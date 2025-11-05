ID5 neemt TrueData over en bundelt krachten om de meest uitgebreide identiteitsoplossing voor digitale advertenties te creëren

LONDEN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ID5, de marktleidende ID-leverancier voor digitale advertenties, heeft vandaag de overname aangekondigd van TrueData, een vooraanstaand Amerikaans bedrijf op het gebied van identiteitsgrafieken. De transactie betekent een belangrijke stap voorwaarts in de groeistrategie van ID5, waardoor het bedrijf zijn aanwezigheid in de VS aanzienlijk versterkt en de waarde die het aan partners wereldwijd kan bieden, vergroot.

ID5, erkend als wereldleider op het gebied van alternatieve identificatie, heeft een sterke positie opgebouwd in de VS, waar het merendeel van zijn klanten en inkomsten vandaan komt.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.