ZincFive dévoile BC 2 AI pour alimenter la prochaine génération de centres de données basés sur l'IA

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--ZincFive®, le leader mondial des solutions à base de batteries nickel-zinc (NiZn) pour les applications d'alimentation électrique immédiate a annoncé aujourd'hui la sortie prochaine du BC 2 AI, un boîtier de batterie UPS nickel-zinc révolutionnaire conçu pour répondre aux besoins énergétiques spécifiques des charges de travail liées à l'intelligence artificielle dans les centres de données critiques.

S'appuyant sur les performances éprouvées de la série BC de ZincFive, le BC 2 AI est le premier système de batterie optimisé par l'IA de l'industrie spécialement conçu pour un fonctionnement en mode double. Grâce à un système avancé de gestion des batteries et à la technologie NiZn conçue pour les cycles d'impulsions IA élevés, il prend en charge à la fois les charges de travail dynamiques IA et la protection contre les coupures de courant dans un format compact unique. Avec une réponse transitoire ultra-rapide, une densité de puissance exceptionnelle et la sécurité et la durabilité exceptionnelles de cette composition chimique, le BC 2 AI permet aux centres de données de fonctionner en toute confiance pendant que l'IA remodèle les besoins en énergie des infrastructures.

Conçu pour absorber les charges transitoires importantes provenant des clusters GPU et des environnements d'entraînement IA, BC 2 AI fournit également une prise en charge fiable des opérations informatiques traditionnelles. En gérant la puissance dynamique au niveau de l'onduleur, il allège la charge sur les infrastructures en amont, réduit les surcharges de l'onduleur, diminue les dépenses d'investissement et améliore les interactions avec le réseau. Optimisé pour la gestion des impulsions et la garantie du temps d'exécution, il offre simplicité, flexibilité et performances sans compromis.

Équipé d'une nouvelle batterie NiZn 90 Ah conçue pour les cycles de décharge à haute intensité, le BC 2 AI allie une longue durée de vie à une conception compacte et évolutive sur le terrain qui s'adapte à l'évolution des besoins en énergie de l'IA, ce qui en fait un atout stratégique et pérenne pour les centres de données basés sur l'IA.

Pour les hyperscalers, les fournisseurs de colocation et les partenaires OEM UPS, BC 2 AI procure des performances prêtes pour l'IA et une garantie de fonctionnement dans le même encombrement que les applications informatiques traditionnelles. Les solutions concurrentes peuvent nécessiter 2 à 4 fois plus d'espace pour répondre aux pics de puissance de l'IA (souvent jusqu'à 150 % de la capacité nominale de l'UPS), tandis que BC 2 AI exploite la densité de puissance exceptionnelle du NiZn pour fournir la puissance d'impulsion requise avec un encombrement minimal. Il en résulte une architecture d'alimentation plus intelligente et plus efficace qui réduit les dépenses d'investissement initiales, diminue les dépenses d'exploitation sur la durée de vie et fait progresser les objectifs de durabilité des centres de données.

« L'IA transforme les fondements mêmes des centres de données, engendrant de nouveaux problèmes que les technologies existantes ne peuvent résoudre », a déclaré Tod Higinbotham, PDG de ZincFive. « Avec BC 2 AI, nous proposons une solution d'alimentation sûre, durable et prête pour l'avenir, conçue pour gérer les charges de travail d'IA les plus exigeantes tout en continuant à prendre en charge la sauvegarde informatique traditionnelle. Il s'agit d'un moment décisif non seulement pour ZincFive, mais aussi pour l'ensemble du secteur des centres de données, qui s'adapte à l'ère de l'IA. »

Comme la technologie ZincFive est de plus en plus reconnue et utilisée dans le monde entier, l'entreprise a gagné une reconnaissance mondiale, notamment en figurant dans les classements 2025 World's et America's Top GreenTech Companies du magazine TIME, en remportant le prix 2024 Edison Award™, le prix CleanTech Breakthrough’s 2024 Overall Innovation of the Year, en étant finaliste des 2023 S&P Platts Global Energy Awards, et en recevant plusieurs autres distinctions importantes dans le secteur.

À propos de ZincFive, Inc.

ZincFive est le leader mondial de l'innovation et de la fourniture de batteries nickel-zinc et de solutions d'alimentation immédiate. Soutenue par un portefeuille impressionnant de brevets internationaux, la technologie ZincFive exploite The Power of Good Chemistry® pour propulser le monde vers l'avant. La technologie ZincFive tire parti de la sécurité et de la durabilité de la chimie nickel-zinc pour fournir une densité de puissance et des performances inégalées pour les applications critiques. ZincFive est une société privée basée à Tualatin, dans l'Oregon. Pour plus d'informations, visitez www.zincfive.com.

ZincFive et The Power of Good Chemistry sont des marques déposées de ZincFive, Inc. et le logo ZincFive est une marque commerciale de ZincFive, Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.