Wind River s'associe à ServiceNow pour lancer une solution de cloud privé AI-Ready, dotée d'une automatisation intelligente et d'une gestion du cycle de vie

ALAMEDA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Wind River, une société d'Aptiv, leader mondial des logiciels d'edge computing, présente aujourd'hui une nouvelle solution permettant aux entreprises d'héberger la plateforme d'IA ServiceNow au sein de leurs propres data centers. Grâce à Cloud Platform de Wind River®, cette solution permet aux entreprises de déployer, faire évoluer, mettre à niveau et gérer les applications de ServiceNow sur site, tout en garantissant le renforcement de la confidentialité, de la gouvernance des données et du contrôle opérationnel pour un large gamme de secteurs et de cas d'utilisation.

Avec une disponibilité évolutive éprouvée et un taux de six neuf (99,9999 %, la référence absolue en matière de fiabilité), la plateforme cloud offre une véritable infrastructure de cloud privé pour les charges de travail d'entreprise critiques. Outre l'hébergement de la plateforme d'IA ServiceNow, Cloud Platform prend en charge une large gamme de charges de travail d'entreprise sur la même infrastructure, garantissant ainsi des performances, une sécurité et une efficacité opérationnelles. Les entreprises peuvent alors répondre aux exigences de localisation des données, de conformité et de réglementation sans compromis, tout en prenant en charge des cas d'utilisation avancés comme la convergence IT/OT et les déploiements de cloud hybride.

« Face à la modernisation des infrastructures par les entreprises pour répondre aux exigences croissantes en matière de contrôle des données, de conformité et d’agilité opérationnelle, la convergence des technologies de l’information (IT) et des technologies opérationnelles (OT) avec un cloud privé souverain n’est plus un choix, mais une nécessité. Cette solution de Wind River et ServiceNow permettent aux entreprises d’unifier leurs workflows numériques et leurs opérations en temps réel, tout en conservant une maîtrise totale de leurs données et de leur infrastructure dans des environnements réglementés », a déclaré Sandeep Modhvadia, directeur produit chez Wind River.

« À l’heure où les entreprises acceptent l’ère de l’intelligence artificielle, la cybersécurité et la résilience doivent être intégrées à tous les niveaux de leurs activités », a déclaré Michael Park, vice-président senior des partenariats et canaux mondiaux chez ServiceNow. « Cloud Platform de Wind River, basée sur la plateforme d’IA ServiceNow, permet aux clients de gérer les risques de manière proactive, de rationaliser leurs processus de conformité et de sécuriser leurs activités de manière fiable. Ensemble, nous mettons l’IA au service des entreprises pour les aider à construire des écosystèmes numériques sécurisés et résilients, capables d’évoluer en toute confiance. »

Permettant aux entreprises d'exécuter des charges de travail alimentées par l'IA dans des environnements sur site sécurisés, la plateforme cloud intégrée à ServiceNow offre les avantages du cloud privé sans compromettre le contrôle, les performances ni la conformité. Prenant en charge le traitement des données en temps réel et l'automatisation sur différents systèmes, cette solution aide les entreprises à respecter les exigences de souveraineté, à réduire la latence et à maintenir la résilience opérationnelle dans les environnements réglementés. L'amélioration de l'intelligence opérationnelle et des capacités d'IA agentielle permet aux systèmes d'analyser les données, de détecter les anomalies et de déclencher des actions en toute autonomie, favorisant ainsi une prise de décision plus rapide et plus adaptative au sein des environnements d'entreprise.

Les principaux avantages de Wind River et de la solution ServiceNow sont les suivants :

Activation automatisée des applications de la plateforme d'IA ServiceNow : elle simplifie le déploiement dans les environnements sur site car les étapes d'installation manuelles sont éliminées, ce qui permet de diminuer la complexité auprès des équipes informatiques et d'accélérer le RSI.

elle simplifie le déploiement dans les environnements sur site car les étapes d'installation manuelles sont éliminées, ce qui permet de diminuer la complexité auprès des équipes informatiques et d'accélérer le RSI. Gestion intelligente du cycle de vie : elle permet des mises à niveau et des mises à jour homogènes des applications de ServiceNow grâce aux capacités avancées d'orchestration et d'automatisation de Wind River.

elle permet des mises à niveau et des mises à jour homogènes des applications de ServiceNow grâce aux capacités avancées d'orchestration et d'automatisation de Wind River. Contrôle souverain des données et des infrastructures : il maintient les charges de travail localement afin de répondre aux exigences strictes de conformité, de résidence des données et de gouvernance. Parfaitement adapté aux secteurs réglementés et aux environnements sensibles.

il maintient les charges de travail localement afin de répondre aux exigences strictes de conformité, de résidence des données et de gouvernance. Parfaitement adapté aux secteurs réglementés et aux environnements sensibles. Performances en temps réel en périphérie : les données sont traitées au plus près de leur source afin de minimiser la latence, d'améliorer la réactivité et d'optimiser la disponibilité, la sécurité et la qualité du service.

les données sont traitées au plus près de leur source afin de minimiser la latence, d'améliorer la réactivité et d'optimiser la disponibilité, la sécurité et la qualité du service. Infrastructure unifiée des charges de travail d'entreprise : elle prend en charge plusieurs applications, de l'IA et de l'automatisation aux systèmes opérationnels, sur une infrastructure de cloud privé sécurisée et évolutive. Elle intègre les systèmes IT et OT, et donc une visibilité centralisée, des opérations rationalisées et une plus grande réactivité dans les environnements numériques et physiques.

Cloud Platform est une solution de cloud privé sur site, open source, conçue pour les applications virtualisées et conteneurisées. Optimisée pour l'évolutivité et la résilience, elle permet aux entreprises de déployer et de gérer des architectures cloud complexes dans des contextes exigeants. La plateforme comprend une infrastructure Kubernetes distribuée, de niveau production, pour les charges de travail conteneurisées et de machines virtuelles, ainsi que des outils intégrés d'orchestration, d'automatisation et d'analyse qui rationalisent les opérations et accélèrent la mise en service.

La plateforme d'IA ServiceNow est une infrastructure cloud qui comprend une large gamme d'applications métier d'entreprise alimentées par l'IA pour l'automatisation des workflows, ainsi qu'une base de données performante et des outils de développement low-code et no-code. La plateforme d'IA ServiceNow digitalise les workflows dans toutes les fonctionnalités et systèmes critiques de l'entreprise en les connectant sur une plateforme unique. Les entreprises peuvent ainsi optimiser leurs investissements technologiques existants, réduire leurs coûts et améliorer considérablement leurs processus métier essentiels.

À propos de Wind River

Wind River est un leader mondial dans la création de logiciels pour la périphérie intelligente. Depuis plus de quarante ans, l'entreprise se distingue par son esprit d'innovation et son rôle de pionnier en intégrant ses solutions à des milliards d'appareils et de systèmes nécessitant les niveaux de sécurité, de sûreté et de fiabilité les plus élevés. Les logiciels et l'expertise de Wind River accélèrent la transformation numérique dans des secteurs stratégiques comme ceux de l'automobile, de l'aérospatiale, de la défense, de l'industrie, des technologies médicales et des télécommunications. L'entreprise offre un portefeuille complet, soutenu par des services professionnels de premier ordre, un support mondial exceptionnel et un vaste écosystème de partenaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Wind River à l'adresse suivante : www.windriver.com.

Wind River est une marque de commerce ou marque déposée de Wind River Systems Inc. et de ses sociétés affiliées. Les autres noms sont susceptibles d'être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

ServiceNow, le logo ServiceNow et les autres marques de ServiceNow sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de ServiceNow, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.