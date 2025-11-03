Merz Aesthetics® presenta la nueva jeringa BELOTERO® que brinda mayor precisión, bienestar y facilidad de uso

RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, la empresa de estética médica más grande del mundo dedicada a este campo, anunció hoy el lanzamiento de una nueva jeringa para su marca líder en la categoría de ácido hialurónico (AH), BELOTERO®*. La nueva jeringa ha sido diseñada ergonómicamente para mejorar la experiencia del tratamiento, ofreciendo mayor precisión, bienestar y facilidad de uso. La jeringa rediseñada se lanzará primero en Europa y, posteriormente, se ampliará a mercados de todo el mundo.

“Como somos la primera región en donde se presenta esta innovación antes de hacerlo al resto del mundo, me complace compartir este hito importante en la historia de BELOTERO®, líder confiable en tratamientos con ácido hialurónico,“ señaló Gonzalo Mibelli, presidente de la región de Europa, Oriente Próximo y África (EMEA).

