ZincFive presenta BC 2 AI para impulsar la nueva era de los centros de datos basados en inteligencia artificial.

PORTLAND, Oregón--(BUSINESS WIRE)--ZincFive®, líder mundial en soluciones que utilizan baterías de níquel-zinc (NiZn) en aplicaciones de energía inmediata, acaba de anunciar el inminente lanzamiento de BC 2 AI, un innovador armario de baterías UPS de níquel-zinc diseñado para responder a la demanda energética única que requieren las cargas de trabajo de la inteligencia artificial en centros de datos de misión crítica.

Basado en el contrastado rendimiento de la serie BC de ZincFive, BC 2 AI es el primer sistema de baterías optimizado para la IA del sector, diseñado específicamente para funcionar en modo dual. Mediante un avanzado sistema de gestión de baterías y a la tecnología del NiZn, BC 2 AI se ha creado para ciclos de pulsos de IA elevados, es compatible tanto con cargas de trabajo dinámicas de IA como con la protección contra interrupciones de suministro en un mismo espacio con una huella compacta. Gracias a la respuesta transitoria ultrarrápida, la excepcional densidad de potencia, y la seguridad y sostenibilidad superiores de este compuesto, BC 2 AI permite que los centros de datos operen con confianza a medida que la IA remodela la demanda energética de las infraestructuras.

Diseñado para absorber cargas transitorias bruscas de lo clústeres de GPU y entornos de entrenamiento de inteligencia artificial, BC 2 AI también aporta un soporte de tiempo de ejecución fiable para las operaciones de TI tradicionales. Dado que gestiona la energía dinámicamente a nivel del SAI, alivia la tensión de la infraestructura río arriba, reduce el sobredimensionamiento del SAI, disminuye el CAPEX y mejora las interacciones con la red. Optimizado tanto para la gestión de pulsos como para garantizar el tiempo de ejecución, aporta simplicidad, versatilidad y rendimiento sin concesiones.

BC 2 AI viene equipado con una nueva batería NiZn de 90 Ah diseñada para ciclos de descarga de alta intensidad, y combina una larga vida útil con un diseño compacto y actualizable in situ, adaptable a medida que evolucionan las necesidades energéticas de la IA. Así, se convierte en un activo estratégico y listo para el futuro para los centros de datos impulsados por la IA.

Para los hiperescaladores, los proveedores de coubicación y los socios OEM de UPS, BC 2 AI ofrece un rendimiento preparado para los pulsos de la IA y una garantía de tiempo de funcionamiento en el mismo espacio que las aplicaciones informáticas tradicionales. Las soluciones de la competencia pueden llegar a requerir entre 2 y 4 veces más espacio para atender los picos de potencia de la IA (a menudo hasta del 150 % de la capacidad nominal del SAI). Por su parte, BC 2 AI aprovecha la mayor densidad de potencia del NiZn para suministrarla potencia de pulso necesaria con una mínima ampliación del espacio. El resultado no es otro que una arquitectura energética más inteligente y eficiente, que reduce el CAPEX inicial, reduce el OPEX durante la vida útil y promueve la sostenibilidad de los centros de datos.

«La IA está transformando la concepción misma de los centros de datos, planteando nuevos retos que las tecnologías heredadas, simplemente, no pueden resolver», afirma Tod Higinbotham, consejero delegado de ZincFive. «Con BC 2 AI, presentamos una solución energética segura, sostenible y preparada para el futuro, diseñada para gestionar las cargas de trabajo de IA más exigentes, al tiempo que sigue siendo compatible con las copias de seguridad de TI tradicionales. Estamos viviendo un hito decisivo no solo para ZincFive, sino para todo el sector de los centros de datos, que se tiene que adaptar a la era de la IA».

A medida que la tecnología de ZincFive obtiene un amplio reconocimiento y se implanta en cada vez más territorios a nivel mundial, la empresa ha recibido distinciones internacionales, como la inclusión en las listas Top GreenTech Companies 2025 a nivel de EE. UU. y del Mundo de la revista TIME, el premio 2024 Edison Award™, el premio Overall Innovation of the Year 2024 de CleanTech Breakthrough, una plaza como finalista en los premios 2023 S&P Platts Global Energy Awards y otros galardones destacados del sector.

Acerca de ZincFive, Inc.

ZincFive es el líder mundial en innovación y suministro de pilas de níquel-zinc y soluciones de energía inmediata. Respaldada por una impresionante cartera de patentes internacionales, la tecnología de ZincFive aprovecha The Power of Good Chemistry® para impulsar el mundo hacia adelante. La tecnología de ZincFive aprovecha la seguridad y la sostenibilidad de la química del níquel-zinc para proporcionar una alta densidad de potencia y un rendimiento sin precedentes para aplicaciones de misión crítica. ZincFive es una empresa privada con sede en Tualatin, Oregón. Para obtener más información, visite www.zincfive.com.

