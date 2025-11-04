Merz Aesthetics®推出新型BELOTERO® 注射器，使用更精准、更舒适、更方便

北卡罗来纳州罗利--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的医学美容企业Merz Aesthetics今天宣布推出新款注射器，用于该公司领先的透明质酸（又称玻尿酸，HA）品牌BELOTERO®。新款注射器采用人体工学设计，不仅提高了治疗体验，而且还具有更好的精准性、舒适性和易用性。新款注射器将首先在欧洲上市，然后陆续向全球其他市场推广。

“BELOTERO®是透明质酸治疗领域备受信赖的领先品牌，作为在我们全球推广之前首先尝试此创新成果的地区，我非常荣幸与大家分享该品牌历史上这一激动人心的里程碑”，该公司欧洲中东及非洲地区总裁Gonzalo Mibelli表示。

什么是BELOTERO®？

BELOTERO®是首个也是唯一与Cohesive Polydensified Matrix (CPM)®（一种凝聚多密度基质）凝胶联合治疗的仿生透明质酸（即玻尿酸，HA）品牌，旨在模拟皮肤和深层组织特征和行为。该品牌提供全面的产品组合和定制解决方案，以增强面部特征，改善皮肤质量，减少老化迹象，呈现自然、持久的效果。BELOTERO®最近刚刚庆祝了进军美容市场20周年，在全球售出超过1,800万只注射器，彰显了该品牌的历史底蕴。3

设计巧妙。控制精准。

“从设计的角度，新型BELOTERO®注射器兼顾美学和功能性要求，尤其是它出色的触觉反馈和人体工学指握设计”，来自德国慕尼黑的认证皮肤科医生Tatjana Pavicic博士指出。“它采用标志性配色的防滑落硅胶表面，不仅增强了用户体验，同时可轻松识别，让医务人员在使用过程中感到舒适和稳定。”

采用专为BELOTERO®新型高端注射器研发的专利保护设计，以及同样备受信赖的配方，以多项关键改进引领全球市场，例如：

人体工学设计： 经重新设计的注射器握持更舒适，在治疗过程中处理更轻松。 4

经重新设计的注射器握持更舒适，在治疗过程中处理更轻松。 每个角度都能精准注射： 这款注射器专为保证稳定的注射器性能而设计，可适应各种角度，让使用者能够更好地控制、更加稳定。

这款注射器专为保证稳定的注射器性能而设计，可适应各种角度，让使用者能够更好地控制、更加稳定。 更安全的设计：通过集成Luer Lock系统，牢固锁定注射针，提高用药安全性。

经临床验证并获专家认可。

“我们的新型BELOTERO®注射器已经获得多位专家用户的认可，具有客户和患者所需的注射量控制、适应性和稳定性特点，对此我们倍感振奋”，Merz Aesthetics全球首席营销官Alexis Stern表示。“事实上，93%的用户都评价新型BELOTERO®注射器易用、直观。”4

新型BELOTERO®注射器将首先在奥地利、比利时、荷兰、卢森堡、德国、意大利、瑞士、西班牙、葡萄牙、英国、爱尔兰和马耳他推出BELOTERO® Balance Lidocaine、BELOTERO® Soft Lidocaine和BELOTERO® Intense Lidocaine这三款产品，之后将分阶段在全球上市。所有采用当前型号注射器的BELOTERO®产品可继续按说明安全、有效使用。

关于Merz Aesthetics

Merz Aesthetics是一家历史悠久的医学美容企业，让医务人员、患者和员工能够每天自信地生活。我们以帮助全世界的人为宗旨，让他们能够展现自己最美好的容貌、感受和生活，无论他们如何定义最美好。该公司的产品组合已通过临床检验，包括注射产品、器械和护肤治疗等，旨在以极高的安全性和有效性标准满足每位患者的需求。Merz Aesthetics是一家拥有超过115年历史的家族企业，以为客户带来家一般的独特感觉闻名。Merz Aesthetics的全球总部位于美国北卡罗来纳州罗利，并在全球90个国家和地区开展商业。该公司是Merz Group旗下公司，后者创立于1908年，总部位于德国法兰克福。更多信息请访问merzaesthetics.com。

有关BELOTERO® Soft Lidocaine、BELOTERO® Balance Lidocaine和BELOTERO® Intense Lidocaine透明质酸治疗的重要注意事项

BELOTERO® Soft Lidocaine是一款可注射的生物可降解植入物，用于填充口周细纹。BELOTERO® Soft Lidocaine是一种无指定医学用途的器械。BELOTERO® Soft Lidocaine适用于注射到表皮层到中皮层中，以治疗口周细纹。

BELOTERO® Balance Lidocaine是一种可注射的生物可降解植入物，旨在用于填充面部皱纹和褶皱以及增强唇部。BELOTERO® Balance Lidocaine是一种无指定医学用途的器械。BELOTERO® Balance Lidocaine适用于注射到表皮层到真皮层中，以治疗法令纹褶皱、木偶纹、口周纹和口腔连合。BELOTERO® Balance Lidocaine适用于黏膜下或皮下注射，以增强唇部。

BELOTERO® Intense Lidocaine是一种可注射到生物可降解植入物，用于填充深度面部皱纹和褶皱，以及恢复和增强软组织容量。BELOTERO® Intense Lidocaine是一种无指定医学用途的器械。BELOTERO® Intense Lidocaine适用于注射到皮下，以治疗法令纹和木偶纹。BELOTERO® Intense Lidocaine适用于黏膜下或皮下注射，以增强唇部。

