-

Merz Aesthetics® introduceert nieuwe BELOTERO® spuit die meer nauwkeurigheid, beter comfort en gebruiksgemak biedt

Herwerkte spuit is een probleemloze samenvloeiing van innovatie en functionaliteit, waarmee een nieuwe standaard wordt bepaald voor nauwkeurigheid en gemak tijdens het toedienen van een injectie.

Merz Aesthetics® Introduces New BELOTERO® Syringe Offering Greater Precision, Comfort and Ease of Use

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, ’s werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in cosmetische geneeskunde, maakte vandaag de lancering bekend van een nieuwe spuit voor haar HA-merk (hyaluronzuur) BELOTERO®*, toonaangevend in deze categorie. De nieuwe spuit is ergonomisch ontworpen om de ervaring van de behandeling te verbeteren dankzij meer precisie, beter comfort en gebruiksgemak. De nieuwe spuit wordt eerst in Europa gelanceerd en zal daarna naar markten over de hele wereld worden uitgebreid.

“Als eerste regio waar deze innovatie in aanloop op onze wereldwijze uitbreiding wordt gelanceerd, ben ik trots om deze interessante mijlpaal in de geschiedenis van BELOTERO® te mogen delen, als alom vertrouwde leider in behandelingen met hyaluronzuur,” verklaart Gonzalo Mibelli, voorzitter voor de EMEA-regio.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Mediacontact
Merz Aesthetics
Internationale bedrijfscommunicatie
6501 Six Forks Road, Raleigh NC 27615
919-302-3296
media@merz.com

Industry:

Merz Aesthetics

Details
Headquarters: Raleigh, NC - North Carolina
CEO: Bob Rhatigan
Employees: 950
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)Italian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Mediacontact
Merz Aesthetics
Internationale bedrijfscommunicatie
6501 Six Forks Road, Raleigh NC 27615
919-302-3296
media@merz.com

More News From Merz Aesthetics

Merz Aesthetics® kondigt Salma Hayek Pinault aan als allereerste wereldwijde merkambassadeur voor Ultherapy PRIME, het nieuwe platform voor niet-chirurgische huidlifting en -versteviging

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics®, 's werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in medische esthetiek, is er trots op de wereldberoemde actrice, regisseur en producent Salma Hayek Pinault aan te kondigen als de allereerste wereldwijde merkambassadeur voor Ultherapy PRIME. Ultherapy PRIME herdefinieert de toekomst van medische esthetiek en is een geavanceerd micro-gefocust ultrageluidsplatform voor gepersonaliseerde, niet-invasieve huidlifting en -versteviging.1,2 Het is bedoeld om...

Merz Aesthetics onthult globale gegevens over het verband tussen vertrouwen, zelfbevestiging en esthetische behandelingen

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, ’s werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in medische esthetiek, maakte vandaag de bevindingen bekend van haar inaugurale globale studie, Pillars of Confidence: Global Insights on Aesthetics and Self-Affirmation . De studie verkent de rol die vertrouwen in het dagelijkse leven en het algehele welzijn speelt, alsook het verband tussen ons innerlijke zijn en onze uiting. Als onderdeel van haar 'Confidence to Be'-platform, heeft Merz Aesthetics 15...

Merz Aesthetics kondigt de lancering aan van het Ultherapy PRIME-platform als de volgende generatie niet-chirurgische huidliftingbehandelingen

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, 's werelds grootste bedrijf dat zich toelegt op medische esthetiek, kondigde vandaag aan dat het Ultherapy PRIME heeft gelanceerd. Deze niet-invasieve behandeling biedt een echt persoonlijke en langdurige* lifting van de huid in één sessie zonder onderbreking.1 Het PRIME-platform van Ultherapy is de evolutie van Ultherapy®, dat erkend is als de gouden standaard voor niet-chirurgisch liften en huidverstrakking dankzij de vele klinische bewijzen, h...
Back to Newsroom