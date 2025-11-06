BOSTON ONCOLOGY ARABIA y la AUTORIDAD DE CONTENIDO LOCAL Y ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES firman un acuerdo para la localización de medicamentos biológicos avanzados en Arabia Saudita

RIAD, Arabia Saudita--(BUSINESS WIRE)--En un paso importante para promover el contenido farmacéutico local y la seguridad nacional de medicamentos, BOSTON ONCOLOGY ARABIA y la Autoridad de Contenido Local y Adquisiciones Gubernamentales (LCGPA) han firmado un acuerdo para localizar la fabricación de dos medicamentos biosimilares dentro del Reino.

La ceremonia de firma tuvo lugar en la Exposición Mundial de Salud, bajo los auspicios del Ministerio de Salud y la Autoridad de Contenido Local y Adquisiciones Gubernamentales, lo que subraya el compromiso del Reino de fortalecer las capacidades de fabricación locales y garantizar el acceso confiable a terapias biológicas esenciales para los pacientes en todo el país.

Fortalecimiento de la seguridad nacional contra las drogas

Mediante este acuerdo, Boston Oncology Arabia liderará la transferencia de tecnología, la fabricación local y el lanzamiento comercial de dos fármacos biológicos de alto valor —adalimumab y etanercept— utilizados en el tratamiento de enfermedades autoinmunes e inflamatorias como la artritis reumatoide y la psoriasis. Esta iniciativa contribuye a la continua expansión de la cartera de productos farmacéuticos locales del Reino y promueve los objetivos de la Visión 2030 para la transformación del sistema sanitario y la autosuficiencia industrial.

“Esta firma representa un momento decisivo en la localización de productos biológicos complejos”, explicó el Dr. Abdullah Baaj, fundador y CEO de Boston Oncology Arabia. “Al fabricar adalimumab y etanercept en el país, no solo estamos ampliando el acceso a terapias biológicas que cambian vidas, sino que también estamos construyendo una base sostenible para la autosuficiencia de Arabia Saudita en la producción farmacéutica avanzada”.

El ingeniero Abdulrahman bin Ibrahim Alsagheir, portavoz oficial de LCGPA, declaró que “se espera que estos acuerdos generen un impacto económico estimado superior a 1200 millones de riales saudíes en el PIB nacional y creen alrededor de 500 empleos directos para capacitar al talento saudí en los sectores de la salud y la farmacia”.

Un hito para la fabricación biológica localizada

Boston Oncology Arabia ha liderado la estrategia de contenido local farmacéutico en Arabia Saudita, con una creciente cartera de genéricos avanzados, biosimilares, péptidos e inyectables para cuidados intensivos, diseñados para satisfacer la demanda nacional en áreas terapéuticas de alto impacto. Su planta de fabricación de última generación, ubicada en la Ciudad Industrial de Sudair, opera conforme a las normas de la FDA, la EMA y la SFDA, lo que garantiza que cada producto fabricado localmente cumpla con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad.

La localización de estos productos biológicos avanzados consolida aún más el papel de Boston Oncology Arabia como líder nacional en la fabricación de productos biológicos, permitiendo un acceso más rápido y fiable a medicamentos críticos y apoyando el objetivo a largo plazo del Reino de lograr la independencia farmacéutica.

Acerca de Boston Oncology Arabia

Con sede en Riad, Boston Oncology Arabia es una compañía farmacéutica totalmente integrada, diseñada específicamente para la adaptación al mercado local. La empresa desarrolla, fabrica y comercializa medicamentos genéricos avanzados, biosimilares, péptidos e inyectables para cuidados intensivos, cumpliendo con los más altos estándares internacionales y atendiendo las necesidades reales de los hospitales saudíes.

Con operaciones centradas en la Ciudad Industrial de Sudair, Boston Oncology Arabia apoya los objetivos de la Visión 2030 fortaleciendo la seguridad nacional de medicamentos y ampliando la capacidad del Reino para la producción farmacéutica de alto valor y basada en tecnología. Su modelo integral —que abarca la concesión de licencias, el desarrollo local, la fabricación y la comercialización— garantiza un suministro fiable de medicamentos de primera categoría que llegan a los pacientes de forma rápida, segura y asequible.

Más información en https://bostononcology.com/

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.