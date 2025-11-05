Omdia：阿布扎比媒體與STARZPLAY合作，彰顯中東和北非地區(MENA)廣播公司合作趨勢升溫

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據Omdia的研究，中東和北非地區的廣播公司正越來越多地重新審視其數位策略。許多公司不再依賴獨立的OTT平台，轉而探索與成熟串流媒體服務合作，阿布扎比媒體(ADM)與STARZPLAY新宣布的合作正是這一趨勢的體現。這項合作與Omdia在全球追蹤到的模式相符。

根據協議，ADM的數位內容庫將獨家登陸STARZPLAY的廣告支援訂閱層級，其中包含超過5000小時的阿拉伯文娛樂、運動和文化節目。Omdia指出，歐洲也出現了類似策略，法國電視一台(TF1)、英國獨立電視臺(ITV)和Atresmedia等廣播公司已與Netflix或Disney合作，以擴大受眾涵蓋範圍、強化變現能力並減少平台碎片化問題。

Omdia媒體與娛樂部門負責人Maria Rua Aguete表示：「這一合作反映了中東和北非地區媒體格局的持續演變。廣播公司正越來越多地選擇合作，而非搭建獨立平台。與成熟的串流媒體合作夥伴合作，能讓它們在更高效觸達受眾的同時，保留本地內容特色。」

Omdia的分析顯示，這類策略聯盟能協助廣播公司平衡廣告和訂閱兩種收入模式，同時維持對本地內容製作的關鍵投資。ADM與STARZPLAY的協議是雙贏局面：ADM無需承擔自建平台的成本，就能觸達STARZPLAY的260萬訂閱使用者，而STARZPLAY則透過優質阿拉伯文內容豐富了自身內容庫。

該合作尤其彰顯了廣告支援的串流媒體在該地區的重要性日益提升，既為觀眾提供免費觀看優質阿拉伯文內容的通路，也為合作雙方創造了永續的收入。

Rua Aguete補充說道：「廣播公司與串流媒體平台的合作正成為永續媒體生態系統的關鍵基礎。根據Omdia的預測，未來12至18個月內，隨著本地機構紛紛採用全球全球先進經驗，該地區可望出現更多類似合作協議。」

關於OMDIA

