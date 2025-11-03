トリニティ、EVERSANAのAPACMEアドバイザリーサービスを買収し、グローバル拠点を拡大

米マサチューセッツ州ウォルサム--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 2025年11月3日 - グローバルなライフサイエンス商業化ソリューションのリーダーで、製薬、バイオテクノロジー、医療技術企業の医療イノベーションを支援し、戦略的かつテクノロジーを活用した商業化企業として高い評価を受けるトリニティは、EVERSANAのアジア太平洋および中東（APACME）地域におけるアドバイザリーサービス事業の買収を発表しました。

この戦略的買収により、EVERSANAのAPACME地域におけるアドバイザリーサービス事業はトリニティに移行し、テクノロジーを活用した戦略、見識、分析を通じて世界中のライフサイエンス企業を支援するというトリニティのミッションをさらに推進します。これはトリニティにとっても新たな時代の幕開けとなり、統合型ポートフォリオを拡大し、世界中の製薬、バイオテクノロジー、医療技術企業にさらなるインパクトを提供し、ライフサイエンス・イノベーションで急成長するアジア太平洋・中東・アフリカ（APACME）地域におけるノウハウと現地プレゼンスを強化していきます。今回の買収により、トリニティは2025年7月にメキシコシティにオフィスを開設するとともに、シンガポール、東京、ムンバイ、上海、シドニー、ドバイに拠点を展開します。

トリニティのCEOであるレスリー・オーンは、「トリニティは、EVERSANAのAPACMEチームを当社のグローバルチームに迎え入れることができ、大変嬉しく思っています」と述べています。今回の買収は、アジア太平洋地域および中東における同社のプレゼンスを強化するだけでなく、クライアントとその患者のための実世界でのインパクトの提供に取り組む、2つの優れたチームを統合するものです。両チームの地域リーダーシップ、強固な顧客関係、そして卓越したコンサルティングの実績は、トリニティのエビデンスに基づくアプローチとテクノロジーを活用した能力とが最適に補完し合います。両社の協力により、ライフサイエンス企業が製品ライフサイクルのあらゆる段階において商業的および臨床的成功を収められるよう支援する、独自の立場を確立します。

トリニティは、ほぼ30年前の創業以来、ライフサイエンス アドバイザリーおよびテクノロジー ソリューションのリーダーとしての地位を確立してきました。350社を超える世界中のクライアントから信頼されるトリニティは、製薬、バイオテクノロジー、医療技術企業における医療イノベーションを支援し、戦略的かつテクノロジーを活用した商業化企業として高く評価されています。2025年には、フォーブルのベスト・マネジメント・コンサルティング・ファームリストに再び選出され、エベレスト・グループのライフサイエンスAIやアナリティクスに関するPEAK Matrix®においてもリーダーの地位を獲得しました。

今回の買収に伴い、トリニティとEVERSANAは、同地域におけるライフサイエンス分野の共通のクライアントに利益をもたらす戦略的提携契約を締結しました。EVERSANAは、より広範な商業化事業を維持し、APACME地域全体のクライアントに対し、コンプライアンス、フィールド展開、市場アクセスソリューションを含む包括的なサービスを引き続き提供します。

