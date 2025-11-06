-

セロニス、データブリックスと提携し、ビジネスオペレーションを継続的に改善するエンタープライズAIを強化

データへの直接的なライブアクセスで、企業内でAIを機能させるためのプロセス中心のコンテキストを提供

ミュンヘン&ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- プロセスインテリジェンスの世界的リーダーであるセロニスは、データとAIの企業であるデータブリックスとの提携を発表しました。これにより、顧客はシームレスかつ強力なAI運用への道筋を得られます。この統合ではデルタ・シェアリングを活用して、セロニスのプロセスインテリジェンス・プラットフォームとデータブリックスのデータインテリジェンス・プラットフォームを直接的に接続します。

デルタ・シェアリングはデータブリックスによるオープンソースのアプローチであり、顧客は強固なセキュリティとガバナンスのもと、プラットフォーム間、クラウド間、地域間でライブデータを共有できます。デルタ・シェアリングを活用するこの双方向統合により、2つのプラットフォーム間でデータを移動したり、複製したりする必要がなくなります。また、データサイロの打破、データの複製の削減、同期エラーの抑制、セキュリティの強化、データガバナンスの簡素化が実現します。2つのプラットフォーム間でデータインテリジェンスとプロセスインテリジェンスが自由にやり取りされるようになり、顧客はAI主導のオペレーションのための継続的な学習ループを獲得できます。

顧客はセロニスを利用してデータブリックスに保存されているライブデータを読み込み、自社固有のビジネスコンテキストで強化することで、業務のライブデジタルツイン――セロニス・プロセスインテリジェンス・グラフ（PIグラフ）――を構築できます。このデジタルツインにより、顧客は自社のオペレーションの真の姿と改善点を把握できます。PIグラフから得られるプロセスインテリジェンスは、データブリックスの旗艦AI製品であるエージェント・ブリックスにフィードバックされ、組織のデータに最適化された実用レベルのAIエージェントを構築します。さらに、これらのモデルから得られた洞察やエージェントの出力内容をPIグラフに再度取り込んで、プロセスの継続的な最適化に生かすことができます。

セロニスのコーポレート開発担当バイスプレジデントであるマーク・キナストは、次のように述べています。「私たちは、お客様がAIを使ったビジネストランスフォーメーションの方法を決めるときの選択肢を提供したいと考えています。今回の統合により、効果的なエンタープライズAIの強力な基盤を提供することができます。データブリックスはセキュアで統治されたデータインフラと業界をリードするエージェント開発ツールで貢献し、当社はAIを成功させるために必要なオペレーションのコンテキストを提供する独自のプロセスインテリジェンスで貢献します。これは強力なコンビネーションです。」

データブリックスのISVおよびデータパートナーGTM担当グローバルバイスプレジデント、サラ・ブランフマン氏は次のように述べています。「企業は自社のビジネスを真に理解したAIを求めています。セロニスのプロセスインテリジェンスとデータブリックスのデータインテリジェンスを結びつけることにより、お客様は、統治された自社のライブデータを基盤としたカスタムAIエージェントを、エージェント・ブリックスで直接的に構築・展開できるようになります。これこそ、プロセスの洞察を本物のインテリジェントな活動に変える方法です。」

アームのオペレーション担当バイスプレジデントであるホブソン・ブルマン氏は、次のように述べています。「オペレーショナル・エクセレンスを達成するには、人、エージェント、システムを全社的にインテリジェントに制御する必要があります。セロニスとデータブリックスの強みを組み合わせることで、私たちはAIを適切な場所に導入し、AIに自社のビジネス運営を理解させ、業務の有効性と効率性が高まることに自信を持てるのです。」

セロニスとデータブリックスの統合は、データブリックスのデルタ・シェアリングと、セロニスの高性能データインフラであるセロニス・データコアによって実現しています。

セロニスについて

セロニスは、人々、企業、そして地球のためにプロセスを機能させることを目指しています。プロセスマイニングとAIを原動力とする「セロニス・プロセスインテリジェンス・プラットフォーム」は、プロセスデータとビジネスコンテキストを統合し、企業のオペレーションのライブデジタルツインを構築します。セロニスは、世界の数千の企業が自社のビジネスの実態を理解し、パートナーとともにオペレーションのあり方を変革して継続的に改善し、何十億ドルもの価値を創出できるよう支援しています。

セロニスは、ドイツ・ミュンヘンとアメリカ・ニューヨークに本社を構え、世界20か所以上に拠点を展開しています。

© 2025 Celonis SE. 無断転載禁止。Celonis（セロニス）およびCelonisの「droplet」ロゴは、ドイツおよびその他の地域におけるCelonis SEの商標または登録商標です。その他の製品名および会社名はすべて、各所有者の商標または登録商標です。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Media Contact
press@celonis.com

Industry:

Celonis

Release Versions
EnglishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Media Contact
press@celonis.com

More News From Celonis

セロニス、2025年版「Fortune Future 50」で初登場3位にランクイン

サンフランシスコ & ニューヨーク & ミュンヘン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- セロニスは、プロセス・マイニングの世界的大手企業です。当社は、世界で最も有望かつ長期的な成長が見込まれる企業が選出される2025年版「Fortune Future 50」のリストに初めて選出され、第3位にランクインしたことを発表しました。これにより当社は権威ある世界的なイノベーター集団の一員として初めて本リストに名を連ねたことになります。今回のランクインは、プロセス・インテリジェンスを通じてAIとビジネス・トランスフォーメーションの成功を実現する当社のリーダーシップを裏付けるものです。 Fortune Future 50は、ボストン・コンサルティング・グループと共同で毎年発表されるランキングです。2,000社以上の公開企業を評価し、独自システムに基づく市場ポテンシャル、イノベーション、戦略、将来への投資に関する分析を通じて、持続的成長を達成するうえで最も有利な立場にある企業を選定しています。 「Fortune Future 50に選出されたことは、人、企業、そして地球のた...

セロニス、プロセスインテリジェンスソフトウェア分野でリーダーに選出

ニューヨーク&ミュンヘン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- セロニスは、プロセス・マイニングの世界的大手企業です。当社は「The Forrester Wave™：プロセスインテリジェンスソフトウェア2025年第3四半期」において、リーダーに選出されました。 同レポートはセロニスを、「オペレーションの変革に向けて、全社規模のプロセスインテリジェンスと制御を実現する洗練されたプラットフォームを求めるクライアントに最適」と評しています。フォレスターはさらに、セロニスがグラフデータベースを早期に導入し、プロセスパフォーマンスのオブジェクト中心ビューを追加し、パートナーが構築するソリューションの広範なマーケットプレイスを提供していることを挙げ、セロニスがこのカテゴリーの先駆的な存在であることも指摘しました。 セロニスの社長兼取締役のカーステン・トーマは、次のように述べています。「The Forrester Wave：プロセスインテリジェンスでリーダーに選出されたことを光栄に思います。このような評価をいただけたのは、お客様、パートナーの皆様、そしてセロナウト（セロニス...

セロニス、エベレスト・グループの2025年PEAK Matrix®プロセス・マイニング分野で6年連続リーダーに選出され、さらにスターパフォーマーとしても選出

ニューヨーク&ミュンヘン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- セロニスは、プロセス・マイニング分野の世界的大手企業です。同社は、エベレスト・グループの2025年プロセス・マイニングPEAK Matrix®評価において6年連続でリーダーに、さらに4年連続でスターパフォーマーに選ばれました。 エベレスト・グループはレポートの中で、セロニスがリーダーとしての地位をさらに強化し続けていると述べており、同社の市場への影響力および能力の進展を強調しています。 セロニスは、プロセス・マイニングソフトウェア市場において、イノベーションのリーダーであり続けています。 セロニスは、生成AIのプロセス・コパイロット、AgentC（セロニスのプロセス・インテリジェンスを活用することで企業によるAIエージェントの開発を可能にする）、AI Annotation Builder（AIを活用し、生データを、構造化されたプロセス・データとインサイトに変換する）などの主要なAI機能に投資しています。 セロニスは、リアルタイムでのデータ取り込みおよび変換を支えるスケーラブルなインフラストラクチャ...
Back to Newsroom