Merz Aesthetics® presenta la nueva jering BELOTERO® , que ofrece mayor precisión, comodidad y facilidad de uso

RALEIGH, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, la empresa de estética médica más grande del mundo dedicada exclusivamente a este sector, anunció hoy el lanzamiento de una nueva jeringa para su marca líder en ácido hialurónico (HA), BELOTERO®. La nueva jeringa está diseñada ergonómicamente para mejorar el procedimiento de tratamiento, ofreciendo mayor precisión, comodidad y facilidad de uso. Su lanzamiento comenzará primero en Europa y posteriormente se extenderá a mercados de todo el mundo.

“Es la primera región en que será presentada esta innovación antes de nuestra expansión global, me enorgullece compartir este evento tan importante en la trayectoria de BELOTERO® como líder de confianza en tratamientos con ácido hialurónico”, dijo Gonzalo Mibelli, presidente a cargo de la región EMEA.

¿Qué es BELOTERO®?

BELOTERO® es el primer y único tratamiento de ácido hialurónico (HA) biomimético con gel Cohesive Polydensified Matrix (CPM)®, diseñado para imitar las características y el comportamiento de la piel y sus capas profundas. La marca cuenta con un portafolio completo de soluciones personalizadas para realzar los rasgos faciales, mejorar la calidad de la piel y reducir los signos del envejecimiento, con resultados naturales y duraderos. BELOTERO® celebró recientemente 20 años de éxito en el negocio de la estética, con más de 18 millones de jeringas vendidas en todo el mundo: un verdadero testimonio de su legado.3

Diseño inteligente. Control preciso.

“Desde el punto de vista del diseño, la nueva jeringa BELOTERO® ofrece tanto estética como funcionalidad, particularmente gracias a su excelente tacto y agarre ergonómico para los dedos”, dijo la Dra. Tatjana Pavicic, dermatóloga certificada en Múnich, Alemania. “Las superficies de silicona antideslizantes y codificadas por colores, características de la marca, mejoran la experiencia del usuario, facilitan la identificación, brindan comodidad al profesional y garantizan estabilidad durante los procedimientos.”

Con un diseño protegido por patente desarrollado exclusivamente para BELOTERO®, la nueva jeringa premium, con la misma fórmula confiable, destaca en el mercado global con varias mejoras clave:

Diseño ergonómico: La jeringa rediseñada ofrece un agarre más cómodo, facilitando su utilización durante los procedimientos. 4

La jeringa rediseñada ofrece un agarre más cómodo, facilitando su utilización durante los procedimientos. Precisión en cualquier ángulo: Diseñada para un rendimiento consistente, la jeringa se adapta a distintos ángulos, proporcionando mayor control y estabilidad.

Diseñada para un rendimiento consistente, la jeringa se adapta a distintos ángulos, proporcionando mayor control y estabilidad. Seguridad mejorada en el nuevo diseño: Un sistema Luer Lock integrado mantiene la aguja sujetada con firmeza, lo que garantiza una administración más segura.

Validez clínica y reconocimiento por expertos

“Estamos encantados de que nuestra nueva jeringa BELOTERO® haya sido reconocida por un panel de usuarios expertos por ofrecer control de volumen, adaptabilidad y manejo consistente, tal como sabemos que buscan nuestros clientes y pacientes”, dijo Alexis Stern, directora global de Marketing de Merz Aesthetics. “De hecho, el 93 % de los usuarios calificó la nueva jeringa BELOTERO® como fácil e intuitiva.”4

La nueva jeringa BELOTERO® se lanzará inicialmente con BELOTERO® Balance Lidocaine, BELOTERO® Soft Lidocaine y BELOTERO® Intense Lidocaine en Austria, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, Italia, Suiza, España, Portugal, Reino Unido, Irlanda y Malta, seguido de un despliegue global por fases. Todos los productos de BELOTERO® que utilizan la jeringa actual continúan siendo seguros y eficaces, conforme a las indicaciones de uso.

Acerca de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics es una empresa de estética médica con una larga trayectoria empoderando a profesionales de la salud, pacientes y empleados para que vivan cada día con confianza. Nuestro objetivo es ayudar a las personas de todo el mundo a verse, sentirse y vivir como la mejor versión de sí mismas, según su propia definición. Clínicamente probada, su portafolio incluye inyectables, dispositivos y tratamientos para el cuidado de la piel, diseñados para satisfacer las necesidades de cada paciente con altos estándares de seguridad y eficacia. Siendo una empresa familiar con más de 115 años de historia, Merz Aesthetics es reconocida por construir conexiones únicas con los clientes, quienes se sienten como parte de la familia. La sede global de Merz Aesthetics se encuentra en Raleigh, Carolina del Norte, EE. UU., y cuenta con presencia comercial en 90 países alrededor del mundo. Además, forma parte de Merz Group, fundado en 1908 y con sede en Fráncfort, Alemania. Para obtener más información, visite merzaesthetics.com.

Consideraciones importantes sobre los tratamientos con ácido hialurónico BELOTERO® Soft Lidocaine, BELOTERO® Balance Lidocaine, y BELOTERO® Intense Lidocaine Hyaluronic Acid

BELOTERO® Soft Lidocaine es un implante inyectable biodegradable destinado al relleno de líneas finas periorales. BELOTERO®Soft Lidocaine ees un dispositivo sin un propósito médico previsto. BELOTERO® Soft Lidocaine está indicado para inyección en la dermis superficial y media para el tratamiento de líneas finas periorales.

BELOTERO® Balance Lidocaine es un implante inyectable biodegradable destinado al relleno de arrugas y pliegues faciales, así como al aumento de labios. BELOTERO® Balance Lidocaine es un dispositivo sin un propósito médico previsto. BELOTERO® Balance Lidocaine está indicado para inyección en la dermis superficial y media para el tratamiento de surcos nasolabiales, líneas de marioneta, líneas periorales y comisuras bucales. BELOTERO® Balance Lidocaine está indicado para inyección submucosa o subcutánea para el aumento de labios.

BELOTERO® Intense Lidocaine es un implante inyectable biodegradable destinado al relleno de arrugas y pliegues faciales profundos, así como para restaurar y aumentar el volumen de tejido blando. BELOTERO® Intense Lidocaine es un dispositivo sin un propósito médico previsto. BELOTERO® Intense Lidocaine está indicado para inyección en la dermis profunda para el tratamiento de surcos nasolabiales y líneas de marioneta. BELOTERO®Intense Lidocaine también está indicado para inyección submucosa o subcutánea para el aumento de labios.

Referencias

Nota de patente: WO 2005/085329 “Biocompatible crosslinked gel”. Casabona G, et al. 2025, AMWC Congress, The Cohesive Polydensified Matrix Hyaluronic Acid (CPM-HA) Gels Demonstrate Biomimetic Tissue Plane Adaptation: An Integrative Analysis of Physiochemical Properties. Datos en archivo. (Aprobación CE) Datos en archivo. 2021 Emergo Design Change Validation Report

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.