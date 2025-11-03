SK Capital rondt overname van medische divisie van LISI Group af en lanceert nieuw platform onder de naam Precera Medical

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), een in New York gevestigde particuliere investeringsmaatschappij die zich richt op de sectoren speciale materialen, ingrediënten en biowetenschappen, heeft de eerder aangekondigde overname van de medische divisie van LISI Group (Euronext: FII) (“de transactie”) afgerond. Het bedrijf heeft zijn hoofdkantoor verplaatst naar Big Lake, Minnesota en krijgt de nieuwe naam Precera Medical (“Precera Medical” of het "Bedrijf"). Het profileert zich als een toonaangevende contractontwikkelings- en productieorganisatie (“CDMO”) -partner voor blue chip-fabrikanten van originele medische apparatuur (“OEM’s”) en innovators. Als onderdeel van de Transactie houdt LISI Group een minderheidsbelang in het bedrijf aan.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.