-

SK Capital completa la adquisición de la sección médica del grupo LISI y lanza una nueva plataforma con el nombre de Precera Medical

Dylan Hushka nombrado director ejecutivo

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP («SK Capital»), una empresa de inversión privada con sede en Nueva York centrada en los sectores de materiales especiales, componentes e ingeniería biológica, ha completado la adquisición previamente anunciada de la división médica del LISI Group (Euronext: FII) (la «transacción»). La empresa ha trasladado su sede a Big Lake, Minnesota, y ha cambiado su nombre por el de Precera Medical («Precera Medical» o la «empresa»), lo que indica su transformación en una organización líder en desarrollo y fabricación por contrato («CDMO») para fabricantes de equipos originales («OEM») y fabricantes de dispositivos médicos de primera línea e innovadores. Como parte de la transacción, LISI Group conservó una participación minoritaria de la empresa.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Jeremy Milner
Gregory FCA
jmilner@gregoryfca.com
(401) 862-9422

Industry:

SK Capital Partners, LP

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Jeremy Milner
Gregory FCA
jmilner@gregoryfca.com
(401) 862-9422

More News From SK Capital Partners, LP

Resumen: SK Capital ha iniciado negociaciones exclusivas para adquirir la división médica del Grupo LISI

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (“SK Capital”), una firma de inversión de capitales privados con sede en Nueva York orientada a materiales especializados, ingredientes y sectores de las ciencias biológicas, anunció hoy que su filial ha iniciado negociaciones exclusivas con el Grupo LISI (Euronext: FII) para adquirir la división médica del Grupo LISI (“Lisi Medical” o la “Empresa”). La transacción continúa sujeta a la aprobación de las autoridades antimonopolio competentes,...
Back to Newsroom