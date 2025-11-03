SK Capital schließt die Übernahme der medizinischen Sparte der LISI Group ab und startet eine neue Plattform unter dem Namen Precera Medical

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP („SK Capital“), eine in New York ansässige private Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf den Bereichen Spezialmaterialien, Inhaltsstoffe und Biowissenschaften, hat die zuvor angekündigte Übernahme der Medizinsparte der LISI Group (Euronext: FII) abgeschlossen (die „Transaktion“). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz nach Big Lake, Minnesota, verlegt und wurde in Precera Medical („Precera Medical” oder das „Unternehmen”) umbenannt. Damit hat es sich als führender Partner für Auftragsentwicklung und -fertigung („CDMO“) für erstklassige Originalgerätehersteller („OEMs”) und Innovatoren im Bereich Medizinprodukte etabliert. Im Rahmen der Transaktion behielt die LISI Group eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen.

Precera Medical ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen, das sich auf die Herstellung hochpräziser Komponenten und Baugruppen für globale OEMs im Bereich Medizinprodukte spezialisiert hat. Das Unternehmen wandelt komplexe Entwürfe in zuverlässige, herstellbare Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen um, darunter chirurgische Robotik, minimalinvasive Chirurgie, Orthopädie und interventionelle Therapien. Precera Medical betreibt vier Produktionsstätten, zwei in Minnesota, USA, und zwei in Frankreich, mit Fachkompetenz in den Bereichen Entwicklung, Rapid Prototyping, Präzisionsbearbeitung, Präzisionsschmieden und hochautomatisierte Fertigung.

Im Zusammenhang mit der Übernahme hat Precera Medical sein Führungsteam durch die Ernennung des erfahrenen CDMO-Branchenexperten Dylan Hushka zum CEO erweitert. Dylan war zuletzt President des CDMO-Geschäftsbereichs für Gesundheitsprodukte bei DuPont und hatte Führungspositionen in den Bereichen Verwaltung, Vertrieb und Technik bei Spectrum Plastics Group, Nordson Medical, Vention Medical, IMDS und Covidien (Medtronic) inne. Darüber hinaus hat das Unternehmen Herrn Barry Lederman zum CFO ernannt. Barry war zuletzt CFO bei Worldwide Clinical Trials und hat zuvor als CFO der früheren Portfoliounternehmen Perimeter Solutions und Halo Pharmaceuticals mit SK Capital zusammengearbeitet.

Dylan Hushka, CEO von Precera Medical, erklärte: „Ich bin sehr stolz darauf, dem Team von Precera Medical beizutreten. Als ehemaliger Kunde war ich von Preceras erstklassiger Technik, Fertigung, Automatisierung, Qualitätssicherung und Kundenorientierung beeindruckt. Mit mehr als 75 Jahren Erfahrung in der Auftragsentwicklung und Fertigung setzt Precera weiterhin auf Innovation und Investitionen, um marktführenden OEMs für medizinische Geräte die Einführung bahnbrechender Technologien zu ermöglichen, von denen jedes Jahr Millionen von Patienten profitieren. Dies ist eine neue Ära der Präzisionsfertigung, die sich durch Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität auszeichnet. Ich freue mich darauf, das Team zu leiten, während wir Precera Medical als florierendes, unabhängiges Unternehmen etablieren und weiterhin als strategische Erweiterung der Teams unserer Kunden fungieren, um verbesserte Patientenergebnisse zu erzielen."

Im Zusammenhang mit dem Abschluss hat Precera Medical einen Beirat (der „Beirat“) gebildet, dem mehrere erfahrene Branchenführer angehören: Chris Qualters, derzeitiger Operating Director bei SK Capital, ehemaliger CEO von TekniPlex Healthcare und ehemaliger EVP of Life Sciences bei NN, Inc.; Art Burghouwt, ehemaliger EVP of Sales, Marketing & Business Development bei Tecomet; und Brian Hutchison, ehemaliger CEO von Raumedic U.S. und ehemaliger CEO von RTI Surgical. Dem Beirat gehören außerdem Aaron Davenport, Managing Director bei SK Capital, Josh Lieberman, Principal bei SK Capital, und Emmanuel Viellard, CEO der LISI Group, an.

Josh Lieberman erklärte: „Wir freuen uns sehr, mit Dylan, dem Managementteam, LISI und dem Beirat zusammenzuarbeiten, um das nächste Kapitel des Unternehmens als Precera Medical zu unterstützen. Wir beabsichtigen, weitere Investitionen in Kapazitäten und den Ausbau unserer Fähigkeiten sowohl organisch als auch durch Fusionen und Übernahmen zu unterstützen, um führende OEMs in den fortschrittlichsten Bereichen der Medizintechnik zu fördern und das Wachstum zu beschleunigen.“

„Diese Transaktion markiert den Abschluss eines bedeutenden Kapitels für die LISI-Gruppe und den Beginn eines spannenden neuen Kapitels für Precera Medical“, erklärte Emmanuel Viellard. „Ich bin sehr stolz auf das Wachstum, das wir seit der Gründung des Geschäftsbereichs im Jahr 2010 erzielt haben. Die langfristige Grundlage, in die wir investiert haben, in Verbindung mit den Branchen- und Finanzressourcen von SK Capital wird es Precera Medical ermöglichen, als unabhängiges Unternehmen zu florieren und das Wachstum seiner Kunden zu unterstützen."

Die Transaktion wurde am 31. Oktober 2025 abgeschlossen.

Piper Sandler & Co., Jefferies LLC und Sycomore Corporate Finance fungierten als Finanzberater und Kirkland & Ellis als Rechtsberater von SK Capital. Die Fremdfinanzierung wurde von der Partners Group im Auftrag ihrer Kunden sowie den Teams Private Credit & Infrastructure und Corporate Bank Leveraged Finance der Deutschen Bank bereitgestellt.

Rothschild & Co fungierte als Finanzberater und Dentons als Rechtsberater der LISI Group.

Über SK Capital

SK Capital ist eine transformative private Investmentgesellschaft mit einem disziplinierten Fokus auf die Bereiche Spezialmaterialien, Inhaltsstoffe und Biowissenschaften. Das Unternehmen strebt den Aufbau widerstandsfähiger, nachhaltiger und wachsender Unternehmen an, die langfristig einen erheblichen Mehrwert schaffen. SK Capital ist bestrebt, seine Branchen-, Betriebs- und Investitionserfahrung zu nutzen, um Möglichkeiten zur Umwandlung von Unternehmen in leistungsstärkere Organisationen mit verbesserter strategischer Positionierung, Wachstum und Rentabilität sowie geringerem Betriebsrisiko zu identifizieren. SK Capital verwaltet zum 31. Dezember 2024 ein Vermögen von rund 10 Mrd. USD. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.skcapitalpartners.com.

Über Precera Medical

Precera Medical mit Hauptsitz in Big Lake, Minnesota, ist ein weltweit tätiges Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungsunternehmen, das sich auf die Herstellung hochpräziser Komponenten und Baugruppen für globale Originalgerätehersteller (OEMs) im Bereich Medizinprodukte spezialisiert hat. Das Unternehmen wandelt komplexe Entwürfe in herstellbare, zuverlässige Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen um, darunter chirurgische Robotik, minimalinvasive Chirurgie, Orthopädie und interventionelle Therapien. Precera Medical betreibt vier Produktionsstätten, zwei in Minnesota, USA, und zwei in Frankreich, mit Fachkompetenz in den Bereichen Entwicklung, Rapid Prototyping, Präzisionsbearbeitung, Präzisionsschmieden und Montage fertiger Geräte, einschließlich hochautomatisierter Produktion. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.preceramedical.com.

Über die LISI Group

LISI ist ein weltweit tätiger Industriekonzern, der sich auf die Herstellung von hochwertigen Montagelösungen und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt, die Automobilindustrie und den medizinischen Bereich spezialisiert hat. Als Partner weltweit führender Unternehmen und angetrieben von langjährigen Familienwerten investiert LISI in Forschung und Entwicklung für die Produkte von morgen, um den Anforderungen seiner Kunden insbesondere in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Leistung gerecht zu werden. Die LISI Group zeichnet sich somit durch zwei strategische Säulen aus: Innovation und operative Exzellenz, verbunden mit einer starken CSR-Kultur. Weitere Informationen finden Sie unter www.lisi-group.com.

