ID5 acquiert TrueData, combinant leurs forces pour créer la solution d'identité la plus complète du marché publicitaire digital

LONDRES & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--ID5, le fournisseur d'identifiants leader sur le marché de la publicité numérique, annonce aujourd'hui l'acquisition de TrueData, une entreprise américaine de premier plan spécialisée dans les graphes d’identité. Cet accord représente une étape majeure dans la stratégie de croissance d'ID5, renforçant considérablement sa présence aux États-Unis et élargissant la valeur qu'elle peut offrir à ses partenaires à l’échelle mondiale.

ID5, reconnu comme un leader mondial dans le domaine des identifiants alternatifs, s’est solidement implantée aux États-Unis, où se concentre la majorité de ses clients et de ses revenus. En intégrant le graphe de TrueData, l’entreprise renforce ses opérations aux États-Unis et renforce sa technologie Adaptive Identity grâce à de nouvelles données et expertises. La combinaison du graphe et du savoir-faire de TrueData avec le graphe ID5 conforme au RGPD et son identifiant alternatif à grande échelle crée une proposition unique sur le marché, connectant les données hors ligne à la plus large portée en ligne afin de renforcer la reconnaissance, l'activation et la mesure sur tous les canaux.

« ID5 est déjà largement reconnu comme un fournisseur d'identifiants universels leader sur le marché. En intégrant l'expertise de TrueData, nous élargissons nos capacités et le champs des services que nous pouvons offrir à nos clients et partenaires », a déclaré Mathieu Roche, cofondateur et PDG d'ID5. « Cette acquisition renforce notre présence et notre capacité à servir le marché américain, et nous positionne comme le partenaire d'identité mondial axé sur la confidentialité dont l'industrie a besoin. »

De nombreuses entreprises utilisent déjà séparément les produits ID5 et TrueData. Leur fusion regroupera ces offres au sein d’une solution unifiée, simplifiant ainsi l’écosystème et apportant davantage de valeur aux clients communs. En combinant des technologies et des implémentations complémentaires, ID5 proposera désormais l'offre d'identité la plus complète de l'industrie.

Dans le cadre de cet acquisition, Scott Conine, PDG de TrueData, et Jon Durkee, président et directeur des opérations de TrueData, rejoindront l'équipe de direction d'ID5 en tant que conseiller stratégique et directeur des revenus (CRO) respectivement.

« Nos entreprises partagent la même mission et les mêmes valeurs de neutralité et de collaboration », déclare Scott Conine, PDG de TrueData. « Il s'agit d'une véritable fusion de forces, réunissant des produits, des équipes et des cultures complémentaires pour créer un partenaire d'identité plus complet pour l'ensemble de l’écosystème. »

« ID5 a toujours été un pionnier dans la redéfinition de l'identité pour la publicité numérique », a déclaré Sanja Partalo, cofondatrice et associée directrice chez S4S Ventures et membre du conseil d'administration d'ID5. « Cette acquisition accélère leur mission, élargissant l'empreinte mondiale d'ID5 et renforçant sa position en tant que partenaire d'identité privilégié de l'écosystème. Nous sommes fiers de soutenir une équipe qui continue de faire progresser l'industrie de manière significative. »

« J’ai pu constater la puissance des produits de TrueData pour générer des résultats concrets pour les clients à travers l’écosystème publicitaire », a déclaré Jodi Sherman Jahic, cofondatrice et associée directrice chez Aligned Partners et membre du conseil d'administration de TrueData. « L’union avec ID5 permet de créer un leader mondial de l’identité, offrant des solutions inédites et stimulant la croissance pour les clients, partenaires et employés des deux entreprises. »

Suite à l'acquisition, les deux sociétés fusionnées opéreront sous la marque ID5 et seront guidées par ses principes de confidentialité et ses cadres de gouvernance établis. L'équipe combinée d'environ 80 employés en Amérique du Nord, en Europe et en Asie renforce la capacité d'ID5 à servir ses clients à l'échelle mondiale, garantissant une expertise locale, un support plus rapide et un impact accru.

À propos d'ID5

ID5 redéfinit l'identité pour la publicité digitale en créant des solutions où confidentialité et adressabilité fonctionnent de concert. Sa technologie Adaptive Identity apprend et s'adapte en continu, garantissant une reconnaissance transparente sur l'ensemble des médias, appareils et canaux. Elle permet aux éditeurs de générer des revenus durables, aux annonceurs d'obtenir des résultats mesurables et aux plateformes de maximiser la valeur de leurs données et inventaires. Fondée en 2017 par des experts du secteur, ID5 façonne l'avenir de l'identité en connectant, en faisant évoluer et en renforçant l'écosystème publicitaire numérique.

À propos de TrueData

TrueData est un leader indépendant de la résolution d'identité, offrant des solutions d'enrichissement de données et d’identification destinées aux entreprises souhaitant atteindre une adressabilité sans cookies à grande échelle. Le graphe d'identité de TrueData connecte les individus et les foyers à leurs appareils numériques. En tant que partenaire de confiance des plus grandes entreprises de données au monde, TrueData continue de développer des solutions axées sur la confidentialité aidant ses clients à atteindre leurs objectifs d'adressabilité.