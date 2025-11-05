ZincFive onthult BC 2 AI om het volgende tijdperk van AI-gestuurde datacenters van stroom te voorzien

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--ZincFive®, wereldleider in oplossingen op basis van nikkel-zink (NiZn)-batterijen voor directe stroomtoepassingen, heeft vandaag de aanstaande release aangekondigd van BC 2 AI, een baanbrekende nikkel-zink UPS-batterijbehuizing die is ontworpen om te voldoen aan de unieke stroomvereisten van AI-workloads in bedrijfskritische datacenters.

Voortbouwend op de bewezen prestaties van de BC-serie van ZincFive, is BC 2 AI het eerste AI-geoptimaliseerde batterijsysteem in de branche dat speciaal is ontworpen voor dual-mode-gebruik. Aangedreven door een geavanceerd batterijbeheersysteem en NiZn-technologie, ontworpen voor hoge AI-pulscycli, ondersteunt het zowel dynamische AI-workloads als uitvalbeveiliging in één compacte behuizing. Met een ultrasnelle transiëntrespons, uitzonderlijke vermogensdichtheid en de superieure veiligheid en duurzaamheid van deze chemie stelt BC 2 AI de datacenters in staat om met vertrouwen te werken terwijl AI de stroombehoefte van de infrastructuur verandert.

BC 2 AI is ontworpen om scherpe transiënte belastingen van GPU-clusters en AI-trainingsomgevingen te absorberen en biedt ook betrouwbare runtime-ondersteuning voor traditionele IT-activiteiten. Door dynamisch vermogen op UPS-niveau te beheren, verlicht het de belasting van de upstream-infrastructuur, vermindert het UPS-overdimensionering, verlaagt het de CAPEX en verbetert het de netinteracties. Geoptimaliseerd voor zowel pulsverwerking als runtime-garantie, biedt het eenvoud, flexibiliteit en prestaties zonder compromissen.

Uitgerust met een nieuwe 90Ah NiZn-batterij, ontworpen voor ontladingscycli met hoge intensiteit, combineert BC 2 AI een lange levensduur met een compact, op locatie upgradebaar ontwerp dat zich aanpast aan de veranderende AI-stroombehoefte – waardoor het een strategische, toekomstbestendige aanwinst is voor AI-gestuurde datacenters.

Voor hyperscalers, colocatieproviders en UPS OEM-partners biedt BC 2 AI de AI-pulsklare prestaties en runtime-garantie in dezelfde voetafdruk als traditionele IT-toepassingen. Concurrerende oplossingen kunnen 2 tot 4 keer meer ruimte nodig hebben om de stroompieken van AI op te vangen (vaak tot 150% van de nominale UPS-capaciteit), terwijl BC 2 AI de superieure vermogensdichtheid van NiZn benut om het vereiste pulsvermogen te leveren met minimale voetafdrukuitbreiding. Het resultaat is een slimmere, efficiëntere stroomarchitectuur die de initiële CAPEX verlaagt, de OPEX gedurende de levensduur verlaagt en de duurzaamheidsdoelstellingen van datacenters bevordert.

"AI transformeert de basis van datacenters en creëert nieuwe uitdagingen die oudere technologieën niet kunnen oplossen," aldus Tod Higinbotham, CEO van ZincFive. "Met BC 2 AI leveren we een veilige, duurzame en toekomstbestendige stroomoplossing die is ontworpen om de meest veeleisende AI-workloads aan te kunnen en tegelijkertijd traditionele IT-back-up te ondersteunen. Dit is een beslissend moment, niet alleen voor ZincFive, maar voor de hele datacenterindustrie, die zich aanpast aan het AI-tijdperk."

Naarmate de ZincFive-technologie steeds meer erkend en wereldwijd wordt ingezet, heeft het bedrijf wereldwijde onderscheidingen verdiend, waaronder de World’s and America’s Top GreenTech Companies-lijsten 2025 van TIME, de Edison Award™ 2024, Overall Innovation of the Year 2024 van CleanTech Breakthrough, een finalistenplek bij de S&P Platts Global Energy Awards 2023 en verschillende andere opmerkelijke onderscheidingen in de sector.

ZincFive is wereldleider op gebied van innovatie en levering van nikkel-zinkbatterijen en oplossingen voor onmiddellijke stroom. Ondersteund door een indrukwekkende portfolio internationale patenten, maakt ZincFive-technologie gebruik van The Power of Good Chemistry® om de wereld vooruit te stuwen. ZincFive-technologie benut de veiligheid en duurzaamheid van nikkel-zink verbindingen om ongeëvenaarde hoge vermogensdichtheid en prestaties voor missiekritieke toepassingen te leveren. ZincFive is een privébedrijf gevestigd in Tualatin, Oregon. Meer informatie: www.zincfive.com.

