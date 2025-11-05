Omdia：阿布扎比媒体与STARZPLAY合作，凸显中东和北非地区(MENA)广播公司合作趋势升温

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 根据Omdia的研究，中东和北非地区的广播公司正越来越多地重新审视其数字战略。许多公司不再依赖独立的OTT平台，转而探索与成熟流媒体服务合作，阿布扎比媒体(ADM)与STARZPLAY新宣布的合作正是这一趋势的体现。这项合作与Omdia在全球范围内追踪到的模式相符。

根据协议，ADM的数字内容库将独家登陆STARZPLAY的广告支持订阅层级，其中包含超过5000小时的阿拉伯语娱乐、体育和文化节目。Omdia指出，欧洲也出现了类似策略，法国电视一台(TF1)、英国独立电视台(ITV)和Atresmedia等广播公司已与Netflix或Disney合作，以扩大受众覆盖范围、增强变现能力并减少平台碎片化问题。

Omdia媒体与娱乐部门负责人Maria Rua Aguete表示：“这一合作反映了中东和北非地区媒体格局的持续演变。广播公司正越来越多地选择合作，而非搭建独立平台。与成熟的流媒体合作伙伴合作，能让它们在更高效触达受众的同时，保留本地内容特色。”

Omdia的分析显示，这类战略联盟能帮助广播公司平衡广告和订阅两种收入模式，同时维持对本地内容制作的关键投资。ADM与STARZPLAY的协议是双赢局面：ADM无需承担自建平台的成本，就能触达STARZPLAY的260万订阅用户，而STARZPLAY则通过优质阿拉伯语内容丰富了自身内容库。

该合作尤其凸显了广告支持流媒体在该地区的重要性日益提升，既为观众提供免费观看优质阿拉伯语内容的渠道，也为合作双方创造了可持续的收入。

Rua Aguete补充道：“广播公司与流媒体平台的合作正成为可持续媒体生态系统的关键基础。根据Omdia的预测，未来12至18个月内，随着本地机构纷纷采用全球先进经验，该地区有望出现更多类似合作协议。”

