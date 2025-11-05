ZincFive presenta BC 2 AI per potenziare la prossima era dei centri dati guidati dall'AI

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--ZincFive®, il leader mondiale nelle soluzioni a base di batterie al nichel-zinco (NiZn) per applicazioni energetiche immediate, oggi ha annunciato il rilascio imminente di BC 2 AI, un innovativo armadio per batterie UPS al nichel-zinco progettato per rispondere alle esigenze energetiche specifiche dei carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale in centri dati mission-critical.

Sulla base delle prestazioni comprovate della BC Series di ZincFive, BC 2 AI è il primo sistema di batterie ottimizzato per l'intelligenza artificiale realizzato appositamente per funzionare in doppia modalità. Alimentato da un Battery Management System (Sistema di gestione della batteria) avanzato e dalla tecnologia NiZn messa a punto per cicli di impulsi AI elevati, supporta sia i carichi di lavoro dinamici dell'AI sia la protezione dalle interruzioni di alimentazione in un unico sistema compatto. Con una risposta transitoria ultra rapida, un'eccezionale densità di potenza e la sicurezza e sostenibilità superiori di questa composizione chimica, BC 2 AI consente ai centri dati di funzionare con sicurezza, mentre l'AI ridefinisce le esigenze energetiche delle infrastrutture.

Progettato per assorbire i picchi di carico transitori da cluster GPU e ambienti di addestramento dell'AI, BC 2 AI offre inoltre un supporto affidabile durante il funzionamento per le operazioni IT tradizionali. Gestendo l'alimentazione dinamica a livello UPS, riduce il carico sull'infrastruttura a monte, riduce l'overdesign degli UPS, abbassa i costi CAPEX e migliora le interazioni con la rete. Ottimizzata sia per la gestione degli impulsi che per la garanzia del funzionamento, fornisce semplicità, flessibilità e prestazioni senza compromessi.

Dotato di una nuova batteria a NiZn da 90Ah progettata per cicli di scarica ad alta intensità, BC 2 AI abbina una lunga durata utile con un modello compatto e aggiornabile sul campo che si adatta all'evoluzione dei requisiti energetici dell'AI, rendendolo una risorsa strategica a prova di futuro per i centri dati basati sull'AI.

Per gli hyperscaler, i fornitori di servizi di colocation e i partner OEM UPS, BC 2 AI offre prestazioni pronte per l'AI e garanzia di funzionamento con lo stesso ingombro delle tradizionali applicazioni informatiche. Le soluzioni della concorrenza possono richiedere da 2 a 4 volte più ingombro per soddisfare i picchi di alimentazione dell'AI (spesso fino al 150% della capacità nominale UPS) mentre BC 2 AI utilizza la densità di potenza superiore del NiZn per fornire la potenza a impulsi richiesta con un'espansione minima dell'ingombro. Il risultato è un'architettura energetica più intelligente ed efficiente che abbassa la CAPEX iniziale, riduce la OPEX a vita e promuove gli obiettivi di sostenibilità dei centri dati.

“L'AI sta trasformando la base stessa dei centri dati, creando nuove sfide che le tecnologie tradizionali non riescono a risolvere”, ha dichiarato Tod Higinbotham, CEO di ZincFive. “Con BC 2 AI, forniamo una soluzione di alimentazione sicura, sostenibile e pronta per il futuro, progettata per gestire i più esigenti carichi di lavoro dell'AI, pur continuando a sostenere il tradizionale backup informatico. Questo è un momento decisivo non solo per ZincFive, ma per l'intero settore dei centri dati, mentre si adatta all'era dell'AI”.

Con l'aumento del riconoscimento e della distribuzione in tutto il mondo della tecnologia ZincFive, l'azienda si è guadagnata una distinzione globale, tra cui l'inclusione nelle liste di TIME 2025 World’s and America’s Top GreenTech Companies, i premi 2024 Edison Award™, 2024 Overall Innovation of the Year di CleanTech Breakthrough, un posto da finalista agli 2023 S&P Platts Global Energy Awards, e molti altri importanti riconoscimenti del settore.

Informazioni su ZincFive, Inc.

ZincFive è il leader mondiale nell'innovazione e nella consegna di batterie al nichel-zinco e nelle soluzioni di alimentazione immediata. Con il supporto di un portafoglio eccezionale di brevetti internazionali, la tecnologia di ZincFive sfrutta The Power of Good Chemistry® per spingere il mondo verso il futuro. La tecnologia ZincFive si avvale di sicurezza e sostenibilità della chimica del nichel-zinco per offrire un'elevata densità di potenza e prestazioni per applicazioni mission critical. ZincFive è una società privata con sede a Tualatin, in Oregon. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zincfive.com.

