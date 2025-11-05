Corpay e la National Hockey League annunciano una collaborazione pluriennale in Nordamerica

TORONTO e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.* (NYSE: CPAY), un leader globale nei pagamenti aziendali e la National Hockey League (NHL®) oggi hanno annunciato un sodalizio pluriennale in Nordamerica, con la nomina dell'attività Cross-Border di Corpay a Fornitore ufficiale di cambio valuta estera della NHL.

La collaborazione consentirà alla NHL di utilizzare le soluzioni innovative di Corpay Cross-Border per aiutare a ridurre l'esposizione al rischio di cambio valuta estera nelle operazioni giornaliere. La NHL trarrà vantaggio inoltre dalla premiata piattaforma di Corpay, che consente la gestione di pagamenti globali senza soluzione di continuità da un unico punto di accesso.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.