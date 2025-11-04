Merz Aesthetics®推出全新BELOTERO® 注射器，帶來更加精準、舒適、便利的使用體驗

北卡羅來納州羅利--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最大的專業醫學美妝企業Merz Aesthetics今日宣布，其領先的玻尿酸（HA）品牌BELOTERO®推出全新注射器。這款全新注射器採用符合人體工學的設計，旨在提升療程體驗，使其更加精準、舒適與便利。全新注射器將首先在歐洲上市，隨後推廣至全球市場。

歐洲，中東及非洲地區總裁Gonzalo Mibelli表示：「作為率先引進這項創新技術、為全球擴張鋪路的地區，我深感自豪能夠分享BELOTERO®作為玻尿酸治療領域值得信賴的領導者，在發展歷程中達成的這座激動人心的里程碑。」

什麼是BELOTERO®？

BELOTERO®是首款也是唯一一款採用內聚稠密基質（CPM）®凝膠技術的仿生玻尿酸（HA）治療產品，旨在模擬皮膚及其深層組織的特性和行為。該品牌擁有全系列產品，提供量身打造的解決方案，以改善臉部輪廓、提升膚質並減少衰老跡象，帶來自然持久的效果。BELOTERO®近期迎來了其在美容市場的二十週年慶，全球累計銷售量突破1,800萬支注射器，充分印證了其卓越傳承。3

智慧設計，精準操控。

德國慕尼黑的認證皮膚科醫生Tatjana Pavicic博士表示：「從設計角度來看，新款BELOTERO®注射器兼具美學與功能性，尤其體現在其出色的觸感和符合人體工學的指握設計上。防滑的標誌性彩色矽膠表面提升了使用者體驗，便於識別，並確保了操作者在使用過程中的舒適度和穩定性。」

這款全新高端注射器採用專為BELOTERO®開發的專利保護設計，在維持原有可靠配方的前提下，憑藉多項關鍵升級在全球市場中脫穎而出，例如：

符合人體工學的設計： 經過重新設計的注射器握感更舒適，讓操作更方便。 4

經過重新設計的注射器握感更舒適，讓操作更方便。 各個角度的精準控制： 注射器經過精心設計，可適應各種角度，確保其效果始終如一，提供了更佳的控制力和穩定性。

注射器經過精心設計，可適應各種角度，確保其效果始終如一，提供了更佳的控制力和穩定性。 更加完善的安全設計：整合式魯爾接頭系統可牢固連接針頭，確保更安全的注射。

經臨床驗證並獲得專家認可。

Merz Aesthetics全球行銷長Alexis Stern表示：「全新BELOTERO®注射器能夠獲得專家使用者的認可讓我們倍感興奮，其具備的容量控制、適應性和操作穩定性正是我們的客戶和患者所需要的。事實上，93%的使用者認為全新BELOTERO®注射器的操作『簡易直覺』。」4

新款BELOTERO®注射器的首批產品BELOTERO® Balance Lidocaine、BELOTERO® Soft Lidocaine及BELOTERO® Intense Lidocaine將首先在奧地利、比利時、荷蘭、盧森堡、德國、義大利、瑞士、西班牙、葡萄牙、英國、愛爾蘭和馬耳他上市，隨後將在全球範圍內分階段推廣。所有採用現有注射器的BELOTERO®產品仍可安全有效地依照指示使用。

關於Merz Aesthetics

Merz Aesthetics是一家醫學美妝企業，長期致力於為醫療保健專業人員、病患和員工賦能，使其充滿信心地迎接每一天的生活。我們的目標是協助世界各地的人們展現出、感受到並活出最好的自己——無論他們對此如何定義。其經過臨床驗證的產品組合包括注射劑、器材和皮膚護理治療，旨在以高標準的安全性和有效性滿足每位病患的需求。Merz Aesthetics是一家擁有超過115年歷史的家族企業，以與客戶建立如同家人般獨特的連結而聞名於世。Merz Aesthetics的全球總部位於美國北卡羅來納州羅利，在全球90個國家設有商業分支機搆。它也是Merz Group旗下公司，該集團成立於1908年，總部位於德國法蘭克福。如欲瞭解更多資訊，請造訪：merzaesthetics.com。

BELOTERO® Soft Lidocaine、BELOTERO® Balance Lidocaine及BELOTERO® Intense Lidocaine玻尿酸治療的重要注意事項

BELOTERO® Soft Lidocaine是一種可注射的生物可降解植入物，用於填充口周細紋。BELOTERO® Soft Lidocaine是一種無特定醫療用途的醫療器材。BELOTERO® Soft Lidocaine適用於注射至真皮淺層至中層，以治療口周細紋。

BELOTERO® Balance Lidocaine是一種可注射的生物可降解植入物，用於填充臉部細紋和褶皺以及豐唇。BELOTERO® Balance Lidocaine是一種無特定醫療用途的醫療器材。BELOTERO® Balance Lidocaine適用於注射至真皮淺層至中層，以治療法令紋、木偶紋、口周紋和嘴角紋。BELOTERO® Balance Lidocaine適用於黏膜下或皮下注射，以達到豐唇效果。

BELOTERO® Intense Lidocaine是一種可注射的生物可降解植入物，用於填充臉部深層皺紋和褶皺，以及恢復和增強軟組織容量。BELOTERO® Intense Lidocaine是一種無特定醫療用途的醫療器材。BELOTERO® Intense Lidocaine適用於注射到真皮深層，以治療法令紋和木偶紋。BELOTERO® Intense Lidocaine適用於黏膜下或皮下注射，以達到豐唇效果。

