SK Capital completa l'acquisizione della divisione Medica di LISI Group e lancia la nuova piattaforma col nome Precera Medical

Dylan Hushka nominato Direttore generale

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), società di investimenti privati con sede a New York, incentrata sui settori specializzati dei materiali, degli ingredienti e delle scienze della vita, ha completato l'acquisizione annunciata in precedenza della divisione Medica di LISI Group (Euronext: FII) (la “Transazione”). L'attività ha spostato la sede a Big Lake, Minnesota, e ha cambiato il nome in Precera Medical (“Precera Medical” o la “Società”), segnando la sua emergenza come organizzazione a contratto di sviluppo e produzione (“CDMO”) partner principale per produttori di apparecchiature originali (“OEMs”) e innovatori per dispositivi medici blue chip. Nell'ambito della Transazione, LISI Group ha mantenuto una quota di minoranza nella Società.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

