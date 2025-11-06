-

Esri supporta l'iniziativa globale IUCN per una didattica basata sulla natura

Il nuovo GeoPortal collaborativo contribuirà a mettere dati, mappe, risorse formative e tecnologia ArcGIS a disposizione di studenti, insegnanti e ambientalisti di tutto il mondo

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Al 2025 IUCN World Conservation Congress, il leader mondiale nella tecnologia dei sistemi informativi geografici (GIS) Esri ha annunciato un'iniziativa congiunta con la International Union for Conservation of Nature (IUCN) e con la sua Commissione per l'istruzione e la comunicazione (Commission on Education and Communication) per estendere l'accesso ai dati, alle mappe e alla tecnologia GIS a supporto della didattica basata sulla natura (NbE) a livello internazionale.

Esri sta donando beni del valore di 10 milioni di dollari USA per consentire lo sviluppo di un nuovo geoportale NbE grazie a cui studenti, insegnanti e ambientalisti IUCN di tutto il mondo potranno comprendere ed esplorare il nostro pianeta attraverso le mappe e la geografia, collaborare a soluzioni critiche di conservazione e sviluppare competenze tecniche essenziali per la carriera futura nella conservazione.

