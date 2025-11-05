ZincFive presenta BC 2 AI per potenziare la prossima era dei centri dati guidati dall'AI
ZincFive presenta BC 2 AI per potenziare la prossima era dei centri dati guidati dall'AI
Distribuzione di alimentazione ad alta densità, pronta per gli impulsi, per mantenere il funzionamento affidabile dei centri dati di intelligenza artificiale mission-critical
ZincFive’s BC 2 AI marks a new chapter in AI data center power. Purpose-built for the speed and intensity of AI workloads, BC 2 AI delivers safe, sustainable, and pulse-ready power through advanced nickel-zinc (NiZn) technology. With ultra-fast response, high power density, and long service life, it enables operators to handle dynamic AI loads without sacrificing reliability or sustainability. Designed for both AI pulse cycling and traditional runtime support, BC 2 AI simplifies infrastructure, reduces costs, and empowers data center operators to scale confidently in the AI era.
PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--ZincFive®, il leader mondiale nelle soluzioni a base di batterie al nichel-zinco (NiZn) per applicazioni energetiche immediate, oggi ha annunciato il rilascio imminente di BC 2 AI, un innovativo armadio per batterie UPS al nichel-zinco progettato per rispondere alle esigenze energetiche specifiche dei carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale in centri dati mission-critical.
Sulla base delle prestazioni comprovate della BC Series di ZincFive, BC 2 AI è il primo sistema di batterie ottimizzato per l'intelligenza artificiale realizzato appositamente per funzionare in doppia modalità. Alimentato da un Battery Management System (Sistema di gestione della batteria) avanzato e dalla tecnologia NiZn messa a punto per cicli di impulsi AI elevati, supporta sia i carichi di lavoro dinamici dell'AI sia la protezione dalle interruzioni di alimentazione in un unico sistema compatto. Con una risposta transitoria ultra rapida, un'eccezionale densità di potenza e la sicurezza e sostenibilità superiori di questa composizione chimica, BC 2 AI consente ai centri dati di funzionare con sicurezza, mentre l'AI ridefinisce le esigenze energetiche delle infrastrutture.
Progettato per assorbire i picchi di carico transitori da cluster GPU e ambienti di addestramento dell'AI, BC 2 AI offre inoltre un supporto affidabile durante il funzionamento per le operazioni IT tradizionali. Gestendo l'alimentazione dinamica a livello UPS, riduce il carico sull'infrastruttura a monte, riduce l'overdesign degli UPS, abbassa i costi CAPEX e migliora le interazioni con la rete. Ottimizzata sia per la gestione degli impulsi che per la garanzia del funzionamento, fornisce semplicità, flessibilità e prestazioni senza compromessi.
Dotato di una nuova batteria a NiZn da 90Ah progettata per cicli di scarica ad alta intensità, BC 2 AI abbina una lunga durata utile con un modello compatto e aggiornabile sul campo che si adatta all'evoluzione dei requisiti energetici dell'AI, rendendolo una risorsa strategica a prova di futuro per i centri dati basati sull'AI.
Per gli hyperscaler, i fornitori di servizi di colocation e i partner OEM UPS, BC 2 AI offre prestazioni pronte per l'AI e garanzia di funzionamento con lo stesso ingombro delle tradizionali applicazioni informatiche. Le soluzioni della concorrenza possono richiedere da 2 a 4 volte più ingombro per soddisfare i picchi di alimentazione dell'AI (spesso fino al 150% della capacità nominale UPS) mentre BC 2 AI utilizza la densità di potenza superiore del NiZn per fornire la potenza a impulsi richiesta con un'espansione minima dell'ingombro. Il risultato è un'architettura energetica più intelligente ed efficiente che abbassa la CAPEX iniziale, riduce la OPEX a vita e promuove gli obiettivi di sostenibilità dei centri dati.
“L'AI sta trasformando la base stessa dei centri dati, creando nuove sfide che le tecnologie tradizionali non riescono a risolvere”, ha dichiarato Tod Higinbotham, CEO di ZincFive. “Con BC 2 AI, forniamo una soluzione di alimentazione sicura, sostenibile e pronta per il futuro, progettata per gestire i più esigenti carichi di lavoro dell'AI, pur continuando a sostenere il tradizionale backup informatico. Questo è un momento decisivo non solo per ZincFive, ma per l'intero settore dei centri dati, mentre si adatta all'era dell'AI”.
Con l'aumento del riconoscimento e della distribuzione in tutto il mondo della tecnologia ZincFive, l'azienda si è guadagnata una distinzione globale, tra cui l'inclusione nelle liste di TIME 2025 World’s and America’s Top GreenTech Companies, i premi 2024 Edison Award™, 2024 Overall Innovation of the Year di CleanTech Breakthrough, un posto da finalista agli 2023 S&P Platts Global Energy Awards, e molti altri importanti riconoscimenti del settore.
Informazioni su ZincFive, Inc.
ZincFive è il leader mondiale nell'innovazione e nella consegna di batterie al nichel-zinco e nelle soluzioni di alimentazione immediata. Con il supporto di un portafoglio eccezionale di brevetti internazionali, la tecnologia di ZincFive sfrutta The Power of Good Chemistry® per spingere il mondo verso il futuro. La tecnologia ZincFive si avvale di sicurezza e sostenibilità della chimica del nichel-zinco per offrire un'elevata densità di potenza e prestazioni per applicazioni mission critical. ZincFive è una società privata con sede a Tualatin, in Oregon. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zincfive.com.
ZincFive e The Power of Good Chemistry sono marchi registrati di ZincFive, Inc. e il logo ZincFive è un marchio di ZincFive, Inc.
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Contatto per i media:
Ilissa Miller
iMiller Pubbliche Relazioni
Tel: +1.914.315.6424
Email: zincfive@imillerpr.com