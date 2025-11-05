State Street Investment Management策略性投資Coller Capital

波士頓 & 倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- State Street Investment Management和Coller Capital（以下簡稱「Coller」）今天宣布State Street Investment Management已對規模全球居前的專業私募市場二級市場管理者Coller進行一項少數股權投資。兩家公司也同意跨多種客戶群展開合作，以促進創新並延伸雙方的觸角。

State Street Investment Management將獲得Coller在私募股權和私募信貸二級市場方面的各種專業實力，有望對本身及客戶產生實質助益。State Street Investment Management目前代遍布於全球60多個國家的客戶管理5兆美元以上的資產。State Street Investment Management透過這項關係與另類資產一流管理者合作，可加速執行它擴張至私人市場的策略。

Coller將貢獻領導創新私募市場二級市場35年的經驗，而且目前其機構封閉式基金和專業及合格個人投資者永續基金的二級市場資產規模在460億美元以上。這項投資和策略合作關係可支持Coller的長期成長策略，擴大二級市場進入範圍，觸及更多投資者與市場。

「這整個產業服務的機構投資者及個人客戶都需要多元化和差異化的投資選擇，而二級市場和私募市場正是一個重要且不斷成長的機會。」State Street Investment Management執行長Yie-Hsin Hung表示，「這項投資與策略合作關係可讓我們的客戶得到Coller的一流二級市場專業能力，兌現我們對客戶的更大層面承諾，即提供創新解決方案和更好的成果。」

「在我們繼續推動成長策略之際，很高興得到State Street Investment Management這位策略合作夥伴與股東。」Coller Capital投資長兼管理合夥人Jeremy Coller說，「State Street Investment Management深受全球各類投資人的信賴。我們很高興能與他們攜手合作，擴大進入二級市場的管道，幫助這些投資者釋放潛力，進行投資組合多元化、斬獲長期回報。」

因為二級市場具有獨特的風險回報和流動性，有越來越多的投資者視它為資產配置的策略重要組成成分。二級市場在2024年的交易額突破了1600億美元，過去十年的複合年成長率 (CAGR) 達16%，預計到2030年，將擴張至近5000億美元。

今天的公告證明State Street Investment Management不斷為客戶和全球投資者打造創新解決方案和更優秀成果的決心，一如該公司的宣傳口號「從這裡開始，成就未來」(Getting There Starts Here) 所說。

這是State Street Investment Management進行的一項策略性少數股權投資，不會改變Coller Capital的投資流程或日常管理。交易所得款項將再投資於Coller的業務。

本次投資，State Street的財務顧問為Goldman Sachs & Co. LLC，法律顧問為Sullivan & Cromwell LLP和Ropes & Gray LLP。Coller的財務顧問為Morgan Stanley & Co. International Plc，法律顧問為Kirkland & Ellis LLP。

1 資料來源：Coller Capital，根據2025年8月的市場普遍共識，得自Greenhill、Campbell Lutyens、Evercore、Jefferies、Lazard的報告。

關於State Street Investment Management

近半個世紀以來，State Street Investment Management幫助各機構、金融中介和投資者創造更理想的投資成果。我們在創立之初便著手進行指數和ETF領域的創新，此後一直運用經市場檢驗的專業知識制定嚴謹方法，並堅持對客戶的承諾，以此激勵自我。我們旗下管理的資產規模超過5兆美元*，客戶遍佈60多個國家，策略合作夥伴網絡覆蓋全球。我們利用自身的規模優勢提出全面且經濟高效的投資解決方案，協助投資者實現投資目標。State Street Investment Management是State Street Corporation (NYSE: STT) 的資產管理部門。

*這個數字代表截至2025年9月30日的資料，包含所管理的ETF資產18,480.2億美元，其中約1,449.5億美元為黃金資產，State Street Global Advisors Funds Distributors, LLC (SSGA FD) 僅擔任其中其中SPDR產品的行銷代理。SSGA FD與State Street Investment Management為子母公司。請注意，所有資產管理規模均未經審計。

關於Coller Capital

Coller Capital是一家領先全球的私募資產二級市場公司，以在這個資產類別中積極開拓創新而聞名。Coller成立於1990年，為全球私募市場投資者提供投資和流動性解決方案，目前管理的私募股權、私募信貸和其他私募市場工具的規模達460億美元**。Coller Capital的總部位於倫敦，並在北美、歐洲和亞太地區設有辦事處，跨國團隊影響力及於全球。

自成立以來，Coller一直將重心置於投資二級市場，迄今已建立起該資產類別中規模數一數二的專業投資團隊。

Coller的私人財富二級市場解決方案 (PWSS) 業務向全球符合資格的私人財富投資者銷售永續基金。

如需進一步資訊，請造訪：www.collercapital.com。

** 截至2025年6月30日的資料

前瞻性陳述

本新聞稿包含《美國證券法》所定義的前瞻性陳述，像是關於State Street Corporation（下稱「我們」、「我們的」）有關State Street Investment Management（下稱「State Street IM」）對Coller Capital的策略性少數股權投資以及與Coller Capital的合作在不斷成長和加速發展的私募二級市場中發掘特有機會的目標和預期；另外又如有關我們的策略、成長和銷售前景、市場展望和業務環境的陳述。前瞻性陳述通常（但不一定）使用「將」、「成長」、「策略」、「預期」、「創造」、「創新」、「展望」、「目標」、「準備就緒」、「計劃」、「優先事項」、「打算」、「結果」、「未來」、「目標」、「目的」、「相信」、「預期」、「尋求」、「可能」、「標的」等詞彙或類似陳述或這類詞彙的變形。這些陳述根據當前的假設做出，難以預測並涉及許多風險和不確定性，且本身就具有不確定性，並非對未來績效的保證。因此，實際結果可能與這些陳述的內容有重大差異。可能影響未來績效與成果的重要因素包括但不限於：State Street IM採取的行動以及與策略合作夥伴的關係（包括跨多個客戶群的合作，旨在推動創新並擴大各自的業務範圍）可能會增加成本、提高對第三方的依賴，並使我們面對更高的風險；戰略合作夥伴關係和少數股權投資、資產剝離以及這些交易收益的整合、保留和發展，都會為我們的業務增添風險；此外，我們還必須面對可能對獲利造成負面影響的激烈競爭。其他可能導致實際結果與任何前瞻性陳述指稱結果之間出現重大差異的重要因素已列在我們的2024年10-K表格年度報告以及我們繼後向美國證券交易委員會 (SEC) 遞交的文件中。我們鼓勵投資者閱讀這些文件（特別是在做出任何投資決定之前），尤其是有關風險因素的部分，以獲取更多有關前瞻性陳述的資訊。本新聞稿中所包含的前瞻性陳述不應被視為我們在本新聞稿首次發布後的任何時間點的預期或看法，我們也不會因為發布後才發生的事件採取任何行動來修訂這些前瞻性陳述。

免責聲明

投資涉及風險，包括損失本金的風險。

此處提供的資訊並非投資建議，亦不應被視為投資建議。這些資訊不構成購買證券的招攬或出售證券的要約。這些資訊未慮及任何投資者的特定投資目標、策略、稅務狀況或投資期。以上建議應諮詢您的稅務和財務顧問。

本新聞稿所提供的資訊不構成《金融工具市場指令》(2014/65/EU) 或適用的瑞士法規所定義的投資建議，不應被視為投資建議。本文亦不構成任何投資的招攬或要約。本文並未慮及任何投資者或潛在投資者的特定投資目標、策略、稅務狀況、風險承受能力或投資期。如果您需要投資建議，請諮詢您的稅務、財務或其他專業顧問。

State Street Global Advisors (SSGA) 現已改名為State Street Investment Management。請前往：statestreet.com/investment-management了解進一步細節。

© 2025 State Street Corporation。保留一切權利。

