 NHL. Tous droits réservés.

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Payments made easy. Pour de plus amples renseignements, consultez www.corpay.com.

À propos de la NHL

Fondée en 1917, la Ligue nationale de hockey (National Hockey League, NHL) est composée de 32 clubs, chacun reflétant la dimension internationale de la Ligue, avec des joueurs issus de plus de 20 pays. Les équipes s’affrontent pour remporter le trophée le plus convoité du sport professionnel, à savoir la coupe Stanley. Chaque année, plus de 670 millions de fans suivent les compétitions de la NHL dans les stades et sur les chaînes de télévision et stations de radio partenaires. La NHL est également suivie par 191 millions de personnes (comptes de la Ligue, des équipes et des joueurs combinés) via Facebook, X, Instagram, Snapchat, TikTok et YouTube, ainsi que par plus de 100 millions de fans en ligne via NHL.com. La Ligue diffuse des matchs dans plus de 260 pays et territoires par l’intermédiaire de ses détenteurs de droits, notamment ESPN, TNT Sports et NHL Network aux États-Unis ; Prime Video, Sportsnet et TVA Sports au Canada ; ainsi que par l’intermédiaire de SiriusXM NHL Network Radio™, Sports USA et TuneIn. Elle touche également des fans du monde entier grâce à des jeux disponibles en streaming dans tous les pays.

Les fans suivent la Ligue via ses actifs numériques, à savoir sur smartphone via l’application gratuite de la NHL ; via ses neuf plateformes de réseaux sociaux ; sur SiriusXM NHL Network Radio™ ; ainsi que sur NHL.com, site disponible en huit langues et offrant un accès inégalé aux statistiques des joueurs et des équipes ainsi qu’à tous les résultats de la saison régulière et des séries éliminatoires depuis la création de la Ligue. NHL Original Productions et NHL Studios produisent des programmes originaux et captivants qui permettent de suivre les joueurs, les entraîneurs et le personnel de la Ligue et des équipes comme jamais auparavant, via les plateformes numériques et les réseaux sociaux de la NHL.

La NHL s’engage à bâtir des communautés saines et dynamiques dans lesquelles le hockey permet de célébrer les fans de toutes origines ethniques, couleurs de peau, religions, nationalités, identités de genre, âges, orientations sexuelles et statuts socio-économiques. La plateforme d’impact social de la LNH, NHL Unites, réaffirme que la politique officielle de ce sport est celle de l’inclusion, tant sur la glace que dans les vestiaires, dans les conseils d’administration et dans les tribunes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur NHL.com.

*Dans le présent document, « Corpay » désigne principalement la division transfrontalière (Cross-Border) de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border ; la liste complète des entreprises faisant partie de Corpay Cross-Border est disponible ici : https://www.corpay.com/compliance.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.