SK Capital complète l’acquisition de la division médicale de LISI Group et lance une nouvelle plateforme sous le nom de Precera Medical

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--SK Capital Partners, LP (« SK Capital »), une société d’investissement privée basée à New York, qui se concentre sur les secteurs des matériaux de spécialité, des ingrédients et des sciences de la vie, a clôturé l’acquisition précédemment annoncée de la division médicale de LISI Group (Euronext : FII) (ci-après la « Transaction »). La division a transféré son siège social à Big Lake, dans le Minnesota, et a été rebaptisée Precera Medical (« Precera Medical » ou la « Société »), marquant ainsi son émergence en tant que partenaire de fabrication et de développement en sous-traitance (« contract development and manufacturing organization » ou CDMO) de premier ordre pour les fabricants d’équipement d’origine (« OEM ») et les innovateurs de premier plan spécialisés dans les dispositifs médicaux. Dans le cadre de la Transaction, LISI Group a conservé une participation minoritaire dans la Société.

Precera Medical est une CDMO de premier plan qui produit des composants et des assemblages de haute précision destinés aux OEM du monde entier spécialisés dans la fabrication de dispositifs médicaux. La Société transforme des conceptions complexes en solutions manufacturables et fiables pour les applications les plus exigeantes, notamment dans les domaines de la robotique chirurgicale, de la chirurgie mini-invasive, de l’orthopédie et des thérapies interventionnelles. Precera Medical exploite quatre sites de production, deux aux États-Unis, dans le Minnesota, et deux en France, et est experte dans le développement, le prototypage rapide, l’usinage de précision, le forgeage de précision et la production hautement automatisée.

À l’occasion de cette acquisition, Precera Medical a élargi son équipe de direction en nommant Dylan Hushka, un vétéran de l’industrie des CDMO, au poste de PDG. Il était précédemment président de l’activité CDMO de DuPont dans le domaine de la santé, et a occupé des fonctions de direction, commerciales et d’ingénierie chez Spectrum Plastics Group, Nordson Medical, Vention Medical, IMDS et Covidien (Medtronic). La société a également nommé Barry Lederman au poste de directeur financier. M. Lederman était dernièrement directeur financier chez Worldwide Clinical Trials et a précédemment travaillé en partenariat avec SK Capital en tant que directeur financier de ses anciennes sociétés de portefeuille, Perimeter Solutions et Halo Pharmaceuticals.

Dylan Hushka, PDG de Precera Medical, a déclaré : « Je suis fier de rejoindre l’équipe de Precera Medical. En tant qu’ancien client, j’ai été impressionné par les capacités de Precera en matière d’ingénierie, de fabrication, l’automatisation et d’assurance qualité, ainsi que par son orientation client de classe mondiale. Avec à son actif plus de 75 ans d’excellence dans le développement et la fabrication, Precera continue d’innover et d’investir pour permettre aux principaux OEM de dispositifs médicaux de lancer des technologies révolutionnaires qui, chaque année, ont un impact sur des millions de patients. Nous entrons dans une nouvelle ère de fabrication de précision, caractérisée par la vitesse, la fiabilité et une qualité irréprochable. Je suis ravi de diriger l’équipe de Precera Medical. Ensemble, nous allons continuer à faire de Precera Medical une société indépendante et prospère, tout en étant une véritable extension stratégique des équipes de nos clients afin d’améliorer les résultats pour les patients. »

À l’occasion de la clôture, Precera Medical a constitué un conseil consultatif (le « Conseil »), composé de plusieurs dirigeants expérimentés de l’industrie : Chris Qualters, actuel directeur de l’exploitation chez SK Capital, ancien PDG de TekniPlex Healthcare et ancien vice-président exécutif des sciences de la vie chez NN, Inc ; Art Burghouwt, ancien vice-président exécutif des ventes, du marketing et du développement des affaires chez Tecomet ; et Brian Hutchison, ancien PDG de Raumedic U.S. et ancien PDG de RTI Surgical. Le Conseil accueille également Aaron Davenport, directeur général de SK Capital, Josh Lieberman, directeur chez SK Capital, et Emmanuel Viellard, directeur général de LISI Group.

Josh Lieberman a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Dylan, à l’équipe de direction, à LISI et au Conseil pour accompagner le prochain chapitre de la Société désormais appelée Precera Medical. Nous prévoyons de soutenir l’investissement continu dans les capacités en général et dans les capacités élargies, à la fois organiquement et par le biais de fusions-acquisitions, afin de servir des OEM de premier plan dans les domaines les plus avancés de la technologie médicale et d’accélérer la croissance. »

« Cette transaction marque la fin d’un chapitre important pour LISI Group ainsi que le début d’une nouvelle aventure passionnante pour Precera Medical », a confié pour sa part Emmanuel Viellard. « Je suis fier de la croissance que nous avons réalisée depuis le lancement de la division en 2010. Les bases solides que nous avons posées sur le long terme, combinées aux ressources sectorielles et financières de SK Capital, vont permettre à Precera Medical de prospérer en tant que société indépendante et de soutenir la croissance de ses clients. »

La Transaction a été finalisée le 31 octobre 2025.

Piper Sandler & Co, Jefferies LLC et Sycomore Corporate Finance ont agi en tant que conseillers financiers, et Kirkland & Ellis en tant que conseiller juridique de SK Capital. Le financement par emprunt a été assuré par Partners Group, agissant pour le compte de ses clients, ainsi que par les équipes Private Credit & Infrastructure et Corporate Bank Leveraged Finance de la Deutsche Bank.

Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier et Dentons en tant que conseiller juridique de LISI Group.

À propos de SK Capital

SK Capital est une société d’investissement privée qui se concentre sur les secteurs des matériaux de spécialité, des ingrédients et des sciences de la vie. La société cherche à construire des entreprises résilientes, durables et en croissance qui créent une valeur économique considérable à long terme. SK Capital a pour objectif d’utiliser son expérience en matière d’industrie, d’exploitation et d’investissement pour identifier les opportunités de transformer les entreprises en organisations plus performantes avec un meilleur positionnement stratégique, une croissance et une rentabilité accrues, ainsi qu’un risque d’exploitation réduit. SK Capital gère actuellement environ 10 milliards de dollars d'actifs au 31 décembre 2024. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.skcapitalpartners.com.

À propos de Precera Medical

Precera Medical, dont le siège social est situé à Big Lake, dans le Minnesota, est une CDMO internationale qui produit des composants et des assemblages de haute précision destinés aux OEM du monde entier spécialisés dans la fabrication d’appareils médicaux. La Société transforme des conceptions complexes en solutions manufacturables et fiables pour les applications les plus exigeantes, notamment dans les domaines de la robotique chirurgicale, de la chirurgie mini-invasive, de l’orthopédie et des thérapies interventionnelles. Precera Medical exploite quatre sites de production, deux aux États-Unis, dans le Minnesota, et deux en France, et est experte dans le développement, le prototypage rapide, l’usinage de précision, le forgeage de précision et l’assemblage de dispositifs finis, y compris dans le cadre de productions hautement automatisées. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.preceramedical.com.

À propos de LISI Group

LISI est un groupe industriel d’envergure mondiale spécialisé dans la fabrication de solutions d’assemblage et de composants à forte valeur ajoutée pour les secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et du médical. Partenaire des plus grands acteurs mondiaux, l’entreprise est animée par des valeurs familiales et s’engage dans l’innovation et la recherche et le développement pour proposer des produits de demain répondant aux besoins de ses clients, notamment en termes de qualité, de sécurité et de performance. LISI Group se distingue ainsi par deux piliers stratégiques, l’innovation et l’excellence opérationnelle, auxquels vient s’ajouter une forte culture de RSE. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.lisi-group.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.