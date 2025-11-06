-

NHOA Energy commande un système de stockage d’énergie de 50 MWh en Sicile

Le Vicari BESS, fourni clé en main, intègre des technologies de stockage avancées à deux parcs éoliens terrestres d’ERG, renforçant ainsi le rôle de la Sicile dans la transition énergétique italienne

VICARI, Italie--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle industrielle, annonce la mise en service d’un système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 50 MWh à Vicari, en Sicile. Développé pour ERG, un producteur international indépendant d’énergie renouvelable de premier plan, ce projet marque une étape importante dans le déploiement de systèmes de stockage à grande échelle soutenant la stabilité du réseau et l’intégration des énergies renouvelables. Situé dans la sous-station d’ERG reliée aux parcs éoliens de Vicari et Roccapalumba, le système a une puissance de 12,5 MW et une capacité de stockage nominale de 50 MWh, ce qui lui permet de stocker de l’énergie renouvelable pendant quatre heures maximum.

Entièrement conçu, construit et mis en service par NHOA Energy en tant que fournisseur de BESS et entrepreneur EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), le projet intègre les technologies propriétaires Power Conversion System (PCS) et Power Plant Controller (PPC). L’exploitation et la maintenance se poursuivront dans le cadre d’un contrat de service de cinq ans.

« Il s’agit d’un projet important qui améliore considérablement la flexibilité du réseau électrique sicilien », déclare Fabrizio Ciaccia, vice-président EMEA chez NHOA Energy. « En collaboration avec ERG, nous avons développé une infrastructure hybride qui renforce la fiabilité des sources renouvelables, la résilience du réseau et les objectifs de décarbonisation de l’Italie et de l’UE. Avec le BESS Vicari, NHOA Energy confirme son rôle de leader dans la transition vers un avenir plus durable et plus indépendant sur le plan énergétique. »

Le projet BESS Vicari s’inscrit dans une dynamique nationale et européenne plus large visant à promouvoir les systèmes de stockage afin d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, soit une initiative pionnière qui associe le BESS à l’énergie éolienne en Italie. Il s’agit également du troisième projet de NHOA Energy en Sicile, après le système installé au Storage Lab de Terna à Ciminna et l’unité Fast Reserve à Salemi, ce qui confirme une fois de plus la contribution de longue date de l’entreprise à la transition énergétique de l’île. En améliorant l’efficacité et la flexibilité de la production d’énergie renouvelable, les systèmes hybrides tels que Vicari jouent un rôle essentiel dans la stabilisation du réseau, la réduction des restrictions en matière d’énergie renouvelable et la promotion de la décarbonisation complète du secteur de l’électricité.

Le projet a également été récemment présenté dans le cadre de la campagne nationale « I Cantieri della Transizione Ecologica » promue par Legambiente, qui l’a mis en avant comme un modèle d’innovation technologique et de développement durable dans le sud de l’Italie.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Contacts

Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

Industry:

NHOA Energy

