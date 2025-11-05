Cerimônia de Doação do Livro “Uma Coleção Abrangente de Pinturas Chinesas Antigas” é Realizada com Sucesso no Brasil e no Chile

SÃO PAULO--(BUSINESS WIRE)--Para promover o intercâmbio cultural entre a China e os países latino-americanos, recentemente, se celebraram com bom sucesso os eventos em série de Cerimônia de Doação de Coleção Completa de Pinturas Antigas da China e Diálogo entre Liangzhu e a Civilizção Mundial em São Paulo, Brasil e Santiago, Chile. Tais eventos atraíram a participação entusiástica de centenas de representantes dos setores locais de cultura, educação, mídia, assim como dos compatriotas chineses e criaram uma onda popular nas regiões da América Latina sobre o diálogo civilizacional cruzando espaço-tempo com base no intercâmbio cultural.

No evento realizado na Universidade de São Paulo, Marilha Vagas, soprano de nível de tesouro nacional do Brasil, deu começo ao evento com um solo melodioso chinês intitulado Te amo, China. A Universidade de Zhejiang doou à Universidade de São Paulo a Coleção Completa de Pinturas Antigas da China, e o Grupo de Mídia de Zhejiang assinou um Memorando de Cooperação com a Associação de Amizade Brasil-China, assentando a base para a cooperação na difusão cultural posterior. No local de evento, os representantes dos jovens da China e do Brasil trocaram presentes e os estudantes jovens do Brasil foram conferidos um certificado de Recomendador Oficial de Liangzhu e serão encarregados da nova missão de participação da difusão da civilização de Liangzhu e de promoção da amizade entre a China e o Brasil.

Em comemoração do 55º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a China e o Chile, o Centro Cultural da Universidade do Chile realizou também os eventos da mesma série. A Universidade de Zhejiang doou livros à Universidade de Santiago, e o Grupo de Mídia de Zhejiang assinou um Memorando de Cooperação com com o Centro de Cultura e Arte Chile-China para consolidar ainda mais a base de intercâmbio cultural entre a China e o Chile. Os estudantes chilenos participaram ativamente das interações como experiência cultural de Liangzhu, Flash Mob de dança Cueca e Todo o mundo completa juntamente uma pintura, desenhando conjuntamente um cenário vívido da fusão das civilizações sino-chilenas em um ambiente relaxado.

Os representantes dos convidados chineses e estrangeiros afirmaram unanimemente que os eventos da série criaram uma plataforma importante de intercâmbio cultural para os jovens e esperaram aproveitar Coleção Completa de Pinturas Antigas da China e a civilização de Liangzhu como uma ponte, aprofundando a cooperação nos domínios de arte, educação e cultura, promovendo a aprendiagem mútua de civilizações e a conexão entre povos.

A obra da Coleção Completa de Pinturas Antigas da China compilada pela Universidade de Zhejiang e pelo Instituto de Patrimônio Cultural da Província de Zhejiang levou duas décadas, registra um total de mais de 12 mil peças de pinturas antigas colecionadas por 263 instituições de patrimônio cultural e de museus chineses e internacionais, sendo um documento de imagens e pinturas chinesas com a coleção de obras finas mais completa e de maior escala de publicação entre as publicações do mesmo tipo até hoje. Durante o evento, foram ainda realizados um Salão de Diálogo entre Civilizações, uma Exposição Temática sobre a Civilização de Liangzhu e a Exposição de Pinturas da Dinastia Song (Chile) da Coleção Completa de Pinturas Antigas da China, que apresentaram tridimensionalmente o encanto único da Coleção Completa de Pinturas Antigas da China e o profundo significado cultural da Civilização de Liangzhu. Isso não apenas aprofundou a compreensão da cultura tradicional chinesa por parte dos povos brasileiros e chilenos, mas também injetou um novo vigor na aprendizagem mútua entre as civilizações da China e da América Latina.