Merz Aesthetics® präsentiert neue BELOTERO®-Spritze – für mehr Präzision, Komfort und Benutzerfreundlichkeit

RALEIGH, North Carolina, USA--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, das weltweit größte Unternehmen im Segment der medizinischen Ästhetik, gab heute die Einführung einer neuen Spritze für seine branchenführende Hyaluronsäuremarke BELOTERO®* bekannt. Die neue Spritze wurde ergonomisch gestaltet, um das Patientenerlebnis zu verbessern und mehr Präzision, Komfort und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Zunächst wird die neue Spritze in Europa auf den Markt kommen, anschließend soll sie weltweit eingeführt werden.

„Als erste Region, die diese Innovation im Vorfeld unserer globalen Expansion einführt, bin ich stolz darauf, diesen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte von BELOTERO® als vertrauenswürdiger Marktführer im Bereich der Hyaluronsäurebehandlungen mit Ihnen teilen zu dürfen“, kommentiert Gonzalo Mibelli, President, EMEA Region.

Was ist BELOTERO®?

BELOTERO® ist eine sorgfältig entwickelte, umfangreiche Produktreihe hochkohäsiver Hyaluronsäure-Filler, die durch nahtlose Gewebeintegration vorhersehbare, harmonische Ergebnisse erzielt. Das Portfolio umfasst maßgeschneiderte Lösungen zur Verbesserung der Gesichtskonturen, zur Optimierung der Hautqualität und zur sichtbaren Reduzierung von Alterungserscheinungen mit langanhaltenden**, natürlich wirkenden Ergebnissen.2-4

Vor Kurzem feierte BELOTERO® sein 20-jähriges Bestehen auf dem Markt für ästhetische Medizin. Mit weltweit über 18 Millionen verkauften Spritzen unterstreicht das Produkt seine Erfolgsgeschichte.3

Intelligentes Design. Präzise Kontrolle. Langbewährte Formel.

„Aus technischer Sicht vereint die neue BELOTERO®-Spritze* Ästhetik und Funktionalität – insbesondere aufgrund ihrer fortschrittlichen Haptik und ergonomischen Griffigkeit“, erläutert Dr. Tatjana Pavicic, Fachärztin für Dermatologie in München. „Die rutschfesten, farbcodierten Silikonoberflächen verbessern die Benutzerfreundlichkeit, erleichtern die Identifizierung, bieten Komfort für den Anwender und erhöhen die Stabilität während der Behandlung.“

Mit einem patentgeschützten Design, das exklusiv für BELOTERO® entwickelt wurde, hebt sich die neue Spritze mit der bewährten Formel durch mehrere wesentliche Verbesserungen auf dem globalen Markt hervor:

Ergonomisches Design: Die überarbeitete Spritze liegt besser in der Hand und erleichtert somit die Handhabung während der Behandlung. 4

Die überarbeitete Spritze liegt besser in der Hand und erleichtert somit die Handhabung während der Behandlung. Präzision in jedem Winkel: Die Spritze wurde für konstante Behandlungsergebnisse entwickelt und passt sich unterschiedlichen Winkeln an. Dadurch bietet sie mehr Kontrolle und Stabilität.

Die Spritze wurde für konstante Behandlungsergebnisse entwickelt und passt sich unterschiedlichen Winkeln an. Dadurch bietet sie mehr Kontrolle und Stabilität. Verbessertes Sicherheitsdesign: Ein integriertes Luer-Lock-System sorgt für einen zuverlässigen Sitz der Nadel und erhöht die Sicherheit der Verabreichung.

Klinisch validiert und durch Experten bestätigt

„Wir sind hoch erfreut, dass unsere neue BELOTERO®-Spritze* bereits von einer Expertengruppe bestätigt wurde. Demnach bietet sie die Volumenkontrolle, Anpassungsfähigkeit und konsistente Handhabung, die unsere Kunden und Patienten erwarten“, berichtet Alexis Stern, Global Chief Marketing Officer bei Merz Aesthetics. „Tatsächlich bewerteten 93 % der Anwender die neue BELOTERO®-Spritze* als unkompliziert und intuitiv.“4

Die neue BELOTERO®-Spritze wird zunächst mit BELOTERO® Balance®, BELOTERO® Soft, and BELOTERO® Intense in Österreich, Belgien, den Niederlanden, Luxemburg, Deutschland, Italien, der Schweiz, Spanien, Portugal, Großbritannien, Irland und Malta eingeführt. Anschließend erfolgt die weltweite Markteinführung in mehreren Phasen. Alle BELOTERO®-Produkte mit der bisherigen Spritze können weiterhin wie angegeben verwendet werden.

* Erhältlich für BELOTERO® Balance, Intense und Soft

** Je nach verwendetem Produkt beträgt die Wirkungsdauer laut klinischen Daten zwischen 6 und 18 Monaten.

Über Merz Aesthetics

Merz Aesthetics ist ein Unternehmen im Segment der medizinischen Ästhetik mit einer langen Tradition, Ärzten, Patienten und Mitarbeitern zu helfen, ihren Alltag mit Zuversicht zu leben. Unser Ziel ist es, Menschen weltweit dabei zu unterstützen, ihr bestes Selbst zu sein – ganz gleich, was sie darunter verstehen. Das klinisch erprobte Produktportfolio umfasst Injektionspräparate und Geräte, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen Patienten zugeschnitten sind und hohe Qualitätsstandards erfüllen. Merz Aesthetics ist seit mehr als 115 Jahren in Familienbesitz und bekannt dafür, einzigartige Beziehungen zu Kunden aufzubauen, die sich wie Familienmitglieder fühlen. Der weltweite Sitz von Merz Aesthetics befindet sich in Raleigh, US-Bundesstaat North Carolina, und das Unternehmen ist in 90 Ländern weltweit vertreten. Das Unternehmen gehört außerdem zur Merz Group, die 1908 gegründet wurde und ihren Sitz in Frankfurt am Main hat. Erfahren Sie mehr unter merzaesthetics.com.

Alle BELOTERO®-Produkte enthalten Lidocain, da BELOTERO® ohne Lidocain mit Ausnahme von BELOTERO® Revive, das ohne Lidocain entwickelt wurde, nicht mehr erhältlich ist. Zu Ihrer Information: BELOTERO® – mit Lidocain und ohne Lidocain weisen dieselben Produktspezifikationen auf. Der wesentliche Unterschied besteht in der Beigabe (bzw. dem Fehlen) von Lidocain.

Wichtige Hinweise zur Behandlung mit BELOTERO® Soft Lidocaine, BELOTERO® Balance Lidocaine und BELOTERO® Soft Lidocaine, BELOTERO® Balance Lidocaine und BELOTERO® Intense Lidocaine Hyaluronsäure

BELOTERO® Soft Lidocaine ist ein injizierbares, biologisch abbaubares Implantat, das zum Auffüllen von feinen Falten im Mundbereich bestimmt ist. BELOTERO® Soft Lidocaine ist ein Produkt ohne medizinischen Verwendungszweck. BELOTERO® Soft Lidocaine ist für die Injektion in die obere bis mittlere Hautschicht zur Behandlung von feinen Falten im Mundbereich indiziert.

BELOTERO® Balance Lidocaine ist ein injizierbares, biologisch abbaubares Implantat, das zum Auffüllen von Gesichtsfalten und -falten sowie zur Lippenvergrößerung bestimmt ist. BELOTERO® Balance Lidocaine ist ein Produkt ohne medizinischen Verwendungszweck. BELOTERO® Balance Lidocaine ist zur Injektion in die obere bis mittlere Hautschicht zur Behandlung von Nasolabialfalten, Marionettenfalten, perioralen Falten und Mundwinkelfalten indiziert. BELOTERO® Balance Lidocaine ist für die submukosale oder subkutane Injektion zur Lippenvergrößerung indiziert.

BELOTERO® Intense Lidocaine ist ein injizierbares, biologisch abbaubares Implantat, das zum Auffüllen tiefer Gesichtsfalten und -falten sowie zur Wiederherstellung und Verbesserung des Weichgewebevolumens bestimmt ist. BELOTERO® Intense Lidocaine ist ein Produkt ohne medizinischen Verwendungszweck. BELOTERO® Intense Lidocaine ist für die Injektion in die tiefe Dermis zur Behandlung von Nasolabialfalten und Marionettenfalten indiziert. BELOTERO® Intense Lidocaine ist für die submukosale oder subkutane Injektion zur Lippenvergrößerung indiziert.

Quellenangaben

Fischer TC, et al. Facial Plast Surg. 2016 Jun;32(3):283- Molliard S.G., et al. J Med Behav Biomed Mater. 2016;61:290-8. Van Loghem, J. et al. Clin Cosm Inv Dermatol. 2021:14 1175-1 Archivdaten (CE-Zulassung) Archivdaten, Emergo Design Change Validation Report 2021

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.