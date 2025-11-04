-

ID LOGISTICS : AUGMENTATION DES MOYENS AFFECTÉS AU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision AMF n°2021-01 du 22 juin 2021, ID Logistics Group (Paris:IDL) a augmenté, ce jour, d’un million cinq cent mille euros (1.500.000€), les ressources allouées à la mise en œuvre du contrat de liquidité confié à ODDO BHF SCA.

Après cette augmentation du montant en numéraire alloué au contrat de liquidité, les moyens disponibles sont les suivants au 4 novembre 2025 :

  • 6.442 titres ID Logistics Group
  • 2.622.257 € en espèces

ID Logistics Group
Société anonyme au capital de 3 274 164,00 €
Siège social : 55 chemin des Engrenauds – 13660 Orgon – France
RCS TARASCON 439 418 922
Code LEI : N°969500U1DQN70VMJ9P45
Code ISIN : FR0010929125 – IDL

À propos d’ID Logistics Group :
ID Logistics, dirigé par Eric Hémar, est un Groupe international de logistique contractuelle, ayant réalisé un chiffre d’affaires de 3,3 milliards d’€ en 2024. ID Logistics gère près de 450 sites implantés dans 19 pays représentant plus de 9 millions de m² opérés en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique, avec 42 000 collaborateurs. Disposant d’un portefeuille clients équilibré entre distribution, e-commerce, produits de grande consommation et cosmétique, ID Logistics se caractérise par des offres impliquant un haut niveau de technologie. Développant, à travers de multiples projets originaux une approche sociale et environnementale depuis sa création en 2001, le Groupe s’est aujourd’hui engagé résolument dans une politique RSE ambitieuse. L’action ID Logistics est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris et fait partie de l’indice SBF 120 (Code ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL).

Contacts

ID Logistics Group

ID Logistics Group

BOURSE:IDL
Release Versions
EnglishFrench

Contacts

ID Logistics Group

More News From ID Logistics Group

ID LOGISTICS : CROISSANCE SOUTENUE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU 3ÈME TRIMESTRE 2025 (+15,4%)

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ID Logistics, (ISIN : FR0010929125, Mnémo : IDL) leader européen de la logistique contractuelle, annonce ce jour son chiffre d’affaires pour le troisième trimestre 2025. Eric Hémar, Président Directeur Général d’ID Logistics, commente : « ID Logistics affiche de solides performances au 3ème trimestre 2025. L’activité progresse dans l’ensemble des zones géographiques, portée par une dynamique toujours forte aux États-Unis et une bonne tenue du mar...

ID Logistics : Information mensuelle relative au nombre total des droits de vote et d’actions

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ID Logistics (Paris:IDL) : Date d’arrêté des informations 30 septembre 2025 Nombre total d’actions composant le capital social 6 548 328 Nombre total de droits de vote théoriques 9 833 550 Nombre total de droits de vote nets 9 810 790 Il est rappelé que les statuts d’ID Logistics Group SA comprennent une clause imposant une obligation de déclaration de franchissement de seuil complémentaire aux obligations légales. ID Logistics Group Société anon...

ID Logistics : MISE À DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2025

ORGON, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News: ID Logistics (Paris:IDL) : Le rapport financier semestriel relatif au premier semestre de l’exercice 2025 peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de la société : ID Logistics (www.id-logistics.com) Il est également à la disposition du public, gratuitement et sur simple demande : Par courrier : ID Logistics Direction financière 55, chemin des Engrenauds 13660 Orgon - France Par mail : contact@id-logistics.com Par téléphone : +33 (0)4...
Back to Newsroom