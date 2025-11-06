-

NHOA Energy encarga un sistema de almacenamiento de energía de 50 MWh en Sicilia

El BESS de Vicari, concebido como EPC llave en mano, integra tecnologías avanzadas de almacenamiento en dos de los parques eólicos terrestres de ERG, reforzando así el papel que desempeña Sicilia en la transición energética de Italia.

VICARI, Italia--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, proveedor mundial de sistemas de almacenamiento de energía a escala comercial, anuncia la puesta en servicio de un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 50 MWh en Vicari, Sicilia. Desarrollado para ERG, uno de los principales productores internacionales de energía renovable independiente, el proyecto marca un importante hito en la implementación de sistemas de almacenamiento a gran escala que respaldan la estabilidad de la red y la integración de las energías renovables. Ubicado en la subestación de ERG conectada a los parques eólicos de Vicari y Roccapalumba, el sistema cuenta con una potencia de 12,5 MW y una capacidad nominal de almacenamiento de 50 MWh, lo cual permite almacenar energía renovable hasta cuatro horas.

