-

BOSTON ONCOLOGY ARABIA與本地內容及政府採購局簽署協議，推動沙烏地阿拉伯先進生物製劑在地化生產

original 在利雅德舉辦的2025年全球健康展期間，本地內容及政府採購局(LCGPA)與Boston Oncology Arabia的代表在簽署先進生物製劑在地化生產協議後合影。此次合作憑藉Boston Oncology Arabia在沙烏地的全整合式營運體系及其在引進全球生物製藥專業技術方面的領先地位，旨在強化國家藥品安全、擴大本地價值創造，並根據「2030願景」提供永續取得高品質生物治療藥物的通路。

在利雅德舉辦的2025年全球健康展期間，本地內容及政府採購局(LCGPA)與Boston Oncology Arabia的代表在簽署先進生物製劑在地化生產協議後合影。此次合作憑藉Boston Oncology Arabia在沙烏地的全整合式營運體系及其在引進全球生物製藥專業技術方面的領先地位，旨在強化國家藥品安全、擴大本地價值創造，並根據「2030願景」提供永續取得高品質生物治療藥物的通路。

沙烏地利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 為推動醫藥領域本地內容發展與國家藥品安全建設，BOSTON ONCOLOGY ARABIA與本地內容及政府採購局(LCGPA)簽署協議，將在沙烏地王國境內實現兩種生物相似藥的在地化生產。

簽約儀式在全球健康展(Global Health Exhibition)期間舉行，由沙烏地衛生部和本地內容及政府採購局共同主持。此次簽約彰顯了沙烏地王國對於強化本地生產能力、確保全國病患可靠取得必需生物治療藥物的承諾。

強化國家藥品安全

根據協議，Boston Oncology Arabia將主導兩種高價值生物製劑——adalimumab和etanercept的技術轉移、在地生產及商業化推廣工作。這兩種藥物用於治療類風濕關節炎、乾癬等自身免疫性疾病和發炎性疾病。該措施將協助沙烏地進一步擴大醫藥領域本地內容產品組合，推動「2030願景」中醫療保健轉型與工業自給自足目標的達成。

Boston Oncology Arabia創辦人兼執行長Abdullah Baaj博士表示：「此次簽約是複雜生物製劑在地化進程中的里程碑事件。透過在本土生產adalimumab和etanercept，我們不僅能讓更多病患獲得改變生命的生物治療藥物，還將為沙烏地在先進醫藥生產領域實現自給自足奠定永續基礎。」

LCGPA官方發言人、工程師Abdulrahman bin Ibrahim Alsagheir表示：「預計這些協議將為沙烏地國內生產毛額帶來超過12億沙烏地里亞爾的經濟影響，並創造約500個直接就業職位，協助培養沙烏地在醫療保健和醫藥領域的專業人才。」

生物製劑在地化生產的里程碑

Boston Oncology Arabia一直處於沙烏地醫藥本地內容策略的尖端，其產品組合不斷擴大，涵蓋先進學名藥、生物相似藥、肽類藥物及重症注射劑，旨在滿足沙烏地高影響治療領域的全國性需求。該公司位於蘇代爾工業城(Sudair Industrial City)的現代化生產基地嚴格遵循美國食品藥物管理局(USFDA)、歐洲藥物管理局(EMA)和沙烏地食品藥物管理局(SFDA)的標準，確保所有在地生產的產品均達到最高的國際品質與安全基準。

此次先進生物製劑的在地化生產，將進一步鞏固Boston Oncology Arabia在沙烏地生物製劑生產領域的全國領先地位，協助病患更快、更可靠地取得關鍵藥物，同時支援沙烏地達成醫藥自主的長期目標。

關於Boston Oncology Arabia

Boston Oncology Arabia總部位於利雅德，是一家致力於在地化發展的全整合式製藥企業。該公司研發、生產並商業化推廣先進學名藥、生物相似藥、肽類藥物及重症注射劑，在滿足全球最高標準的同時服務於沙烏地醫院的實際需求。

憑藉蘇代爾工業城的生產基地，Boston Oncology Arabia透過強化國家藥品安全、提升沙烏地的高價值、技術驅動型醫藥生產能力，為「2030願景」目標的達成提供支援。其涵蓋授權、本地研發、生產和商業化的端對端模式可確保以快速、安全且可負擔的方式，為病患可靠供應世界一流的藥物。

如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://bostononcology.com/

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

進一步詳情請聯絡Boston Oncology Arabia公關部：
media@bostononcology.com

Industry:

Boston Oncology Arabia

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

進一步詳情請聯絡Boston Oncology Arabia公關部：
media@bostononcology.com

More News From Boston Oncology Arabia

BOSTON ONCOLOGY ARABIA和SPIMACO合作在沙烏地阿拉伯推動先進口腔腫瘤治療的本地化

沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- BOSTON ONCOLOGY ARABIA和SPIMACO簽署了一份合作備忘錄(MoU)，以在沙烏地阿拉伯推動先進口腔腫瘤治療的本地化生產，此為推進中東癌症護理具有里程碑意義的一步。這一合作夥伴關係是在CPHI中東大會上宣布，反映了對改善病患治療效果、培育本地專業知識並為沙烏地阿拉伯醫療保健轉型「2030年願景」目標貢獻力量的共同承諾。 開創性的藥物本地化 該合作專注於技術和知識轉讓，將使雙方能夠在國內實現基本口腔腫瘤藥物的商業化。該計畫不僅可以擴大挽救生命的治療的取得途徑，還將強化沙烏地阿拉伯王國的工業和醫療保健基礎設施。 Boston Oncology Arabia執行長Abdullah Baaj博士表示：「這項協議代表一個重要的里程碑，有助於確保沙烏地阿拉伯及其他地區的病患能夠及時獲得世界一流的腫瘤治療。透過本地化生產和投資尖端技術，我們不僅能滿足眼前的需求，而且還將為海灣合作委員會/中東和北非地區的腫瘤護理塑造一個永續的未來。」 SPIMACO執行長Jérôme Cabannes補充道：「這一合作夥...

Boston Oncology和King Fahd Medical City (KFMC)合作在沙烏地阿拉伯推進本地化細胞與基因療法

麻薩諸塞州劍橋和沙烏地阿拉伯利雅德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 根據旨在推動沙烏地阿拉伯王國醫療保健轉型的重要倡議，Boston Oncology和King Fahd Medical City (KFMC)簽署了就細胞和基因療法展開本地化合作的意向書。 負責規劃和發展的衛生部副部長Eng. Abdulaziz AlRamaih閣下出席了簽字儀式，這代表沙烏地在提高醫療能力和達成《2030年願景》中提出的宏偉目標方面邁出了重要一步。 醫療轉型的里程碑 KFMC執行長Fahad Al-Ghofaili博士充滿熱情地表示：「KFMC的本地化細胞與基因療法是提高本地先進治療和醫療技術能力的重要一步，有助於達成醫療轉型專案的目標。」[譯自阿拉伯文] 對病患的影響 Boston Oncology因其客戶至上的模式而著稱，在技術本地化方面擁有豐富的專業知識。Boston Oncology以病患和醫院的實際需求為中心，透過此次合作提供尖端技術和細胞與基因療法。此次合作將建立本地治療選擇，緩解治療供給方面的瓶頸，並改善病患的治療效果。由此產生的研發和臨床試驗將顯著促進沙烏地...
Back to Newsroom