-

Omdia：阿布扎比媒體與STARZPLAY合作，彰顯中東和北非地區(MENA)廣播公司合作趨勢升溫

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據Omdia的研究，中東和北非地區的廣播公司正越來越多地重新審視其數位策略。許多公司不再依賴獨立的OTT平台，轉而探索與成熟串流媒體服務合作，阿布扎比媒體(ADM)與STARZPLAY新宣布的合作正是這一趨勢的體現。這項合作與Omdia在全球追蹤到的模式相符。

根據協議，ADM的數位內容庫將獨家登陸STARZPLAY的廣告支援訂閱層級，其中包含超過5000小時的阿拉伯文娛樂、運動和文化節目。Omdia指出，歐洲也出現了類似策略，法國電視一台(TF1)、英國獨立電視臺(ITV)和Atresmedia等廣播公司已與Netflix或Disney合作，以擴大受眾涵蓋範圍、強化變現能力並減少平台碎片化問題。

Omdia媒體與娛樂部門負責人Maria Rua Aguete表示：「這一合作反映了中東和北非地區媒體格局的持續演變。廣播公司正越來越多地選擇合作，而非搭建獨立平台。與成熟的串流媒體合作夥伴合作，能讓它們在更高效觸達受眾的同時，保留本地內容特色。」

Omdia的分析顯示，這類策略聯盟能協助廣播公司平衡廣告和訂閱兩種收入模式，同時維持對本地內容製作的關鍵投資。ADM與STARZPLAY的協議是雙贏局面：ADM無需承擔自建平台的成本，就能觸達STARZPLAY的260萬訂閱使用者，而STARZPLAY則透過優質阿拉伯文內容豐富了自身內容庫。

該合作尤其彰顯了廣告支援的串流媒體在該地區的重要性日益提升，既為觀眾提供免費觀看優質阿拉伯文內容的通路，也為合作雙方創造了永續的收入。

Rua Aguete補充說道：「廣播公司與串流媒體平台的合作正成為永續媒體生態系統的關鍵基礎。根據Omdia的預測，未來12至18個月內，隨著本地機構紛紛採用全球全球先進經驗，該地區可望出現更多類似合作協議。」

關於OMDIA

Omdia隸屬於Informa TechTarget, Inc.（納斯達克代碼：TTGT），是一家全球領先的技術研究與諮詢機構。依託對科技市場的深刻洞察、與行業領袖的深入對話以及龐大數據資源，Omdia幫助客戶洞察趨勢、把握機遇，搶佔市場先機。從研發到投資回報，我們識別最具潛力的機遇，推動科技產業持續發展。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

媒體連絡人： fasiha.khan@omdia.com

Industry:

Omdia

NASDAQ:TTGT
Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

媒體連絡人： fasiha.khan@omdia.com

More News From Omdia

Omdia研究顯示，全球智慧型手機市場在新興經濟體的帶動之下，於2025年第三季出現3%的成長

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Omdia最新的研究指出，2025年第三季的全球智慧型手機市場出貨量達3.201億隻，年同比成長 (YoY) 增加了3%，顯示出從上半年的停滯中復甦的跡象。 2025上半年的表現受到下列多重因素打壓：美國關稅政策反覆變動導致不確定性升高、相關供應鏈重組，以及零售量放緩和供應商調整庫存引發通路採取謹慎態度。因此，整體市場交易量相較於前一年呈停滯狀態。然而，零售商在庫存調整之後，於第三季積極攫取通路機會，提前購買新品以配合返校季和節慶季的到來。Samsung、Apple、Transsion和Honor各自的出貨量都較去年同比增加了200萬隻以上，驅動市場回返成長狀態。 全球智慧型手機出貨量和年度成長比較表 零售商 2025年第三季 2024年第三季 年成長 出貨量 (百萬隻) 市佔率 出貨量 (百萬隻) 市佔率 三星 60.6 19 % 57.5 19 % 6 % 苹果 56.5 18 % 54.5 18 % 4 % 小米 43.4 14 % 42.8 14 % 1 % 传音 28.6 9 % 25.5 8 % 12 % vi...

Omdia：中國大陸智慧型手機市場於2025年第三季下滑3%，Vivo在競爭加劇中重奪領先地位

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據Omdia的最新研究，中國大陸智慧型手機市場於2025年第三季同比下滑3%。市場仍處於調整階段，同時主要廠商間的競爭日益加劇，領先企業之間的出貨量差距持續縮小。vivo以1,180萬部的出貨量重奪市場第一名，市佔率達18%。華為以1,050萬部的出貨量及16%的市佔率緊隨其後，位居第二。Apple延續前一季度的強勁勢頭，出貨量達1,010萬部，同比上升兩位，重返前三名。小米出貨量為1,000萬部，排名第四，而OPPO則以990萬部的出貨量位列第五，共同構成前五大品牌。 「儘管市場已連續兩季萎縮，但衰退幅度縮小顯示年初政府補貼政策引發的出貨波動正逐漸平息，市場正緩步回歸常態。」Omdia分析師鍾曉磊（Lucas Zhong）表示，「更為謹慎的出貨節奏讓廠商能維持更健康的庫存水平，為由旗艦機發布、雙11購物節及潛在新一輪補貼驅動的第四季活躍表現鋪路。同時，各廠商也在進行更長遠的策略布局。自今年初推出Pura X以來，華為已在其主要新機型上預載HarmonyOS 5.0。雖然這一轉變在軟體優化與使用者體驗方面帶來短期挑戰，但...

Omdia研究指出印度的智慧型手機市場成長3%，各大品牌積極為節慶季節做好準備

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據Omdia的最新研究，印度的智慧型手機市場在2025年第三季出現3%的年同比成長 (YoY)，出貨量達4840萬台。供應商預計節慶季節將出現大量需求，紛紛補充各通路庫存。7月和8月的新品發布潮、零售商祭出獎勵辦法、以及節慶季節提前到來帶動庫存流動，造就了第三季出貨量的溫和成長。 vivo（不計iQOO）繼續保有市場領先地位，出貨量達970萬台，市佔率達20%。Samsung以680萬台的出貨量和14%的市佔率位居第二；Xiaomi緊追其後，以些微差距領先OPPO（不計OnePlus）拿下第三名——Xiaomi和OPPO的出貨量均為650萬台。Apple以490萬台的出貨量重登第五名的地位，其成長量主要來自小型城市市場。 「由於自然需求有限，第三季的成長動能主要是由刺激通路帶動，而不是單純的消費者復甦。」Omdia首席分析師Sanyam Chaurasia說，「供應商將行銷預算重新分配給高效的零售獎勵計劃以獎勵實銷，包括每台現金獎勵、分級利潤以及提供金幣、自行車和國際旅遊等獎勵的經銷商競賽。這些獎勵措施激勵分銷商和零售商...
Back to Newsroom