The Earthshot Prize et 500 Global annoncent un partenariat stratégique visant à faire progresser l’innovation climatique dans les marchés émergents

RIO DE JANEIRO, Brésil--(BUSINESS WIRE)--500 Global, l’une des sociétés de capital-risque les plus actives au monde, et The Earthshot Prize, le prix environnemental le plus prestigieux et le plus influent au monde, annoncent aujourd’hui un nouveau partenariat stratégique visant à accélérer l’innovation climatique dans les marchés émergents, alors que le financement climatique est plus pertinent que jamais.

500 Global a l’intention de développer et de mettre en œuvre une stratégie d’investissement conçue pour réduire les risques liés aux investissements de démarrage, en débloquant des capitaux privés pour un pipeline de solutions climatiques à fort impact prêtes à se développer, avec pour objectif le S1 2026. Parallèlement à son propre pipeline, 500 Global tirera parti du portefeuille de solutions climatiques de The Earthshot Prize, issu de cinq années de nominations au prix, dont 40 % sont basées dans les pays du Sud, afin de créer de nouvelles opportunités pour développer les innovations.

Les marchés émergents sont confrontés à 75 % des risques climatiques mondiaux, mais ne reçoivent que 15 % des capitaux nécessaires pour faire face aux défis climatiques. Grâce à leur partenariat, 500 Global et The Earthshot Prize entendent remédier à ce déséquilibre et accélérer la croissance inclusive en soutenant des initiatives communautaires tournées vers l’avenir, souvent négligées par les financements traditionnels.

Axés sur l’intersection entre l’impact climatique et la viabilité commerciale, ils donneront la priorité au soutien des domaines suivants :

Agtech : systèmes numériques d’approvisionnement et de distribution, stockage et logistique après récolte, analyse des sols/du carbone, ag-fintech pour l’accès et le risque, innovation en matière de semences. Clean Tech : plateformes énergétiques hors réseau et distribuées, infrastructures pour véhicules électriques et micromobilité, technologies de cuisson et de processus industriels propres, outils de réponse à la demande et d’efficacité énergétique. Nature Tech : résilience des océans et des côtes, technologies de restauration des forêts, des terres et de l’eau, plateformes MRV (mesure, reporting, vérification), marchés de la biodiversité et facilitateurs de projets carbone, modèles d’utilisation régénérative des terres.

500 Global a investi dans plus de 140 entreprises axées sur l’innovation durable dans 27 pays, dont le Mexique, l’Égypte, l’Inde et l’Indonésie, ainsi que dans MYCL, finaliste de The Earthshot Prize 2024. MYCL a utilisé ce financement pour créer un centre de matières premières en Indonésie afin de donner plus d’autonomie aux petits exploitants agricoles et de transformer les déchets agricoles en produits à valeur ajoutée qui seront commercialisés à l’échelle nationale.

Fort de cette dynamique, 500 Global et The Earthshot Prize travailleront ensemble pour canaliser le capital-risque vers les innovateurs, les aidant ainsi à surmonter les obstacles à leur développement. Cette stratégie de financement mixte attirera le soutien d’institutions financières de développement, de fondations, d’organismes philanthropiques et d’investisseurs privés.

Parallèlement à cela, dans le cadre d’une stratégie mondiale qui a vu 500 Global établir des pôles d’innovation sur les marchés émergents, la prochaine destination de 500 Global sera Rio de Janeiro, afin d’approfondir sa présence en Amérique latine et de créer une nouvelle vague d’innovation climatique.

Alaa Murabit, associée directrice chargée de la croissance durable chez 500 Global, déclare : « Depuis trop longtemps, les communautés du Sud supportent le plus lourd fardeau climatique tout en recevant le moins de capitaux, de formation et de soutien en matière de climat. Notre partenariat vise à changer cette dynamique, en amplifiant le leadership local, en soutenant les solutions communautaires et en veillant à ce que les entrepreneurs les plus proches du défi soient également proches de l’opportunité.

Grâce à la profonde expertise de 500 Global sur les marchés émergents et à la plateforme mondiale de The Earthshot Prize, nous faisons le lien entre l’inspiration et l’investissement, passant de la promesse à la pratique, et répondant au besoin collectif de redéfinir et d’aligner l’écosystème climatique afin d’accélérer les solutions qui profitent à la fois aux personnes et à la planète. »

Jason Knauf, directeur général de The Earthshot Prize, déclare : « L’accès au capital, à la formation et au soutien est l’un des principaux obstacles auxquels sont confrontés nos finalistes et nos projets lorsqu’ils tentent d’étendre leur impact sur le plan opérationnel et géographique. C’est pour cette raison que 500 Global, The Earthshot Prize et ses partenaires mettent en place une plateforme puissante pour l’innovation, la formation et l’investissement dans le domaine du climat, redéfinissant la manière dont les capitaux climatiques circulent et accélérant les solutions qui protègent les populations et la planète tout en ayant un impact réel sur l’économie.

La communauté Earthshot Prize est un réseau sans précédent d’organisations, d’entreprises, de philanthropes et de dirigeants qui travaillent ensemble. En 2025, à mi-parcours de la décennie Earthshot, nous sommes impatients de voir le soutien aller là où la crise climatique est la plus urgente et où le fossé en matière d’innovation est le plus grand. »

Les stratégies innovantes d’investissement et de soutien ont un rôle crucial à jouer dans la lutte contre la crise climatique. Parmi les finalistes de The Earthshot Prize 2025, sélectionnés parmi près de 2 500 candidats, figurent :

Re.green (catégorie Protéger et restaurer la nature) : la plus grande plateforme brésilienne de restauration forestière pour la forêt atlantique, qui abrite 150 millions de personnes, à la pointe de la technologie et du financement, transformant les terres dégradées en écosystèmes florissants, créant des puits de carbone, restaurant la biodiversité et générant des moyens de subsistance durables.

la plus grande plateforme brésilienne de restauration forestière pour la forêt atlantique, qui abrite 150 millions de personnes, à la pointe de la technologie et du financement, transformant les terres dégradées en écosystèmes florissants, créant des puits de carbone, restaurant la biodiversité et générant des moyens de subsistance durables. ATRenew (catégorie Construire un monde sans déchets) : la principale plateforme d’économie circulaire de Chine qui donne une nouvelle vie à des millions d’appareils électroniques chaque année, en développant la réutilisation, en réduisant les déchets électroniques et en élaborant un plan directeur pour des villes sans déchets.

la principale plateforme d’économie circulaire de Chine qui donne une nouvelle vie à des millions d’appareils électroniques chaque année, en développant la réutilisation, en réduisant les déchets électroniques et en élaborant un plan directeur pour des villes sans déchets. Matter. (Catégorie Revitaliser nos océans) : une entreprise britannique dont les filtres simples capturent les microplastiques provenant des machines à laver et des usines textiles avant qu’ils n’atteignent nos océans, contribuant ainsi à inverser la tendance en matière de pollution invisible grâce à une technologie de filtration de pointe.

Pour en savoir plus sur les finalistes de The Earthshot Prize de cette année, veuillez consulter le site Web. Pour en savoir plus sur les pratiques de croissance durable de 500 Global, veuillez consulter le site Web.

À propos de The Earthshot Prize :

Pour plus d’informations sur The Earthshot Prize, rendez-vous sur : www.earthshotprize.org.

Suivez The Earthshot Prize sur Instagram, X, LinkedIn, Facebook, YouTube et TikTok

Fondé par le prince William et incubé au sein de la Royal Foundation pendant un an en 2020 avant de devenir une organisation indépendante, The Earthshot Prize est la récompense la plus prestigieuse et la plus influente au monde, conçue pour identifier, soutenir et célébrer le leadership novateur en matière d’action environnementale. Inspiré par le Moonshot du président John F. Kennedy, qui a uni des millions de personnes autour de l’objectif d’atteindre la lune, The Earthshot Prize est conçu pour mobiliser une décennie d’action en faveur de la planète. Les cinq défis sont les suivants : Protéger et restaurer la nature ; Assainir notre air ; Revitaliser nos océans ; Construire un monde sans déchets ; et Réparer notre climat.

The Earthshot Prize vise à transformer le pessimisme actuel entourant les questions environnementales en optimisme en soutenant un leadership inspirant et en aidant à mettre en œuvre des solutions innovantes incroyables. Il récompensera 50 lauréats sur 10 ans qui ont le pouvoir de réparer la planète.

Plus qu’un simple prix, The Earthshot Prize travaille en partenariat avec une alliance mondiale de partenaires pour soutenir la mise en œuvre des solutions découvertes et sélectionnées chaque année. Les partenaires fondateurs de l’alliance mondiale sont un groupe d’organisations et de philanthropes de premier plan à l’échelle mondiale, qui agissent en tant que partenaires financiers stratégiques du prix, notamment Aga Khan Development Network, Allen Family Philanthropies, Bezos Earth Fund, Bloomberg Philanthropies, Breakthrough Energy Foundation, Builders Vision, Coleman Family Ventures, DP World, Elaine and Eduardo Saverin Foundation, Eleven Eleven Foundation, Giving Grousbeck Fazzalari, Holch Povlsen Foundation, Law Family Charitable Foundation, Mastercard Center for Inclusive Growth, Rob Walton Foundation, Sandy and Paul Edgerley, Standard Chartered Bank, Stelios Philanthropic Foundation, Temasek Trust et Uber. Les partenaires de l’alliance mondiale sont des organisations à but non lucratif œuvrant dans le domaine de l’environnement et du développement durable qui apportent leur expertise, leur portée mondiale et servent d’organismes de nomination chaque année. Pour obtenir la liste complète de nos partenaires de l’alliance mondiale, rendez-vous sur : https://earthshotprize.org/people-partners/global-alliance/

Les membres de l’alliance mondiale sont certaines des entreprises et marques les plus importantes et les plus influentes au monde qui soutiendront The Earthshot Prize, mettront en œuvre des changements ambitieux au sein de leurs entreprises et accéléreront l’avancement des solutions proposées par les finalistes et les lauréats de The Earthshot Prize. Il s’agit d’Arup, Bloomberg L.P., British Airways, Deloitte, Herbert Smith Freehills Kramer, Hitachi, Ingka Group (IKEA), Microsoft, The Multichoice Group, Natura &Co, Safaricom, Salesforce, Unilever, Vodacom Group et Walmart.

À propos de 500 Global

500 Global est une société de capital-risque multiétapes qui gère 2,1 milliards de dollars d’actifs (au 31 mars 2025) et investit dans des fondateurs qui créent des entreprises technologiques à croissance rapide. Nous nous concentrons sur les marchés où la technologie, l’innovation et le capital peuvent exploiter de la valeur à long terme et stimuler la croissance et le développement économiques. Nous travaillons en étroite collaboration avec les principales parties prenantes et conseillons les gouvernements sur la meilleure façon de soutenir les écosystèmes entrepreneuriaux et le développement économique dans les marchés émergents.

500 Global a mis en place sa pratique de croissance durable afin de tirer parti de son expertise dans le développement des écosystèmes des marchés émergents. Nous souhaitons établir des partenariats avec des fonds souverains, des gouvernements, des institutions financières de développement, le secteur privé et des organisations philanthropiques afin de remplacer le développement fragmenté par des stratégies de financement public-privé coordonnées qui permettent une transformation économique durable et la croissance du capital humain.

500 Global a soutenu plus de 5 000 fondateurs représentant plus de 3 000 entreprises opérant dans plus de 80 pays. Nous avons investi dans plus de 35 entreprises évaluées à plus d’un milliard de dollars et plus de 160 entreprises évaluées à plus de 100 millions de dollars (y compris des entreprises privées, publiques et libérées). Nos plus de 175 collaborateurs sont répartis dans plus de 25 pays (à compter de septembre 2025) et apportent leur expérience en tant qu’entrepreneurs, investisseurs et opérateurs issus de certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

500 Global sur Instagram, X et LinkedIn.

Avis de non-responsabilité

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE EST DESTINÉ UNIQUEMENT À DES FINS D’INFORMATION GÉNÉRALE OU ÉDUCATIVE.

500 GLOBAL NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L’EXACTITUDE OU L’EXHAUSTIVITÉ DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE. BIEN QUE NOUS AYONS PRIS DES MESURES RAISONNABLES POUR NOUS ASSURER QUE LES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE SONT EXACTES ET À JOUR, NOUS NE POUVONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE TOUTE ERREUR OU OMISSION, NI DES RÉSULTATS SPÉCIFIQUES OBTENUS EN SE FONDANT SUR LE CONTENU DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE OU SUR LES LIENS DE TIERS QUI Y FIGURENT. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES CHIFFRES INTERNES DE 500 GLOBAL SONT APPROXIMATIFS ET BASÉS SUR DES ESTIMATIONS INTERNES AU 30 JUIN 2025. ILS N’ONT PAS ÉTÉ VÉRIFIÉS DE MANIÈRE INDÉPENDANTE.

LE CONTENU DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT EN AUCUN CAS ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE RECOMMANDATION OU UN CONSEIL D’INVESTISSEMENT. AUCUN CONTENU OU INFORMATION CONTENU DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME UNE OFFRE DE VENTE OU UNE SOLLICITATION D’INTÉRÊT POUR L’ACHAT DE TITRES DE OU CONSEILLÉS PAR 500 GLOBAL. TOUTES LES OPINIONS ET POINTS DE VUE EXPRIMÉS SONT CEUX DES PERSONNES CONCERNÉES.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.