BOSTON ONCOLOGY ARABIA與本地內容及政府採購局簽署協議，推動沙烏地阿拉伯先進生物製劑在地化生產

沙烏地利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為推動醫藥領域本地內容發展與國家藥品安全建設，BOSTON ONCOLOGY ARABIA與本地內容及政府採購局(LCGPA)簽署協議，將在沙烏地王國境內實現兩種生物相似藥的在地化生產。

簽約儀式在全球健康展(Global Health Exhibition)期間舉行，由沙烏地衛生部和本地內容及政府採購局共同主持。此次簽約彰顯了沙烏地王國對於強化本地生產能力、確保全國病患可靠取得必需生物治療藥物的承諾。

強化國家藥品安全

根據協議，Boston Oncology Arabia將主導兩種高價值生物製劑——adalimumab和etanercept的技術轉移、在地生產及商業化推廣工作。這兩種藥物用於治療類風濕關節炎、乾癬等自身免疫性疾病和發炎性疾病。該措施將協助沙烏地進一步擴大醫藥領域本地內容產品組合，推動「2030願景」中醫療保健轉型與工業自給自足目標的達成。

Boston Oncology Arabia創辦人兼執行長Abdullah Baaj博士表示：「此次簽約是複雜生物製劑在地化進程中的里程碑事件。透過在本土生產adalimumab和etanercept，我們不僅能讓更多病患獲得改變生命的生物治療藥物，還將為沙烏地在先進醫藥生產領域實現自給自足奠定永續基礎。」

LCGPA官方發言人、工程師Abdulrahman bin Ibrahim Alsagheir表示：「預計這些協議將為沙烏地國內生產毛額帶來超過12億沙烏地里亞爾的經濟影響，並創造約500個直接就業職位，協助培養沙烏地在醫療保健和醫藥領域的專業人才。」

生物製劑在地化生產的里程碑

Boston Oncology Arabia一直處於沙烏地醫藥本地內容策略的尖端，其產品組合不斷擴大，涵蓋先進學名藥、生物相似藥、肽類藥物及重症注射劑，旨在滿足沙烏地高影響治療領域的全國性需求。該公司位於蘇代爾工業城(Sudair Industrial City)的現代化生產基地嚴格遵循美國食品藥物管理局(USFDA)、歐洲藥物管理局(EMA)和沙烏地食品藥物管理局(SFDA)的標準，確保所有在地生產的產品均達到最高的國際品質與安全基準。

此次先進生物製劑的在地化生產，將進一步鞏固Boston Oncology Arabia在沙烏地生物製劑生產領域的全國領先地位，協助病患更快、更可靠地取得關鍵藥物，同時支援沙烏地達成醫藥自主的長期目標。

關於Boston Oncology Arabia

Boston Oncology Arabia總部位於利雅德，是一家致力於在地化發展的全整合式製藥企業。該公司研發、生產並商業化推廣先進學名藥、生物相似藥、肽類藥物及重症注射劑，在滿足全球最高標準的同時服務於沙烏地醫院的實際需求。

憑藉蘇代爾工業城的生產基地，Boston Oncology Arabia透過強化國家藥品安全、提升沙烏地的高價值、技術驅動型醫藥生產能力，為「2030願景」目標的達成提供支援。其涵蓋授權、本地研發、生產和商業化的端對端模式可確保以快速、安全且可負擔的方式，為病患可靠供應世界一流的藥物。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://bostononcology.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。