Sparkle Clean Tech y Aquadei se asocian a escala global para transformar el tratamiento del agua en la industria del petróleo y el gas con tecnología de nanoburbujas de última generación

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--Sparkle Clean Tech (SCT) (licenciatario mundial exclusivo de la propiedad intelectual de Siemens Energy en materia de tratamiento de agua para petróleo y gas) y Aquadei, LLC han formado una alianza estratégica para implementar las tecnologías de nanoburbujas y cavitación hidrodinámica patentadas de Aquadei en operaciones de petróleo y gas a nivel mundial. Esta asociación tiene como objetivo impulsar métodos avanzados de tratamiento de agua, lo que reportará beneficios operativos, económicos y medioambientales cuantificables en toda la industria.

La tecnología de nanoburbujas en petróleo y gas: ventajas de rendimiento

Las nanoburbujas (partículas de gas menores de 200 nanómetros) presentan unas propiedades físicas superficiales y de interfases extraordinarias que mejoran la interacción entre el aceite y los sólidos en el agua. Cuando se combinan con las tecnologías de separación de SCT, estas burbujas ultrafinas permiten una separación más eficiente, un menor consumo de productos químicos y una mayor estabilidad del proceso.

A diferencia de los sistemas de flotación tradicionales que se basan únicamente en la flotabilidad, el enfoque de SCT y Aquadei aprovecha la flotación híbrida de nanoburbujas y microburbujas, un diseño que ha demostrado mejorar la adhesión entre las burbujas y las gotas de petróleo. Este dispositivo compacto, que inicia el proceso mediante un pretratamiento de cavitación hidrodinámica instalado en línea antes de una unidad de flotación, utiliza diferencias de presión controladas para generar microchorros y ondas de choque localizados que rompen las emulsiones más resistentes y generan de forma natural nanoburbujas estables. Este proceso “acondiciona” físicamente el agua producida, agrandando las finas gotas de aceite y mejorando su preparación para la captura por flotación. Las nanoburbujas modifican la superficie de las gotas, favorecen la coalescencia y actúan como puentes hacia las microburbujas más grandes que aportan elevación. El resultado: un proceso de separación más rápido, limpio y energéticamente eficiente.

Impacto operativo y medioambiental

Se espera que el resultado de los despliegues conjuntos genere un cambio radical en el rendimiento de la gestión del agua en los yacimientos petrolíferos:

Se prevé una mejora de hasta un 40% en las tasas de recuperación de petróleo (recuperación mejorada de petróleo).

Reducción del 30% en los costos de tratamiento químico (tratamiento del agua producida).

Mayor vida útil de las tuberías gracias a la supresión de biopelículas e incrustaciones.

Suministro ultraeficiente de gases (O2, O3, CO2), con menor cantidad de residuos y bajo consumo de energía.

Agua más limpia, menor dependencia de productos químicos y mayor eficiencia operativa para unos flujos de trabajo sostenibles y de bajo impacto en los yacimientos petrolíferos.

Resumen de la asociación estratégica

Al combinar el alcance global de SCT y la cartera con licencia de Siemens con las innovadoras tecnologías de nanoburbujas y ultrafinas de Aquadei, esta alianza tiene como objetivo lograr reducciones significativas en los costos operativos, el uso de productos químicos y el impacto ambiental. Los proyectos conjuntos comenzarán a implementarse en Norteamérica y Oriente Medio a principios de 2026.

Acerca de Aquadei, LLC

Aquadei es una empresa dedicada a la innovación en el ámbito del agua, especializada en tecnologías de nanoburbujas y burbujas ultrafinas para el bienestar, la eficiencia del agua industrial y la regeneración medioambiental. A través de la adquisición de GAIA Water, Aquadei promueve soluciones sostenibles que combinan la ciencia de las partículas cuánticas con aplicaciones en el mundo real.

Sitio web: https://aquadei.net/, https://gaiawater.com/

Acerca de SCT Technologies

Sparkle Clean Tech (SCT) ofrece sistemas de tratamiento de agua para el sector de petróleo y gas de última generación basados en la propiedad intelectual bajo licencia y las innovaciones patentadas de Siemens Energy. SCT ayuda a sus clientes a superar los retos operativos, normativos y de sostenibilidad con tecnologías que promueven la reutilización del agua, la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

Sitio web: www.sctwater.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.