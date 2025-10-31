Motive facilite l’activation fluide des eSIM pour une marque automobile européenne de luxe en Amérique latine

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Motive, leader mondial de la gestion du cycle de vie et de l’automatisation des appareils connectés, a annoncé un partenariat stratégique avec un opérateur majeur d'Amérique centrale et du Sud. Ce partenariat permettra d'offrir une connectivité mobile fluide et sécurisée aux véhicules d’une prestigieuse marque automobile européenne de luxe au Mexique. Grâce au serveur Entitlement de Motive, les abonnés de l’opérateur peuvent associer directement leur identité mobile à leur véhicule via la technologie eSIM (embedded SIM), conforme aux normes de connectivité mobile établies par la GSMA.

Cette solution est une première dans le secteur automobile en Amérique latine. Elle permet aux conducteurs d’activer leur abonnement mobile dès qu’ils prennent place à bord, leur offrant ainsi une expérience personnalisée et connectée, similaire à celle d’un smartphone. Qu'il s'agisse de divertissement, de navigation ou de communication, les utilisateurs bénéficient d'un accès ininterrompu à leurs services mobiles, dans un environnement plus sûr et plus confidentiel.

« Ce déploiement illustre toute la puissance des mécanismes intelligents d’entitlement et de provisioning », a déclaré Francisco Viana, vice-président des ventes pour l’Amérique latine chez Motive. « Il simplifie considérablement l’expérience utilisateur tout en ouvrant la voie à des services automobiles connectés, évolutifs et accessibles à l’ensemble des opérateurs à l’échelle mondiale », a-t-il ajouté.

Le serveur Entitlement Server de Motive établit le lien entre le réseau mobile et le véhicule, permettant donc le suivant :

Fédération d’identité de l’utilisateur : association sécurisée du profil mobile personnel avec le système embarqué du véhicule.

Provisionnement dynamique de profils eSIM : téléchargement et activation sécurisés de profils mobiles directement sur la carte SIM intégrée du véhicule.

Gestion contextuelle des sessions : garantit que les profils utilisateurs ne sont actifs que lorsque le conducteur est au volant, ce qui convient parfaitement aux usages liés à la mobilité partagée.

Actuellement déployée dans un premier pays, la solution de Motive sera progressivement étendue à l’ensemble des filiales de l’opérateur dans la région, avec pour ambition de connecter, à terme, des dizaines de millions de véhicules de la marque.

Cette innovation s’appuie sur Motive Entitlement Server, une plateforme de niveau opérateur conçue pour gérer les droits d’accès des appareils, assurer le provisionnement sécurisé des eSIM et activer des fonctionnalités avancées telles que la voix sur LTE (VoLTE), la voix sur Wi-Fi (VoWiFi) et les services de communication enrichis (RCS). Pour en savoir plus sur la manière dont cette solution prend en charge les appareils connectés dans les écosystèmes automobile, mobile et IoT, rendez-vous sur motive.com/entitlement-server.

À propos de Motive

Fort de plusieurs décennies d’expérience aux côtés des plus grands opérateurs mondiaux, Motive s’est imposé comme la référence incontournable en matière de gestion des appareils et des services connectés.

Motive gère plus de 1,8 milliard d’appareils dans le cadre de plus de 150 déploiements à travers le monde, offrant ainsi aux fournisseurs de services de communication une supervision complète des appareils sur les réseaux fixes, mobiles et IoT. Cette capacité permet aux opérateurs de télécommunications du monde entier d'optimiser leur infrastructure et de déployer de nouveaux services.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.motive.com.

