ID LOGISTICS : AUGMENTATION DES MOYENS AFFECTÉS AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, ID Logistics Group (Paris:IDL) a augmenté, ce jour, d’un million cinq cent mille euros (1.500.000€), les ressources allouées à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF SCA.

Après cette augmentation du montant en numéraire alloué au contrat de liquidité, les moyens disponibles sont les suivants au 4 novembre 2025 :

6.442 titres ID Logistics Group

2.622.257 € en espèces

ID Logistics Group

Société anonyme au capital de 3 274 164,00 €

Siège social : 55 chemin des Engrenauds – 13660 Orgon – France

RCS TARASCON 439 418 922

Code LEI : N°969500U1DQN70VMJ9P45

Code ISIN : FR0010929125 – IDL

À propos d’ID Logistics Group :

ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’€ en 2024. ID Logistics gère près de 450 sites implantés dans 19 pays représentant plus de 9 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 42 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce, produits de grande consommation et cosmétique, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120 (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).