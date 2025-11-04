Merz Aesthetics® présente la nouvelle seringue BELOTERO® offrant une plus grande précision, un plus grand confort et une plus grande facilité d’utilisation

RALEIGH, Caroline du Nord--(BUSINESS WIRE)--Merz Aesthetics, la plus grande entreprise mondiale spécialisée dans l’esthétique médicale, a annoncé aujourd’hui le lancement d’une nouvelle seringue pour sa marque BELOTERO®*, leader dans le domaine de l’acide hyaluronique (AH). Cette nouvelle seringue est conçue de manière ergonomique pour améliorer l’expérience du traitement, offrant une plus grande précision, un plus grand confort et une plus grande facilité d’utilisation. Elle sera d’abord lancée en Europe, puis sur les marchés mondiaux.

« En tant que première région à introduire cette innovation avant notre expansion mondiale, je suis fier de partager cette étape importante dans l’histoire de BELOTERO® en tant que leader de confiance dans le domaine des traitements à l’acide hyaluronique », déclare Gonzalo Mibelli, président de la région EMEA.

Qu’est-ce que BELOTERO® ?

BELOTERO® est une gamme complète et soigneusement conçue de produits de comblement à base d’acide hyaluronique hautement cohésif, développée pour offrir des résultats prévisibles et harmonieux grâce à une intégration parfaite dans les tissus. La gamme complète offre des solutions sur mesure pour améliorer les traits du visage, améliorer la qualité de la peau et réduire visiblement les signes du vieillissement, le tout avec des résultats durables** et d’apparence naturelle.2-4

BELOTERO® a récemment fêté ses 20 ans de succès sur le marché de l’esthétique, avec plus de 18 millions de seringues vendues dans le monde entier, ce qui témoigne véritablement de son héritage.3

Conception intelligente. Contrôle précis. Même formule éprouvée.

« D’un point de vue conception, la nouvelle seringue BELOTERO®* allie esthétique et fonctionnalité, notamment grâce à son toucher avancé et à sa prise ergonomique », déclare Tatjana Pavicic, dermatologue certifiée à Munich, en Allemagne. « Les surfaces en silicone antidérapantes et codées par couleur améliorent l’expérience utilisateur, facilitant l’identification, le confort du praticien et la stabilité pendant les procédures. »

Avec un design breveté développé exclusivement pour BELOTERO®, cette nouvelle seringue, qui contient la même formule éprouvée, se distingue sur le marché mondial par plusieurs améliorations clés, dont :

Une conception ergonomique : la seringue redessinée offre une prise en main plus confortable, ce qui facilite sa manipulation pendant les procédures.

Une précision sous tous les angles : conçue pour offrir des performances constantes, la seringue s'adapte à différents angles, offrant un meilleur contrôle et une plus grande stabilité.

Une conception améliorée en matière de sécurité : un système Luer Lock intégré maintient l'aiguille solidement fixée, ce qui permet une administration plus sûre.

Cliniquement validée et reconnue par les experts

« Nous sommes ravis que notre nouvelle seringue BELOTERO®* ait déjà été reconnue par un panel d’utilisateurs experts pour offrir le contrôle du volume, l’adaptabilité et la maniabilité constante que nos clients et patients recherchent », déclare Alexis Stern, directeur marketing mondial chez Merz Aesthetics. « D’ailleurs, 93 % des utilisateurs ont jugé la nouvelle seringue BELOTERO®* facile et intuitive. »4

La nouvelle seringue BELOTERO® sera lancée dans un premier temps avec BELOTERO® Balance®, BELOTERO® Soft et BELOTERO® Intense en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, en Suisse, en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte, puis progressivement dans le reste du monde. Tous les produits BELOTERO® avec la seringue actuelle restent disponibles pour une utilisation conforme aux indications.

* Disponible pour BELOTERO® Balance, Intense et Soft

** Selon le produit utilisé, la durée des effets varie de 6 à 18 mois, d’après les données cliniques.

À propos de Merz Aesthetics

Merz Aesthetics est une entreprise d’esthétique médicale qui donne depuis longtemps les moyens de vivre chaque jour avec confiance aux professionnels de la santé, aux patients et aux employés. Notre objectif est d’aider les gens du monde entier à paraître, à se sentir et à vivre comme la meilleure version d’eux-mêmes, quelle que soit la définition qu’ils en donnent. Cliniquement prouvée, sa gamme de produits comprend des produits injectables et des dispositifs conçus pour répondre aux besoins de chaque patient avec des normes de qualité élevées. Entreprise familiale depuis plus de 115 ans, Merz Aesthetics est connue pour établir des liens uniques avec ses clients, qui se sentent comme des membres de sa famille. Le siège mondial de Merz Aesthetics se trouve à Raleigh, en Caroline du Nord, aux États-Unis, et l’entreprise est présente dans 90 pays à travers le monde. L’entreprise fait également partie du groupe Merz, fondé en 1908 et basé à Francfort, en Allemagne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur merzaesthetics.com.

Tous les produits BELOTERO® mentionnés contiennent de la lidocaïne, car BELOTERO® sans lidocaïne a été retiré du marché, à l’exception de BELOTERO® Revive, conçu sans lidocaïne. À titre d’information, BELOTERO® avec lidocaïne et sans lidocaïne ont les mêmes spécifications, la principale différence étant la présence (ou l’absence) de lidocaïne.

Considérations importantes relatives au traitement à l’acide hyaluronique BELOTERO® Soft Lidocaine, BELOTERO® Balance Lidocaine et BELOTERO® Intense Lidocaine

BELOTERO® Soft Lidocaine est un implant injectable biodégradable destiné à combler les rides péribuccales. BELOTERO® Soft Lidocaine est un dispositif sans usage médical prévu. BELOTERO® Soft Lidocaine est indiqué pour une injection dans le derme superficiel à moyen afin de traiter les rides péribuccales.

BELOTERO® Balance Lidocaine est un implant injectable biodégradable destiné au comblement des rides et des plis du visage ainsi qu’à l’augmentation des lèvres. BELOTERO® Balance Lidocaine est un dispositif sans usage médical prévu. BELOTERO® Balance Lidocaine est indiqué pour l’injection dans le derme superficiel à moyen pour le traitement des plis naso-labiaux, des rides d’amertume, des rides périorales et des commissures labiales. BELOTERO® Balance Lidocaine est indiqué pour l’injection sous-muqueuse ou sous-cutanée pour l’augmentation des lèvres.

BELOTERO® Intense Lidocaine est un implant injectable biodégradable destiné à combler les rides et les plis profonds du visage, ainsi qu’à restaurer et à augmenter le volume des tissus mous. BELOTERO® Intense Lidocaine est un dispositif sans usage médical prévu. BELOTERO® Intense Lidocaine est indiqué pour l’injection dans le derme profond pour le traitement des sillons nasogéniens et des rides d’amertume. BELOTERO® Intense Lidocaine est indiqué pour l’injection sous-muqueuse ou sous-cutanée pour l’augmentation des lèvres.

Références

