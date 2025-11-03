Merz Aesthetics® introduceert nieuwe BELOTERO® spuit die meer nauwkeurigheid, beter comfort en gebruiksgemak biedt

RALEIGH, N.C.--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, ’s werelds grootste bedrijf gespecialiseerd in cosmetische geneeskunde, maakte vandaag de lancering bekend van een nieuwe spuit voor haar HA-merk (hyaluronzuur) BELOTERO®*, toonaangevend in deze categorie. De nieuwe spuit is ergonomisch ontworpen om de ervaring van de behandeling te verbeteren dankzij meer precisie, beter comfort en gebruiksgemak. De nieuwe spuit wordt eerst in Europa gelanceerd en zal daarna naar markten over de hele wereld worden uitgebreid.

“Als eerste regio waar deze innovatie in aanloop op onze wereldwijze uitbreiding wordt gelanceerd, ben ik trots om deze interessante mijlpaal in de geschiedenis van BELOTERO® te mogen delen, als alom vertrouwde leider in behandelingen met hyaluronzuur,” verklaart Gonzalo Mibelli, voorzitter voor de EMEA-regio.

