Corpay und die National Hockey League kündigen mehrjährige Nordamerika-Partnerschaft an

TORONTO & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), ein Weltmarktführer im Bereich Unternehmenszahlungen, und die National Hockey League (NHL®) haben heute eine auf mehrere Jahre angelegte Nordamerika-Partnerschaft bekannt gegeben. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird das Cross-Border-Geschäft von Corpay zum offiziellen Devisenanbieter („Foreign Exchange (FX) Provider“) der NHL ernannt.

Durch diese Partnerschaft wird die NHL die innovativen Lösungen von Corpay Cross-Border nutzen können, was dazu beiträgt, das Wechselkursrisiko im täglichen Geschäftsbetrieb zu minimieren. Außerdem wird die NHL von der preisgekrönten Plattform von Corpay profitieren, die eine nahtlose globale Zahlungsabwicklung über einen einzigen Zugangspunkt ermöglicht.

Corpay wird im Rahmen der Partnerschaft auf den digital optimierten Banden der NHL sowie auf Schildern in den Stadien bei den Veranstaltungen NHL Winter Classic®, NHL Stadium Series™ und NHL Heritage Classic™ zu sehen sein und erhält zudem weitere Werbemöglichkeiten bei wichtigen NHL-Veranstaltungen in den kommenden Spielzeiten. Darüber hinaus werden Corpay und die NHL Inhalte für die Medienplattformen von Corpay und der NHL erstellen, um NHL-Fans und Kunden von Corpay darüber zu informieren, wie Corpay die Liga dabei unterstützt, ihr FX-Geschäft mithilfe der Tools und des Fachwissens von Corpay zu optimieren.

„Corpay freut sich, als offizieller Devisenanbieter der Liga Teil der NHL-Familie zu werden“, so Brad Loder, Chief Marketing Officer bei Corpay Cross-Border Solutions. „Wir sind überzeugt, dass unsere ausgewiesene Expertise im Bereich grenzüberschreitender Zahlungen und Währungsrisikomanagement einen positiven Effekt auf die NHL, ihre 32 Teams und ihr Netzwerk von Geschäftspartnern haben wird. Durch unsere langjährige Erfahrung im Sportbereich sind wir optimal aufgestellt, um einen bedeutenden Mehrwert zu schaffen, und freuen uns darauf, das weitere Wachstum und den Erfolg der NHL weltweit zu unterstützen.“

„Als eine der führenden globalen Sport-Ligen, die Menschen aus aller Welt verbindet, freut sich die NHL, Corpay, einen Weltmarktführer im Bereich Unternehmenszahlungen, als unseren offiziellen Devisenanbieter begrüßen zu dürfen“, so Chris Falkiner, NHL Vice President, Business Development Solutions. „Wir freuen uns auf die erstklassigen Devisendienstleistungen, die Corpay unserer Liga bieten wird.“

NHL und das NHL Shield sind eingetragene Markenzeichen der National Hockey League. © 2025 NHL. Alle Rechte vorbehalten.

Über Corpay

Corpay, Inc. (NYSE: CPAY) ist ein globales S&P500-Unternehmen für den geschäftlichen Zahlungsverkehr, das Unternehmen und Verbrauchern hilft, Ausgaben auf einfache und kontrollierte Weise zu bezahlen. Die modernen Zahlungslösungen von Corpay helfen seinen Kunden, fahrzeugbezogene Ausgaben (wie Tanken und Parken), Reisekosten (z. B. Hotelbuchungen) und Verbindlichkeiten (z. B. die Bezahlung von Lieferanten) besser zu verwalten. Dadurch sparen unsere Kunden Zeit und sie geben letztendlich weniger Geld aus. Corpay Cross-Border bezieht sich auf eine Gruppe von juristischen Personen, die im Besitz von Corpay, Inc. sind und von ihr betrieben werden.

Corpay – Zahlungen leicht gemacht. Weitere Informationen finden Sie unter www.corpay.com.

Über die NHL

Die im Jahr 1917 gegründete National Hockey League (NHL) setzt sich aus 32 Mitgliedsclubs zusammen. Die Kader jedes einzelnen Teams spiegeln die internationale Zusammensetzung der Liga wider, in der Spieler aus mehr als 20 Ländern vertreten sind, die alle um die begehrteste und traditionsreichste Trophäe im Profisport kämpfen – den Stanley Cup. Die NHL unterhält jedes Jahr mehr als 670 Millionen Fans in den Arenen und über ihre Partner im nationalen Fernsehen und Radio, mehr als 191 Millionen Follower (Liga-, Team- und Spieler-Accounts zusammen) auf Facebook, X, Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube sowie mehr als 100 Millionen Fans online auf NHL.com. Die Liga überträgt Spiele in mehr als 260 Ländern und Territorien über ihre Rechteinhaber, unter anderem ESPN, TNT Sports und NHL Network in den USA, Prime Video, Sportsnet und TVA Sports in Kanada sowie über SiriusXM NHL Network Radio™, Sports USA und TuneIn, und erreicht Fans weltweit mit Spielen, die in jedem Land gestreamt werden können.

Fans werden über die kostenlose NHL-App auf Mobilgeräten, über neun Social-Media-Plattformen, über SiriusXM NHL Network Radio™ und über die Website NHL.com, die in acht Sprachen verfügbar ist und einen beispiellosen Zugang zu Spieler- und Teamstatistiken sowie zu allen Spielständen der regulären Saison und der Playoffs seit Gründung der Liga bietet, eingebunden. NHL Productions entwickelt spannende Originalprogramme, die einen bisher einmaligen Zugang zu Spielern, Trainern und Mitarbeitern der Liga und der Teams bieten und über die sozialen und digitalen Plattformen der NHL verbreitet werden.

Die NHL engagiert sich dafür, gesunde und lebendige Gemeinschaften aufzubauen, indem sie Eishockey nutzt, um Fans jeder Rasse, Hautfarbe, Religion, nationalen Herkunft, Geschlechtsidentität, jeden Alters, jeder sexuellen Orientierung und jedes sozioökonomischen Status zu feiern. Die Social-Impact-Plattform der NHL, NHL Unites, belegt, dass die offizielle Politik des Sports Inklusion auf dem Eis, in den Umkleideräumen, in den Vorstandsetagen und auf den Tribünen fördert. Weitere Informationen finden Sie unter NHL.com.

*„Corpay” bezieht sich in diesem Dokument in erster Linie auf die Cross-Border Division von Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; eine vollständige Liste der zu Corpay Cross-Border gehörenden Unternehmen finden Sie hier: https://www.corpay.com/compliance.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.