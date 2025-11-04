ID5 übernimmt TrueData und bündelt die Kräfte, um die umfassendste Identitätsabgleich für digitale Werbung zu schaffen

LONDON & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ID5, der marktführende ID-Anbieter für digitale Werbung, hat heute die Übernahme von TrueData, einem führenden US-amerikanischen Identity-Graph-Unternehmen, bekannt gegeben. Die Übernahme stellt einen wichtigen Schritt in der Wachstumsstrategie von ID5 dar, stärkt die Präsenz in den USA erheblich und erweitert den Wert, den das Unternehmen Partnern weltweit bieten kann.

ID5, als globaler Marktführer im Bereich alternativer IDs anerkannt, hat in den USA, wo der Großteil seiner Kunden und Einnahmen herstammt, eine starke Position aufgebaut. Durch die Integration des TrueData-Graphen erweitert das Unternehmen seine Aktivitäten in den USA und stärkt seine Adaptive Identity-Technologie mit neuen Datensätzen und Fachkenntnissen. Die Kombination des TrueData-Graphen und seiner Expertise mit dem DSGVO-konformen ID5-Graphen und seiner skalierten alternativen ID schafft ein einzigartiges Angebot auf dem Markt, das Offline-Daten mit der größten Online-Reichweite verbindet, um die Erkennung, Aktivierung und Messung über alle Kanäle hinweg zu stärken.

„ID5 ist bereits weithin als führender Anbieter universeller IDs anerkannt. Durch die Integration der Expertise von TrueData erweitern wir unsere Fähigkeiten und den Umfang der Dienstleistungen, die wir unseren Kunden und Partnern anbieten können“, sagte Mathieu Roche, Mitbegründer und CEO von ID5. „Diese Akquisition stärkt unsere Präsenz und unsere Fähigkeit, den US-Markt zu bedienen, und positioniert uns als den globalen, datenschutzorientierten Partner für Identitätslösungen, den die Branche benötigt.“

Viele Unternehmen nutzen bereits ID5- und TrueData-Produkte unabhängig voneinander. Die Fusion wird diese Angebote zu einer einheitlichen Lösung zusammenführen, die Komplexität reduziert und einen größeren Wert für gemeinsame Kunden freisetzt. Durch die Kombination komplementärer Technologien und Präsenzen wird ID5 das umfassendste Identitätsangebot der Branche auf den Markt bringen.

Im Rahmen der Akquisition werden Scott Conine, CEO, und Jon Durkee, President & COO von TrueData, dem Führungsteam von ID5 als Strategic Advisor bzw. Chief Revenue Officer beitreten.

„Unsere Unternehmen teilen den gleichen Zweck und arbeiten mit den gleichen Werten der Neutralität und Zusammenarbeit“, sagte Scott Conine, CEO von TrueData. „Dies ist eine echte Fusion von Stärken, die komplementäre Produkte, Teams und Kulturen zusammenbringt, um einen umfassenderen Partner für Identitätslösungen für das Ökosystem zu schaffen.“

„ID5 hat stets die Neudefinition von Identität für digitale Werbung vorangetrieben“, sagte Sanja Partalo, Mitbegründerin und Managing Partner bei S4S Ventures und Vorstandsmitglied bei ID5. „Diese Akquisition beschleunigt ihre Mission, erweitert die globale Präsenz von ID5 und stärkt seine Position als bevorzugter Partner für Identitätslösungen für das Ökosystem. Wir sind stolz darauf, ein Team zu unterstützen, das weiterhin bedeutende Fortschritte für die Branche erzielt.“

„Ich habe gesehen, wie leistungsfähig die Produkte von TrueData sein können, um Kundenergebnisse im gesamten Werbeökosystem positiv zu verändern“, sagte Jodi Sherman Jahic, Mitbegründerin und Managing Partner bei Aligned Partners und Vorstandsmitglied bei TrueData. „Die Zusammenarbeit mit ID5 erschließt einzigartige Lösungen und schafft einen globalen Identitätsführer, der das Wachstum für die Kunden, Partner und Mitarbeiter beider Unternehmen beschleunigt.“

Nach der Akquisition werden die fusionierten Unternehmen unter dem Markennamen ID5 firmieren und sich an dessen etablierten Datenschutzprinzipien und Governance-Rahmenwerken ausrichten. Das kombinierte Team von rund 80 Mitarbeitern in Nordamerika, Europa und Asien stärkt die Fähigkeit von ID5, Kunden weltweit zu bedienen, und gewährleistet lokale Expertise, schnelleren Support und größere Wirkung.

Über ID5

ID5 definiert die Identität für digitale Werbung neu und entwickelt Lösungen, bei denen Datenschutz und Adressierbarkeit synchronisiert werden. Seine Adaptive Identity-Technologie lernt und passt sich an, um eine nahtlose Erkennung über Medienobjekte, Geräte und Kanäle hinweg zu gewährleisten. Dies ermöglicht Medieninhabern, nachhaltige Einnahmen zu erzielen, Werbetreibenden, messbare Ergebnisse zu liefern, und Plattformen, Daten- und Inventarwerte zu maximieren. ID5 wurde 2017 von Branchenexperten gegründet und treibt die Zukunft der Identität voran – verbindet, entwickelt und stärkt das Ökosystem der digitalen Werbung.

Über TrueData

TrueData ist führend im Bereich unabhängigem Identitätsabgleich und bietet Datenanreicherungs- und Nutzeridentifikationslösungen für Kunden an, die sich auf cookielose Adressierbarkeit in großem Maßstab konzentrieren. Der Identitätsgraph von TrueData verbindet Personen und Haushalte mit ihren digitalen Geräten. Als vertrauenswürdiger Partner der größten Unternehmensdatenunternehmen der Welt entwickelt TrueData weiterhin datenschutzorientierte Lösungen, die Kunden helfen, ihre Adressierbarkeitsziele zu erreichen.