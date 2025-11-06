Celonis与Databricks达成合作，助力企业级AI持续优化业务运营

慕尼黑和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 流程智能领域的全球领导者Celonis今日宣布与数据和AI公司Databricks达成合作，为客户提供无缝、高效的AI落地路径。双方将借助Delta Sharing技术，实现Celonis流程智能平台与Databricks数据智能平台的直接连接。

Delta Sharing是Databricks推出的开源技术方案，支持客户在不同平台、云环境和地区间共享实时数据，同时具备强大的安全性和治理能力。依托Delta Sharing实现的这种双向集成无需在两个平台之间迁移或复制数据。它能打破数据孤岛、减少数据副本、降低同步误差、提升安全性，并简化数据治理。随着数据和流程智能在两个平台间自由流动，客户可获得AI驱动型运营所需的持续学习循环。

客户可通过Celonis读取存储在Databricks中的实时数据，并结合企业独有的业务场景对数据进行补充，以构建业务运营的动态数字孪生——Celonis流程智能图谱(PI Graph)。这一数字孪生能让客户清晰了解自身运营现状及优化方向。来自PI Graph的流程智能可反馈至Databricks的旗舰AI产品——Agent Bricks，该产品能基于企业数据构建具备生产级质量的AI智能体。此外，这些模型生成的洞察以及这些智能体的输出的结果可注入PI Graph，实现流程的持续优化。

Celonis企业发展副总裁Marc Kinast表示：“我们希望让客户在决定如何利用AI变革业务时拥有更多选择。通过此次集成，我们为他们提供了实现企业级AI有效落地的坚实基础。Databricks带来了安全、可治理的数据基础设施和行业领先的智能体开发工具，而我们则提供独特的流程智能，为AI成功落地提供所需的运营场景。这是一种强大的组合。”

Databricks独立软件开发商(ISV)与数据合作伙伴市场推广(GTM)全球副总裁Sarah Branfman表示：“企业需要能真正理解其业务的AI。通过将Celonis的流程智能与Databricks数据智能平台相连接，我们为客户提供了借助Agent Bricks构建并部署定制化AI智能体的直接路径，并以自身实时、可治理的数据为基础。这正是企业将流程洞察转化为实际智能行动的方式。”

Arm运营副总裁Hobson Bullman表示：“要实现卓越运营，我们需要在整个企业范围内智能协调人员、智能体和系统。通过结合Celonis和Databricks的优势，我们能够在合适的场景部署AI，确保它理解业务运营方式，并确信它能提升业务效率和效果。”

Celonis与Databricks的集成借助Databricks Delta Sharing和Celonis高性能数据基础设施Celonis Data Core实现。

关于Celonis

Celonis致力于让流程为人类、企业和地球创造价值。依托流程挖掘和AI技术，Celonis流程智能平台整合流程数据和业务场景，构建业务运营的动态数字孪生。我们助力全球数千家企业了解业务实际运营状况，并与合作伙伴共同打造智能解决方案，变革并持续优化运营方式，从而释放数十亿美元的价值。

Celonis总部位于德国慕尼黑和美国纽约市，在全球设有20多个办事处。

© 2025 Celonis SE版权所有。保留所有权利。Celonis和Celonis“水滴”标识是Celonis SE在德国及其他司法管辖区的商标或注册商标。所有其他产品和公司名称是其各自所有者的商标或注册商标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。