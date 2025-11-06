エスリ、IUCNの自然教育グローバルイニシアチブを支援

カリフォルニア州レッドランズ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 位置情報システム（GIS）テクノロジーの世界的リーダーであるエスリは、2025年の国際自然保護連合（IUCN）世界自然保護会議において、IUCNおよびその教育・コミュニケーション委員会との共同イニシアチブを発表し、自然に基づく教育（NbE）を世界的に支援するために、データ、地図、GISテクノロジーへのアクセスを拡大することを発表しました。

エスリは、新しいNbEジオポータルの開発を支援するために、1,000万ドル相当の現物寄付を行います。このジオポータルは、世界中の学生、教師、そしてIUCN自然保護活動家が、地図や地理科学を通して地球を理解・探求するとともに、重要な自然保護ソリューションをめぐって協力し、今後の自然保護活動のキャリアで求められる技術スキルを習得できるようにします。現在、協議と設計のパイロット段階にあるこの新しい取り組みは、今年10月にアブダビで開催されたIUCN世界自然保護会議で加盟国が採択した、環境学習と行動を促進するというIUCNのNbEの目標を支えます。

このコラボレーションは、エスリの長年にわたる自然保護と地理教育へのコミットメントを基盤としています。エスリの社長であるジャック・デンジャモンドは、「自然に基づく教育はかつてなく重要になっています。このような教育は問題解決能力、創造性、回復力といった重要なライフスキルを伸ばすとともに、生涯にわたる環境とのつながりと責任感を育みます。この重要な取り組みにおいて、IUCNと協力できることを嬉しく思います」と述べています。

NbEは自然を学習の中心に据える総合的なアプローチです。環境教育、先住民の知識、野外学習、体験学習を融合させることで、人間と自然の深いつながりを育みます。このアプローチは自然を学習環境として捉え、システム思考、共感、責任感、そして公式／非公式の場で気候変動、生物多様性の喪失、地球の健全性に取り組むために必要なスキルを育みます。GISとNbEを組み合わせることで、生徒、教師、自然保護活動家は、場所という重要な文脈を用いて、周囲の世界を視覚化することができます。これにより、何が起こっているのか、どのように変化しているのか、そして最も重要なこととして、自然の保護・保全のためにどこで行動が求められているのかを深く理解するための、総合的な地理的アプローチが生まれます。

この取り組みを促進するために、IUCNは新たなNbE施設の設立を進めています。この施設はグローバルな基金、インキュベーター、そして知識ハブとして機能し、学生や自然保護活動家が新しいNbEジオポータルにアクセスできるようになります。

IUCN教育・コミュニケーション委員会の元委員長で、カナダ野生生物連盟のCEOであるショーン・サウジー氏は、「自然教育と専門知識を支援する新しい地理ポータルへのエスリの地理空間技術の貢献は、時宜にかなっており、変革をもたらします。自然に基づく教育の促進は世界にとって必要であり、まさに今、最も必要なときに実践されています」と述べています。

エスリについて

地理情報システム（GIS）ソフトウエア、ロケーション・インテリジェンス、マッピング分野のグローバルマーケットリーダーであるエスリは、お客様が運営およびビジネス結果を改善するためにデータの潜在力を最大限に引き出すことができるよう支援します。当社は1969年に米国カリフォルニア州レッドランズで設立され、そのソフトウエアは、フォーチュン500企業、政府機関、非営利機関、大学を含む世界中の数十万の組織に導入されています。6大陸100か国以上に地域事務所、国際代理店、パートナーを抱え、サポートを提供しています。地理空間技術と分析に対する先駆的な取り組みにより、エスリは、地理的アプローチを活用して、世界で最も複雑ないくつかの問題を、ロケーションの重要なコンテキストに配置することで解決する、最も革新的なソリューションを開発しています。詳しくは当社のウェブサイト、 esri.com をご覧ください。

IUCNについて

IUCNは、政府機関と市民社会組織の両方で構成される独自の会員制連合です。公的機関、民間組織、非政府組織に対し、人類の進歩、経済発展、そして自然保護を同時に実現するための知識とツールを提供しています。

1948年に設立されたIUCNは、現在、世界最大かつ最も多様性に富んだ環境ネットワークであり、1,400を超える加盟組織と約17,000人の専門家の知識、リソース、活動範囲を活用しています。IUCNは、環境保護データ、アセスメント、分析を提供する有力機関です。幅広い会員組織を擁するIUCNは、ベストプラクティス、ツール、国際基準のインキュベーターおよび信頼できるリポジトリとしての役割を果たしています。

IUCNは、環境問題のソリューションを考案、実施して持続可能な開発を達成するために、政府、NGO、科学者、企業、地域社会、先住民族団体などの多様な関係者が協力できる中立的な場を提供します。

IUCNは多くのパートナーや支援者と協力し、世界中で大規模かつ多様な環境保護プロジェクトを実施しています。最新の科学と地域社会の伝統的な知識を融合するこれらのプロジェクトは、生息地の喪失を食い止め、生態系を回復させ、人々の福祉を向上させることを目指しています。

IUCN教育・コミュニケーション委員会について

IUCN教育・コミュニケーション委員会（CEC）は、教育、コミュニケーション、市民参加を通して自然保護を推進することに尽力する専門家による世界的なネットワークです。CECは知識、ストーリーテリング、そして行動に関する洞察で人々に力を与え、人々の意識形成、行動の促進、環境保護政策と持続可能な暮らしに対する社会的な支持の醸成を支援します。世界中の実践者を結びつけて、環境学習、アウトリーチ、そして地域社会の活性化におけるイノベーションを促進しています。

