SK Capital completa la adquisición de la sección médica del grupo LISI y lanza una nueva plataforma con el nombre de Precera Medical

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP («SK Capital»), una empresa de inversión privada con sede en Nueva York centrada en los sectores de materiales especiales, componentes e ingeniería biológica, ha completado la adquisición previamente anunciada de la división médica del LISI Group (Euronext: FII) (la «transacción»). La empresa ha trasladado su sede a Big Lake, Minnesota, y ha cambiado su nombre por el de Precera Medical («Precera Medical» o la «empresa»), lo que indica su transformación en una organización líder en desarrollo y fabricación por contrato («CDMO») para fabricantes de equipos originales («OEM») y fabricantes de dispositivos médicos de primera línea e innovadores. Como parte de la transacción, LISI Group conservó una participación minoritaria de la empresa.

