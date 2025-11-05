Corpay en National Hockey League kondigen meerjarige samenwerking in Noord-Amerika aan
Corpay Cross-Border benoemd tot officiële valutaleverancier van de National Hockey League
TORONTO & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), een wereldleider in zakelijke betalingen, en de National Hockey League (NHL®) hebben vandaag een meerjarige samenwerking in Noord-Amerika aangekondigd: het Cross-Border-bedrijf van Corpay is benoemd tot officiële valutaleverancier van de NHL.
Door deze samenwerking kan de NHL de innovatieve oplossingen van Corpay Cross-Border gebruiken om de blootstelling aan valutarisico's in hun dagelijkse activiteiten te beperken. De NHL profiteert ook van het bekroonde platform van Corpay, dat naadloos wereldwijd betalingsbeheer vanuit één toegangspunt mogelijk maakt.
