ID5收购TrueData，携手打造数字广告领域最全面的身份识别解决方案

伦敦和纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 数字广告领域领先的身份识别服务提供商ID5今日宣布收购美国顶尖身份图谱公司TrueData。此次收购是ID5全球扩张战略的重要一步，显著巩固其在美国市场的业务版图，并进一步提升其为全球合作伙伴创造价值的能力。

作为全球替代身份识别领域的领军企业，ID5已在美国市场奠定稳固基础，其主要客户与营收均来自该地区。此次通过整合TrueData的身份图谱，ID5将进一步拓展其在美国的业务版图，并借助全新的数据资源与专业技术，强化其Adaptive Identity自适应身份识别技术。TrueData的身份图谱与专业实力，与符合GDPR标准的ID5 Graph及其大规模替代ID相融合，形成了市场上独具优势的解决方案。该组合将线下数据与最广泛的线上触达能力相连，从而在多渠道环境中显著提升受众识别、广告触达及成效衡量能力。

“ID5早已被广泛认可为业内领先的通用身份识别供应商。通过引入TrueData的专业实力，我们得以进一步拓展自身能力，并扩大可为客户和合作伙伴提供的服务范围，”ID5联合创始人兼首席执行官Mathieu Roche表示，“此次收购不仅强化了我们在美国市场的布局与服务能力，也巩固了我们作为全球隐私优先身份识别合作伙伴的地位，契合行业发展的迫切需求。”

目前，已有许多企业分别使用ID5与TrueData的产品。此次合并将把两者的优势整合为一体，形成统一而高效的解决方案，消除系统复杂性，为共同客户释放更大价值。凭借双方技术与市场版图的高度互补，ID5将面向全球推出业内最全面的身份识别解决方案。

作为此次收购的一部分，TrueData首席执行官Scott Conine与总裁兼首席运营官Jon Durkee将加入ID5管理团队，分别担任战略顾问和首席营收官职务。

“我们两家公司秉持相同的使命，并以中立与协作为核心价值观开展业务。”TrueData首席执行官Scott Conine表示，“这次合作是真正的优势融合，结合了双方互补的产品、团队和企业文化，共同打造出一个更完善的身份识别合作伙伴，服务整个生态体系。”

“ID5一直走在重新定义数字广告身份识别的前沿。”S4S Ventures联合创始人兼管理合伙人、ID5董事会成员Sanja Partalo表示，“这项收购将加速ID5的战略进程，扩大其全球布局，并进一步巩固其作为行业首选身份识别合作伙伴的领导地位。我们为能支持这样一个持续推动行业创新与进步的团队感到由衷自豪。”

“我亲眼见证了TrueData的产品在推动广告生态体系中客户业绩提升方面的强大影响力。”Aligned Partners联合创始人兼管理合伙人、TrueData董事会成员Jodi Sherman Jahic表示，“与ID5的强强联合将释放独特的解决方案潜力，打造全球领先的身份识别企业，为双方的客户、合作伙伴和员工带来更广阔的增长机遇。”

收购完成后，合并后的公司将以ID5品牌统一运营，并继续遵循其既有的隐私保护原则与治理体系。整合后的团队将在北美、欧洲及亚洲拥有约80名员工，这一全球化布局将进一步增强ID5的服务能力，确保以本地化专业优势提供更高效的支持和更具影响力的客户服务。

（注：Progress Partners在本次交易中担任TrueData的独家财务顾问。）

关于ID5

ID5正引领数字广告身份识别的革新，致力于打造兼顾隐私保护与可识别性的解决方案。其核心技术——Adaptive Identity自适应身份识别系统——具备自我学习与动态调整能力，可在不同媒体平台、设备与渠道间实现流畅一致的身份识别。借助这一创新，媒体所有者能够释放可持续的营收潜力，广告主得以实现可衡量的投放成效，平台也能最大化数据与资源价值。ID5由多位行业专家于2017年创立，始终以连接、创新与赋能为使命，推动全球数字广告生态的持续进化。

关于TrueData

TrueData是独立身份解析领域的领先企业，专注于为客户提供大规模、无Cookie环境下的身份解析与数据增强解决方案。其身份图谱能够将个人和家庭与其数字设备精准连接。作为全球顶级企业级数据公司的值得信赖的合作伙伴，TrueData始终致力于构建以隐私为核心的技术方案，帮助客户实现可持续的可识别性与增长目标。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。