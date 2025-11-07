“为地球奋斗奖”与500 Global达成战略合作，推动新兴市场气候创新发展

巴西里约热内卢--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 随着气候融资的重要性已达到前所未有的高度，全球最活跃的风险投资公司之一500 Global与全球最负盛名、影响力最大的环保奖项“为地球奋斗奖”今日宣布达成全新战略合作，以加速新兴市场的气候创新。

500 Global计划制定并实施一项投资战略，该战略旨在降低早期投资风险，为一系列具备高影响力、已准备好规模化发展的气候解决方案撬动私人资本，计划于2026年上半年启动。除自身项目储备外，500 Global还将借助“为地球奋斗奖”的气候解决方案组合（源自该奖项五年间的提名项目，其中40%位于南半球国家），为推广创新方案创造新机遇。

新兴市场承担着全球75%的气候风险，却仅获得应对气候挑战所需资本的15%。凭借此次合作，500 Global与“为地球奋斗奖”计划解决这一失衡问题，通过支持那些常常被传统资金忽视、由社区主导且着眼未来的项目来推动包容性增长。

双方将聚焦气候影响力与商业可行性的交叉领域，重点支持以下主题：

农业科技——数字化投入与分销系统、收获后存储与物流、土壤/碳分析、助力获取资源与风险管控的农业金融科技、种子创新。 清洁科技——离网与分布式能源平台、电动汽车(EV)与微交通基础设施、清洁烹饪与工业流程技术、需求响应与能效工具。 自然科技——海洋与海岸抗灾能力、森林、土地和水资源修复技术、MRV（测量、报告、核查）平台、生物多样性市场与碳项目赋能工具、再生土地利用模式。

500 Global已在包括墨西哥、埃及、印度和印度尼西亚在内的27个国家投资了140多家专注于可持续创新的企业，以及2024年“为地球奋斗奖”入围企业MYCL。MYCL利用所获资金在印度尼西亚建立了原材料中心，为小农赋能，并将农业废弃物转化为高附加值产品，并计划在印度尼西亚全国推广。

依托这一势头，500 Global与“为地球奋斗奖”将携手为创新者提供风险资本，帮助他们突破规模化发展的障碍。这种混合融资战略将吸引开发金融机构、基金会、慈善机构和私人投资者的支持。

此外，作为500 Global在新兴市场建立创新中心的全球中心战略的一部分，500 Global的下一个布局地点将是里约热内卢，以深化在拉丁美洲的影响力，催生新一轮气候创新浪潮。

500 Global可持续增长管理合伙人Alaa Murabit博士表示：“长期以来，南半球社区承担着最沉重的气候负担，却获得最少的气候资本、培训和支持。我们的合作旨在改变这一局面——提升本地领导力、支持社区主导的解决方案，并确保最接近挑战的创业者也能同样接近机遇。

“凭借500 Global在新兴市场的深厚专业积淀，以及‘为地球奋斗奖’的全球平台，我们正搭建灵感与投资的桥梁，将承诺转化为实践，并采取行动，满足重新定义和调整气候生态系统的集体需求，以加速推出既造福人类又造福地球的解决方案。”

“为地球奋斗奖”首席执行官Jason Knauf评论道：“获取资本、培训和支持，是我们的入围企业和投资组合项目在扩大运营影响力、拓展地域覆盖时面临的最大障碍之一。正因如此，500 Global、‘为地球奋斗奖’及其合作伙伴正打造一个强大的平台，为气候创新、培训和投资提供支持，重塑气候资本的流动方式，加速推出既能保护人类与地球、又能带来实际经济效益的解决方案。

“‘为地球奋斗奖’社区是一个前所未有的网络，汇聚各类组织、企业、慈善家和领导者携手合作。2025年是‘为地球奋斗十年计划’的中点，我们很高兴看到支持流向气候危机最紧迫、创新缺口最大的地区。”

创新的投资与支持战略在应对气候危机中发挥关键作用。2025年“为地球奋斗奖”入围企业从近2500个提名者中选出，包括：

Re.green（“保护与恢复自然”类别）： 巴西最大的大西洋森林恢复平台，该区域居住着1.5亿人。该平台采用尖端技术与融资模式，将退化的土地转化为生机勃勃的生态系统，从而创造碳汇、恢复生物多样性并创造可持续的生计。

巴西最大的大西洋森林恢复平台，该区域居住着1.5亿人。该平台采用尖端技术与融资模式，将退化的土地转化为生机勃勃的生态系统，从而创造碳汇、恢复生物多样性并创造可持续的生计。 ATRenew（“构建零废弃世界”类别）： 中国领先的循环经济平台，每年为数百万台电子设备赋予新生。该平台致力于扩大回收利用规模、减少电子废弃物，并为零废弃城市提供实践蓝图。

中国领先的循环经济平台，每年为数百万台电子设备赋予新生。该平台致力于扩大回收利用规模、减少电子废弃物，并为零废弃城市提供实践蓝图。 Matter.（“修复海洋生态”类别）：这家英国企业的简易过滤器可在洗衣机和纺织厂的微塑料进入海洋前加以捕获，通过尖端过滤技术助力扭转隐形污染局面。

如需了解更多关于本年度“为地球奋斗奖”入围企业的信息，请访问此网站。如需了解更多关于500 Global可持续增长业务的信息，请访问此网站。

关于“为地球奋斗奖”：

如需了解更多关于“为地球奋斗奖”的信息，请访问：www.earthshotprize.org。

“为地球奋斗奖”由威廉王子殿下于2020年发起，在英国王室基金会孵化一年后成为独立机构，是全球最负盛名、影响力最大的环保奖项，旨在发掘、支持并表彰环保行动领域的突破性领导力。“为地球奋斗奖”的灵感源自John F. Kennedy总统团结数百万人共同致力于登月目标的“登月计划”(Moonshot)，旨在动员各方力量，为地球开展十年行动。奖项下设五大挑战：保护与恢复自然、净化空气、修复海洋生态、构建零废弃世界，以及解决气候问题。

“为地球奋斗奖”致力于通过表彰富有启发性的领导力、助力推广卓越的前沿解决方案，将当前环境问题引发的悲观情绪转化为乐观行动。该奖项计划在十年内选出50位获奖者，他们将拥有修复地球的力量。

“为地球奋斗奖”不仅是一项奖项，还与全球合作伙伴联盟(Global Alliance of Partners)携手合作，支持每年遴选出的解决方案的推广应用。全球联盟创始合作伙伴(Global Alliance Founding Partners)由一群全球领先的组织和慈善家组成，他们还是奖项的战略资助伙伴，其中包括Aga Khan Development Network、Allen Family Philanthropies、Bezos Earth Fund、Bloomberg Philanthropies、Breakthrough Energy Foundation、Builders Vision、Coleman Family Ventures、DP World、Elaine and Eduardo Saverin Foundation、Eleven Eleven Foundation、Giving Grousbeck Fazzalari、Holch Povlsen Foundation、Law Family Charitable Foundation、Mastercard Center for Inclusive Growth、Rob Walton Foundation、Sandy and Paul Edgerley、Standard Chartered Bank、Stelios Philanthropic Foundation、Temasek Trust和Uber。全球联盟合作伙伴均为全球非营利环保与可持续发展组织，它们拥有丰富的专业知识和全球影响力，并每年担任提名机构。如需查看全球联盟合作伙伴的完整名单，请访问：https://earthshotprize.org/people-partners/global-alliance/

全球联盟合作伙伴均为全球规模最大、最具影响力的企业和品牌，它们将支持“为地球奋斗奖”、在自身业务中实施雄心勃勃的变革，并加速“为地球奋斗奖”入围企业与获奖者解决方案的发展。这些成员包括：Arup、Bloomberg L.P.、British Airways、Deloitte、Herbert Smith Freehills Kramer、Hitachi、Ingka Group (IKEA)、Microsoft、The Multichoice Group、Natura &Co、Safaricom、Salesforce、Unilever、Vodacom Group和Walmart。

关于500 Global

500 Global是一家多阶段风险投资公司，截至2025年3月31日的资产管理规模达21亿美元，专注投资于打造高速增长科技公司的创始人。我们聚焦于技术、创新和资本能够释放长期价值、推动经济增长与发展的市场。我们与主要利益相关者密切合作，并就如何以最优方式支持新兴市场的创业生态系统和经济发展为政府提供建议。

500 Global设立可持续增长业务部门，旨在进一步发挥我们在新兴市场生态系统发展方面的专长。我们的目标是与主权基金、政府、开发金融机构、私营部门和慈善机构合作，以协调的公私融资战略取代分散的发展模式，实现持久的经济转型与人力资本增长。

500 Global已投资超过5000名创始人，涵盖80多个国家的3000多家公司。在我们投资的公司中，有35家以上估值超过10亿美元，160家以上估值超过1亿美元（包括私人公司、上市公司和已退出公司）。截至2025年9月，我们的团队成员超过175人，他们分布在超过25个国家，拥有创业者、投资者和运营商的经验，曾任职于一些全球领先的科技公司。

